Engeller aşıldı

ENGELLER SANATLA AŞILDI:

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen “2.Engelsiz Sanat Gecesi” etkinliğinde sahnelenen gösterilerle bir kez daha sanatın tüm engelleri aşabileceği gösterildi



Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen “2.Engelsiz Sanat Gecesi” etkinliğinde sahnelenen gösterilerle bir kez daha sanatın tüm engelleri aşabileceği gösterildi. LTB’nin “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle organize ettiği ve Girne-Değirmenlik Dağ yolunda meydana gelen elim trafik kazası nedeniyle ertelenen “2.Engelsiz Sanat Gecesi” geçtiğimiz akşam Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi’nde Salon 4’te gerçekleşti. Kıbrıs İşitme Konuşma Engellileri Vakfı, Lefkoşa İş Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Vakfı ile LTB Çocuk Korosu, Sanem Koç, LTB Engelsiz Dans Okulu öğrencilerinin gösterilerinin yer aldığı gecede ayrıca Yükselen Deniz ile Mehmet Geçit tarafından müzik dinletisi de sunuldu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Belediye Meclis üyesi Çelen Çağansoy’un da katıldığı etkinlikte Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin resim sergisi de açıldı. Özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini sergiledikleri gecedeki performanslar büyük alkış alırken sahnede gösteri sunan, müzik yapan,dans eden çocuklar ve gençlerin mutluluğu ise her şeye değerdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı açılış konuşmasında LTB’nin 30 aydan bu yana belediyeciliği sadece fiziksel anlamda bir katkı, şehrin idari anlamda değiştirilmesi gereken bir olgu değil, aynı zamanda gerçek anlamda sevgisini toplumun tümüne yayması gereken bir yer olduğunu gördüklerini kaydetti.

KİKEV ile yaptıkları çalışmalarla 4 personelin işitme engelli arkadaşlara da hizmet verecek eğitimleri aldığını ve bu hizmeti verdiğini, 1 kişinin ise YDÜ ile işbirliğinde yapılacak çalışma ile LTB’nin haber/duyurularını işitme engellilerin anlayacağı formatta yayınlayacağını belirten Başkan Harmancı, düzenledikleri maraton ile Lefkoşa’ya engelsiz aracı kazandırdıklarını, ALGIM ile Engelsiz Dans Okulu ile bu insanlara sosyalleşecekleri, ayrımsız bulaşabilecekleri bir alan yarattıklarını, Telsim ile 6 parkı engellilere uyumlu hale getirdiklerini, AKÜN ile her yıl 5 engelli gence burslu öğrenim hakkı yarattıklarını, bu ve buna benzer ellerinden gelen her türlü gayreti de sergilemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

LTB Engelsiz Masa Sorumlularından Erim Çomunoğlu ise gecenin düzenlenmesinde emeği geçen LTB Başkanına, tüm çalışanlara, STÖ çalışanlarına ve çocuklara/gençlere teşekkür etti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı geceye katkı koyanlara teşekkür plaketi de takdim etti.