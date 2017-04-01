Geniş güvenlik önlemleri… Erdoğan için 7 bin polis

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’da yapacakları miting öncesi, geniş güvenlik önlemleri alındı. Kentin tüm noktalarında, havadan ve karadan önlem alınırken, miting süresince kentte 7 bin polisin görev yapacağı belirtildi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın toplu açılış törenine katılmak üzere geleceği Diyarbakır’da geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting süresince kentte 7 bin polis görev yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım toplu açılış törenine katılmak üzere bugün öğleden sonra Diyarbakır’a gelecek. Sabah saatlerinden itibaren güvenlik tedbirlerinin arttırıldığı kentte çevre illerden gelen takviye polislerle birlikte toplam 7 bin polisin görev yapacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın içerisinde bulunacağı konvoyun geçiş güzergahlarına 10’ar metre aralıklarla polis yerleştirilirken miting alanının çevresi bariyerlerle kapatıldı. Konuşmaların yapılacağı valilik önüne çıkan yollar trafiğe kapatılırken bölge havadan helikopter desteği ile kontrol ediliyor. Mitingin yapılacağı alanda güvenlik güçleri bomba uzmanı köpekler yardımıyla bomba araması yaptı. Konvoyun geçeceği yollar bayrak ve afişlerle süslendi.