‘Erdinç’ markası Suriçi’nde

Ülkenin önemli kuyumcuların Erdinç Kuyumculuk yeni mağazasını Lefkoşa Suriçi’nde görkemli bir törenle açtı

20 yıl önce kuyumculuk sektörüne giren ve sağlam temeller üzerine kurulu bir geçmişi bulunan Küçükuncular Şirketler Grubu, yeni kuyumcu mağazasını Lefkoşa Surlariçi’ndeki görkemli açılış töreni ile açtı.

Dün saat 16:30’da başlayan kokteylli açılışa 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in yanı sıra milletvekilleri, iş ve siyaset dünyasından bir çok önemli kişi katıldı.

Açılış töreninin ilk konuşmasını Küçükuncular Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Küçükuncular yaptı. Küçükuncular’ın ardından ise sırasıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan Hüseyin Özgürgün birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ise kurdele kesimi yapıldı.

Toros: Artık dünyaya entegre olmalıyız

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros konuşmasında girişimcilik ruhunun topluma yerleşmesini gerek mevcut ekonomik yapımız içinde fark yaratabilmek gerekse dünya ile uyum içerisinde kurabilmek adına önemli bulduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk iş insanının en zor koşullara rağmen önemli yatırımlara imza koymayı başardığını ifade eden Toros, Erdinç Şirketler Grubu’nun da kaliteden özen vermeyen, geniş bir kitlenin güvenini kazandığını söyledi.

Eroğlu: Daha iyisini daha güzeli yapmak gerek

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise Erdinç Kuyumculuk’un Girne ve Lefkoşa’nın çeşitli yerlerinde açtığı mağazalarla ciddi bir yatırım yaptığını ifade etti.

Eroğlu, Erdinç Küçükuncular’ın ülkeye yaptığı işlerle iz bırakarak devam ettiğini kaydederek Kıbrıs’ta bir anlaşma olur veya olmaz yatırımların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Özgürgün: Küçükuncular tırnaklarıyla kaza kaza bu noktaya geldi

Başbakan Hüseyin Özgürgün konuşmasında Erdinç Küçükuncular’ın önemli yerlere geldiğini ifade ederek Küçükuncular’ın 20 yıl önce tırnaklarıyla kazarak bu noktaya geldiğini ifade etti. Küçükuncular’ın daha önemli başarılar elde edeceğine emin olduğunu ifade eden Özgürgün, şirketlerin büyümesiyle ülkenin de büyüdüğünü söyleyerek sözlerini tamamladı.

Küçükuncular

Erdinç Küçükuncular açılışta yaptığı konuşmada Erdinç Kuyumcu olarak yola çıkarken, hayalleri olduğunu belirterek 20 yılı geride bıraktıklarını belirtti. Küçükuncular 20 yılın sonunda, doğduğu yer olan Lefkoşa Suriçi’nde, hayallerini gerçekleştiren bir iş yeri açtığını kaydetti.

Küçükuncular, hayatta güvene çok önem verdiğini ifade ederek sattığı her değerin, güvencesini de verdiğini kaydetti.

Küçükuncular, “tezgahımın önünden her ayrılan, bildi ki, Erdinç Küçukuncular’a, sattığı her mala güvenebilir” ifadelerini kullanarak babasının güveni, annesinin hayır duasının kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Küçükuncular, kısa süre önce kaybettiği babasını ve halen hayırduaları ile bana kendini güvende hissettiren annesini saygı andığını kaydetti.

Uluslararası markalar

Küçükuncular sözlerini şöyle bitirdi: “Bugün, büyük bir hayali gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum.

Uluslar arası markalar… Erdinç Kuyumculuk güvencesi… Yol arkadaşlarım, Zen Pırlanta… Nadir Döviz… Kalite Kuyumculuk, Rose Pırlanta… Ve şahsında Burak Yakın ve Fırat çalışkan. İsmini sayamadığım çözüm ortaklarım… İyi ki sizler de varsınız…

Lefkoşa Suriçi, artık her işadamının, her yatırımcının gözü gibi bakması gereken bir değer. Önemli bir ev sahibi. Kıbrıs’ın tarihi boyunca hep önemli olmuş, tarihi dokusu ile evimiz. Şimdi burada, bu yapıya uygun bir işyeri ile, üstelik de Güneyle- Kuzey arasında bir köprü olmanın heyecanını yaşıyorum.

Bu heyecanıma ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. “