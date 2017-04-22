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22 Nisan 2017

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Enes Ünal için 10 milyon euro

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Enes Ünal için 10 milyon euro
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Hollanda Ligi’nde attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girdi.

 

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre milli futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Bayern Münih, Borussia Dortmund, Monaco ve Lazio var.

Genç yıldızın bonservisinin şimdilik 5,5 milyon euro olduğu bildirilirken, Manchester City’nin Enes’i satmaya karar vermesi halinde en az 10 milyon euro talep edeceği öğrenildi.

Haberin detayında, bu sezon Twente formasıyla çıktığı 29 maçta 17 gole imza atan Enes Ünal’ın, forvet özelliklerine dikkat çekildi.

Milli futbolcu ile ilgili kararın ise Guardiola tarafından yaz kampından sonra verileceği kaydedildi.

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