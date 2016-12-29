Erdinç operasyonu

Çetinkaya, Erdinç için Baf Ülkü Yurdu’ndan 100 Bin TL bonservis bedeli istedi. Baf transferden vazgeçerken tecrübeli futbolcu için bu kez devreye Gönyeli girdi. Çetinkaya’nın ise Erdinç-Neval takası önerisine Binatlı sıcak bakmadı

Futbolda ara transfere sayılı günler kala transferin en çok konuşulan ismi GAÜ Çetinkaya’nın kadro dışı bıraktığı ve sezon sonunda serbest transfer hakkı doğacak olan Erdinç Börekçi oldu.

Süper Lig’in alt sıralarında kalan Baf Ülkü Yurdu, ikinci devrede daha güçlü bir kadro oluşturmak için yaptığı transfer çalışmalarında henüz olumlu adım atamadı.

GAÜ Çetinkaya’da kadro dışı bırakılan ve satış listesine konulacağı açıklanan Erdinç Börekçi ile Küçük Kaymaklı’da fazla forma şansı bulamayan Bilal ile ilgilenen Baf Ülkü Yurdu bu isimlerden sonuç alamadı.

GAÜ Çetinkaya’nın Baf Ülkü Yurdu’ndan yüksek bonservis istemesi sonuncunda Erdinç transferi gerçekleşmedi. Sarı kırmızılı ekip tecrübeli futbolcu için 100 bin TL bonservis isteyince Güzelyurt ekibi bu rakamı yüksek buldu ve transferden vazgeçti.

Geçen sezon kiralık olarak Baf forması giymiş Bilal için de Baf ve Kaymaklı kulüp yetkilileri ilerleyen günlerde masaya oturarak son pürüzleri çözmeye çalışacaklar.

Gönyeli görüşmelere başladı

Baf Ülkü Yurdu’nun Erdinç transferinden vazgeçmesi sonrasında tecrübeli futbolcu, teknik direktör Turan Altay ile prensip anlaşmasına varan 1. Lig ekibi Gönyeli ile görüşmelere başladı.

Sezon sonunda 4 Bin Sterlin (yaklaşık 20 bin TL) ile serbest transfer hakkı doğacak olan Erdinç, Gönyeli yetkilileri ile dün bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün yine bir araya gelecek olan Erdinç ve Gönyeli Kulübü yetkilileri anlaştıkları takdirde GAÜ Çetinkaya ile masaya oturacaklar.

Çetinkaya’nın takas planı tutmadı

Sezon sonu serbest kalacak 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu Erdinç’ten kar elde etmeyi düşünen Çetinkaya yönetiminin takas düşüncesi olmadı.

Sarı Kırmızılılar, Bintalı’da kadro dışı bırakılan Neval’a karşılık Erdinç’i takas etmeyi düşünerek Güzelyurt ekibinin kapısını çaldı. Binatlı ise bu teklife sıcak bakmadı.