Enosis kararı Rum meclisinde

Rum meclisinde en yüksek oya sahip DİSİ’nin “Okul müfredatlarını belirleme yetkisini Meclis Eğitim Komitesi’nden alınarak Eğitim Bakanlığı’na verilmesi” yönündeki tasarısı, Parlamento Eğitim Komisyonu tarafından onaylandı.

DİSİ’nin okullardaki yıldönümlerine ilişkin yasa önerisi 31 Mart tarihinde oylanmak üzere Meclis Genel Kurulu’na gönderildi.

Söz konusu karar alınmazdan önce Komitede, hem önerinin özüne, hem de oylama sürecine ilişkin sert tartışmalar yaşandı. Kararın komitede onaylanması sırasında Meclis Eğitim Komitesi Başkanı, DİSİ Milletvekili Kiriakos Hacıyannis’in üstün oyuna ihtiyaç duyuldu. DİSİ Milletvekilleri dışında AKEL Milletvekilleri de öneri lehinde oy kullandılar.

DİSİ Parlamento Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, bu düzenlemenin dünyanın tüm eğitim kurumlarında geçerli olduğunu söyledi. Tornaridis oylama sırasında Komite Başkanının üstün oyunu öngören Meclis Tüzüğünün uygulandığını belirterek, bazı kişilerin eğitim sistemine politika katma çabalarının, bir kaşık suda fırtına yarattığını söyledi.

AKEL Parlamento Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis, AKEL’in çekincelerine rağmen, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasının kolaylaşması amacıyla DİSİ’nin önerisine destek verdiğini belirtti.

DİKO Milletvekili Panikos Leonidu, DİSİ ve AKEL’in Türk tarafının taleplerine boyun eğdiklerini ve Meclis Kurumu ile halkın haysiyetini rezil ettiklerini ifade etti.

EDEK Başkanı Marinos Şizopulos, önerinin yasallıktan ve anayasal zeminden yoksun olduğunu kaydetti. Vatandaşlar İttifakı Milletvekili Pavlos Milonas beklenenin olduğunu ve bunun siyasi amaçlara hizmet ettiğini söyledi.

Dayanışma Hareketi Milletvekili Mihalis Yorgallas, karardan tek mutlu olan kişinin Mustafa Akıncı olduğunu belirterek, DİSİ ve AKEL’in ucuz bahaneler öne sürdüklerini belirtti.

ELAM Milletvekili Linos Papayannis, Eğitim Komitesi toplantısını ‘parodi’ olarak nitelendirdi ve oylamanın eşit olduğunu, hiç kimsenin üstün oya atıf yapmadığını ve bu nedenle önerinin oylama için Meclis Genel Kurulu’na gönderilmemesi gerektiğini söyledi.”

Kaynak: RİK