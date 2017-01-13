Erdoğan: Maraş Rumlara iade edilebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Erenköy ile Güzelyurt arası birleştirilerek KKTC’ye bırakılır, Açık Maraş – Kapalı Maraş iade edilebilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan Kıbrıs müzakerelerine ilişkin konuştu. “Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışmanın içerisinde, samimiyet ortaya koyuyor ama Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan, hâlâ bunlar farklı beklentiler içerisindeler. Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesi söz konusu olamaz” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Eğer Maraş’ı tamamen halkın istifadesine sunmak istiyorsanız Erenköy-Güzelyurt birleştirilip KKTC’ye bırakılır, açık-kapalı Maraş Güney Kıbrıs’a bırakılır. Karpaz’ın bir bölümü bize bırakılsın derlerse böyle bir şey söz konusu olamaz. Sahil şeridinde şu kadar olsun bu kadar olsun diyorlar, Annan planının artık geçerliliği yok Bir dönem KKTC başkanlık yapıp dört dönem Rumlar yapacak diyorlar, böyle bir şey de söz konusu olamaz. Bir dönem Türk tarafı yönetimi alacak iki dönem Rum yönetimi alacak, adil olan budur dedik.”