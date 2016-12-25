Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Behzat Ç. dönüyor

Ekranlara döneceği konuşulan Behzat Ç. dizisinde başrol olarak rol alan Erdal Beşikçioğlu dizinin döneceğini açıkladı
Geçtiğimiz aylarca, sevilen dizi karakteri Behzat Ç.’nin ekranlara döneceği haberi dizinin izleyicilerini sevindirmişti. Beşikçioğlu, “Dizinin yayını için dijital platformda yayınlanması için konuşuyoruz” diyerek, internetten izlenebileceğinin sinyallerini vermişti.
13 BÖLÜM OLACAK
46 yaşındaki Beşikçioğlu, bugün ise katıldığı programda, izleyicilerine 13 bölümlük Behzat Ç. çekeceklerini ve yaz aylarında yayınlanacağının müjdesini verdi.
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