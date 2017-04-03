Ercan Havaalanı’yla ilgili araştırma komitesinin süresi uzatıldı

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Ercan Havaalanı’nın İşletme Haklarının Devredilmesi ile ilgili Şartname, Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması Aşamalarındaki İşlemlerin Hukuka ve Kamu Yararına Uygunluğunun Araştırılması Hakkındaki Meclis Araştırma Komitesi’nin raporu görüşüldü.

Komite Başkanı Ersin Tatar komite çalışmaları için ek süre verilmesini önerdi. Öneri kabul edildi.

SOYER: “PAYLAŞIM YAPILIRKEN HANGİ USUL İZLENECEK?”

Komite Başkanı Ersin Tatar’ın konuyla ilgili raporu okumasının ardından söz alan Ferdi Sabit Soyer, komitenin verimli bir çalışma yaptığını ancak sürenin son kez uzatılması gerektiğini söyledi.

Ercan Havaalanı’nın gelir paylaşımının hangi esaslarda olacağının hükümet tarafından açıklanmasını isteyen Soyer, konuyla ilgili bir gazete manşetinde yer alan “devlete 20 milyon Euro verilecek” ifadelerine işaret etti.

Bu paylaşım yapılırken hangi usulün izleneceğini soran Soyer, bu konuda en erken zamanda bilgi verilmesini istedi.

DENKTAŞ: “BAKANLAR KURULUNDAN KARAR ÇIKACAK”

Soyer’in ardından söz alan Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, komitenin bu noktadan sonra bir fayda sağlayacağını düşünmediğini bu nedenle süre verilmesi konusunda olumlu düşünmediğini dile getirdi.

Gelir paylaşımıyla ilgili yarınki Bakanlar Kurulu’ndan karar geçeceğini söyleyen Denktaş, önümüzdeki günlerde oluşacak bir kurulun bu konuda hesaplamalar yapacağını dile getirdi

Denktaş bir süredir Ercan’da kendi denetimlerini sürdürdüklerini de dile getirdi.

Devletin elde edebileceği en yüksek gelirin elde edilmesi için çalışılacağını dile getiren Denktaş, taksicilerin beklediği alan için ödenen tutara ilgili şirketin itiraz ettiğini ancak bu itirazın kabul edilmediğini de hatırlattı.

ÇAKICI: “ERCAN DOĞRU DÜRÜST DENETLENMİYOR”

Bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı ise Komitenin çalışmalarına devam etmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çakıcı, Ercan Havaalanı’nın doğru dürüst denetlenmediğini ve devletin konuya hakim olmadığını savundu.

İhaleyi alan şirketin “devletin 25 milyon Euro geliri olacak” açıklaması yaparken, diğer bir şirketin “aslında 50 milyon Euro’dur” açıklamasında bulunduğunu söyleyen Çakıcı, devletin denetleme için bir komite kurma hatta müfettiş atama yükümlülüğü olduğunu dile getirdi.

DÜRÜST: “HAVALİMANI DÜZENLİ OLARAK DENETLENİYOR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ercan Havaalanı’nın düzenli olarak denetlendiğini anlattı.

Her 15 günde bir bu konuda rapor hazırlandığını dile getiren Dürüst, mali noktalarda ise Maliye Bakanlığı’nın özel bir çalışması olduğunu dile getirdi.

Yine de yapılan konuşmaları bir uyarı olarak değerlendirdiğini dile getiren Dürüst, hiçbir şey yapılmıyor ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

TATAR: “HALA ARAŞTIRILMASI GEREKEN BİR ÇOK UNSUR VAR”

Komite Başkanı Ersin Tatar ise çok sayıda toplantı yaptıklarını ve değerli bilgiler topladıklarını dile getirerek, firmanın ifade ettiği üzere hala devredilmemiş araziler ve çözülmeyi bekleyen sorunlar olduğunu kaydederek, bu sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini anlattı.

İleride bu sorunların tazminat ödemesine neden olabileceğini anlatan Tatar, bu konuya dikkat edilmesini istedi.

Tatar, gelir paylaşımı konusunda kurul oluşturmasının olumlu olacağını dile getirdi.

Hala araştırılması gereken birçok unsur bulunduğunu kaydeden Tatar, komite çalışmalarının uzatılmasını önerdi.

Öneri oy birliğiyle kabul edildi.

Konuşmaların ardından Genel Kurul bugünkü toplantısını tamamladı.

Sonraki toplantı yarın saat 10.00’da gerçekleşecek.