19 Ocak 2017

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Kıbrıs

Ercan’dan gelen yolcuda hintkeneviri

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Ercan’dan gelen yolcuda hintkeneviri
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Ercan Havalimanı’ndan dün KKTC’ye giriş yapan isminin baş harfleri S.K.(E-28) olan bir kişi üzerinde, narkotik köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 30 gr ağırlığında madde bulundu.

Zanlı tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haber…

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİN EDEN VE TASARRUFUNDA CANLI MERMİ BULUNAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da sahtekarlıkla para temin etmek ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından isminin baş harfleri H.T. (E-46) olan bir kişi tutuklandı.

Polis basın bülteninde, bahse konu şahsın, çalışma izni biten bir şahıstan muhaceret işlemlerini yaptırması için 3 bin TL temin ettiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklandığı, ardından üzerinde yapılan aramada da 9 mm çapında 10 adet canlı mermi bulunduğu kaydedildi.

 

 

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Havadis Gazetesi

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