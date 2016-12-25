25 Aralık 2016

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Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Behzat Ç. dönüyor

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Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Behzat Ç. dönüyor
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Ekranlara döneceği konuşulan Behzat Ç. dizisinde başrol olarak rol alan Erdal Beşikçioğlu dizinin döneceğini açıkladı

 

Geçtiğimiz aylarca, sevilen dizi karakteri Behzat Ç.’nin ekranlara döneceği haberi dizinin izleyicilerini sevindirmişti. Beşikçioğlu, “Dizinin yayını için dijital platformda yayınlanması için konuşuyoruz” diyerek, internetten izlenebileceğinin sinyallerini vermişti.

13 BÖLÜM OLACAK

46 yaşındaki Beşikçioğlu, bugün ise katıldığı programda, izleyicilerine 13 bölümlük Behzat Ç. çekeceklerini ve yaz aylarında yayınlanacağının müjdesini verdi.

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Havadis Gazetesi

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