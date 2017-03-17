Engelli yoklama bildirgeleri 31 Mart’a kadar ulaştırılmalı

Çalışma Dairesi Müdürlüğü, daireden nakdi yardım alan engellilerin yoklama bildirgelerini, en geç 31 Mart tarihine kadar Çalışma Dairesi bölge amirliklerine veya bürolarına ulaştırmaları gerektiğini duyurdu.

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol yazılı açıklama yaparak, herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayanların, bildirgelerini, Çalışma Dairesi bölge amirliklerinden veya bürolarından temin edebileceğini bildirdi.

Yoklama bildirgelerini 31 Mart’a kadar ulaştırmayanların nakdi yardımlarının nisan itibariyle durdurulacağı da kaydedildi.