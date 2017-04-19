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19 Nisan 2017

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Kıbrıs

Ercan Havaalanı Bölgesinde Çekirge Sürüsü…

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Ercan Havaalanı Bölgesinde Çekirge Sürüsü…
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Tarım Dairesi, Ercan Havaalanı ile DÜÇ Keçicilik Ünitesi arasında kalan arazilerde yoğun çekirge sürüsüne (Fas Çekirgesi) rastlandığını ve kimyasal ilaçlama yapılacağını bildirdi.

Daire, ilaçlama nedeniyle ikinci duyuruya kadar sözkonusu bölgede hasat yapılmaması ve  hayvan otlatılmaması konusunda üreticileri uyardı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, bitkileri yiyerek ve  sapları keserek büyük zarar veren çekirgelerin, ayrıca virüs taşıyabileceği ve temiz bitkilere bulaştırabileceği kaydedildi.

Ercan Havaalanı ile DÜÇ Keçicilik Ünitesi arasında kalan arazilerde çekirgelere karşı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi ile işbirliği halinde yarından itibaren kimyasal mücadele başlatılacağını bildiren Tarım Dairesi, bu bölgelerde ikinci bir duyuruya kadar hayvan otlatılmaması ve hasat yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

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