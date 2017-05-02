Erdoğan 979 gün sonra AK Parti’de

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, üyelik beyannamesini imzalayarak 27 Ağustos 2014’te veda ettiği AK Parti’ye yeniden üye oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 979 gün sonra AK Parti’ye yeniden üye oluyor.
Erdoğan, Beştepe’den partililerin ve vatandaşların oluşturduğu konvoyla AK Parti Genel Merkezi’ne hareket etti.
Genel Merkez binası önünde Erdoğan’ı, Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekiler karşıladı.
Erdoğan, AK Partiye üyelik beyannamesini imzaladı.
“CUMHURBAŞKANIMIZI GENEL BAŞKAN ADAYI OLARAK TEKLİF EDECEĞİZ”
Okunan İstiklal Marşı’nın ardından Başbakan Binali Yıldırım konuşma yapmak üzere kürsüye geldi.
Binali Yıldırım’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
“Büyük bir kararlılıkla sandığa giden milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasi mücadelemize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, hayırla yad ediyorum. Dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladık. Bu ülkeye hizmet eden bütün çalışanlarımızı kutluyorum. Her yerde barış ve kardeşliğin egemen olduğu ortamı yaşadık. Bütün güvenlik güçlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye’nin uzlaşmayla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Daha iyi bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.
Bugün Türk siyaseti ve demokrasisi için tarihi bir gün yaşıyoruz. Ülkeyi yönetenlerin kendini milletin üzerinde görme anlayışı sona erdi. Milletin adamı AK Parti’ye bugün dönüyor. AK Parti’nin kurucu lideri Cumhurbaşkanımızı yeniden aramızda görmekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim. Kendi kurduğunuz yuvanıza hoşgeldiniz. Millet, partisini lideriyle buluşturmuştur. Aslında ev sahibine hoşgeldin demeye ihtiyaç yok. Sayın Cumhurbaşkanımızı genel başkan adayı olarak teklif edeceğiz.
Demokrasi mücadelesinden yüzümüzün akıyla çıktık. AK Parti Cumhurbaşkanımızla Cumhurbaşkanımız AK Parti ile birleşti. Cumhurbaşkanımızın son 15 senede yaptığı her hizmet nasılsa tüm vatandaşlarımız için ise bundan sonra da bütün vatandaşlarımız için olacak. Ülkeye kalıcı istikrarı ve güçlü istikrarı getirecek bir sistemdir. Bu değişimi bütün unsurlarıyla aşama aşama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uygulamaya geçireceğiz.
Türkiye gelecek hedeflerine daha çok yoğunlaşacak. Demokrasimiz bütün kurumlarıyla gelişecek, birliğimiz beraberliğimiz kalıcı hale gelecek. Ülkemiz yeni ufuklara yelken açacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti çatısı altına dönüşünün ülkemize hayırlar getireceğine inanıyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. AK Parti Genel Merkezi büyük heyecanlar yaşadı ama bugünkü başka. 979 günlük hasret vuslata eriyor. Millete daha güzel hizmetler yapacağız, ülkemiz daha güzel günler görecek.”
“PARTİME, YUVAMA, SEVDAMA, AŞKIMA…”
Başbakan Yıldırım’ın ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
“27 Ağustos 2014 tarihinde milletimiz tarafından cumhurbaşkanlığı görevine seçilmem sebebiyle Anayasa gereği ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum. 979 gün sonra bu hasret sona eriyor. Heyetinizin içerisine tekrar dahil oluyorum. 16 Nisan anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlarının parti üyeliği yasağının kaldırılmasını, böyle bir imkanı en güzel şekilde değerlendiriyor ve partime yeniden üye oluyorum. Bu ayrılık sadece resmi bir ayrılıktı. Gönlümüz hep beraber oldu.
Milletimiz adına öncülüğünü üstlendiğimiz bu kutlu yürüyüşü önümüzdeki dönemde çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Biz yola milletimizle birlikte çıktı. Milletimiz için yapmaya devam edeceğiz. Biz milletimiz için çalıştıkça milletimiz bize daha çok sahip çıktı. Yeri geldi milletimiz bizim için gövdesini siper etti. 15 Temmuz bunun çok net ispatıydı. Gecemizi gündüzümüze katarak ekonomi, altyapı, güvenlik elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Cumhurbaşkanlığı’na aday olduğumuzda ‘Bu veda değil yeni bir başlangıçtır’ demiştik.
Bu ülkede kesinlikle ikinci sınıf vatandaş yoktur. 80 milyonun tamamı birinci sınıf vatandaştır. Teröre ihanete bozgunculuğa sapmayan her vatandaşımızın başımızın üzerinde yeri vardır. AK Parti’nin başarısını anlamak istemeyenler hep başka yere bakıyor. Ülkemizin siyasi literatürüne AK Parti tarzını kazandırdığımıza inanıyorum. Ayrı kaldığımız 2.5 yılı aşkın dönemde ülkemiz hayati hadiseler yaşadı. Gelmem diyenler sonunda Beştepe’nin yolunu öğrendi. Sınırlarımız ciddi terör tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Kürt kardeşlerimizi sokağa davet edenler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Yasin Börü ve arkadaşları alçakça katledildi.
Ceylanpınar’da 2 polisimizin evlerinde uyurken terör örgütü tarafından şehit edilmeleri bizim için bardağı taşıran son damla oldu. Çukur eylemleri de bu dönemde ortaya çıktı. Bu imtihanların hepsinden başarıyla çıktık.
“15 TEMMUZ DERS NİTELİĞİNDE”
15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’ye yapılmış en büyük saldırılardan biridir. Asker elbiseli teröristler devletin namuslarına emanet ettiği silahları millete çevirerek işgale kalkışmışlardır. Milletimizin canı pahasına verdiği bir mücadeleyle 29 gün sabahlara kadar bu millet 81 vilayette uyumadı. Bu ülkesi ve milletine sahip çıkmaktı. Başarısızlığa uğrattığımız bu darbe girişimi hepimiz için bir ders niteliğinde oldu.
AB’YE MESAJ
Bu darbe girişiminin dünyada emsali yoktur. Pensilvanya’daki terörist başı oradan 170 ülkeyi yönettiğini ifade ediyor. Almanya’daki gelişmelere bakıyoruz, felaket. Her türlü destek onlara veriliyor. Bir de PKK’ya veriliyor. Bunlar güçlenen Türkiye’nin önünü kesmek için veriliyor. Bundan sonra yapacağınız şey, bugüne kadar açmadığınız fasılları açmaktan başka çareniz yok. Açmazsanız güle güle. Türkiye bunların kapıkulu değildir. Yakında bir NATO zirvesi var, görüşme talepleri var. OHAL kalkmalı, ilk adımı Türkiye atmalı, şu olmalı, bu olmalı… Geçin bunları geçin, siz ne yapacaksınız onları söyleyin. Siz Fransa’daki OHAL’i kaldırın. Onlara söyleyeceğimiz tek şey, önce bu fasılları halledeceksiniz verdiğiniz sözleri tutacaksınız. Ondan sonra oturur konuşuruz aksi takdirde görüşecek bir şeyimiz kalmadı.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu Beştepe’den çıkarken.
10 Ağustos 2014’te cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 27 Ağustos 2014’te yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile genel başkanlığı Ahmet Davutoğlu’na devrederek partisine veda etmişti.
Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada, “Adalet ve Kalkınma Partisini yani aşkımı, sevdamı, tutkumu, kavgamı da önce Allah’a, sonra sizlere emanet ediyorum. Yeniden görüşmek, yeniden kavuşmak umuduyla” ifadelerini kullanmıştı.
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