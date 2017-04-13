Ercan ve Alayköy’de Uyuşturucu

Ercan Havaalanı’ndan dün KKTC’ye giriş yapan M.Y.’ye (E-26) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1,5 gram ağrılığında madde bulunarak emare olarak alındı. M.Y. tutuklandı.

Alayköy’de ise bugün polis tarafından şüpheli olarak görülen M.D.’nin (E-21) üzerinde yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı. M.D. tutuklandı.

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GAZİMAĞUSA’DA İZİNSİZ ESKİ ESER TASARRUFU

Gazimağusa’da F.G.F.(K-21) ve M.K.E. ’nin (E-20) evlerinde dün polis tarafından yapılan aramada, eski eser olduklarına inanılan kırık testi parçaları bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu kişiler tutuklandı.

HURDALIKTAN ARAÇ HOPARLÖRÜ ÇALDI

Aydınköy’de faaliyet gösteren “Canber Metal” isimli hurdalığa araç parçası sormak için giden L.M.S.H.’nin (E-25), hurdalık içerisinde bulunan 2 araç hoparlörünü çaldığı tespit edildi.

Çalınan hoparlörler zanlının tasarrufunda bulunarak emare alınırken, L.M.S.H. tutuklandı

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

2016 yılı Ağustos ayı içerisinde, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan T.E.(E-30), söz konusu iş yerinde çalıştırmak üzere sekiz kişiyi KKTC’ye getireceği yönünde beyanda bulunarak aynı iş yerinde çalışan bir şahıstan çalışma izni çıkarmak maksadıyla ön izin masrafları için 9 bin Euro nakit parayı sahtekarlıkla aldığı ve herhangi bir işlem için başvuruda bulunmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.