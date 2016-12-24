Enerjiye sigorta

İzmir’deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Tesis hem gazla elektrik üreten santraller hem de ısınma amaçlı tüketim konusunda adeta sigortamız’ dedi.

Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sunacak iki proje hizmete girdi. İlk defa yüzer bir Sıvılaştırılmış Doğalgaz Tesisi (FSRU) ve dağıtım şebekeleri hizmete alındı. 330 milyon lira yatırımla gerçekleştirilen tesiste, günlük 20 milyon metreküp enerji gazlaştırılacak. Egegaz’ın Sıvılaştırılmış Gaz Depolama Santrali’nin kapasitesi de yüzde 50 artırılarak günlük 24 milyon metreküp LNG’ye çıktı. İzmir Aliağa’da projelerin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere inat yatırımlarına devam eden işadamlarına teşekkür ederek, “Bu tesis hem doğalgazla elektrik üreten santraller hem de ısınma amaçlı tüketim konusunda adeta sigortamız olacaktır. Sadece Aliağa’da değil, yeri gelecek Karadeniz’e kadar gidecek yeri gelecek belki Akdeniz’e gidecek. Nerede sıkıntı varsa bu seyyar terminal oraya gidebilecektir” dedi. Doğalgazda Türkiye’nin dışa bağımlı olduğunu, bu nedenle kaynak çeşitliliğine gitmesi gerektiğini anlatan Erdoğan, “Doğalgazın sıvılaştırılarak hacmi küçültülmüş ve dolayısıyla depolaması kolaylaştırılmış hali olan LNG bu bakımdan önemli bir imkandır. Açılışını yaptığımız Etki Limanı Terminali tek başına bize ülkemizin doğalgaz ihtiyacının neredeyse 10’da 1’ine karşılık gelen arz imkanı sağlıyor” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline gelmek için finans, enerji ve bilişimde söz sahibi olmak gerektiğini vurguladı.

Kalyon İnşaat Başkanı Cemal Kalyoncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a günün anısına bir hediye takdim etti.

‘GAZSIZ KALMAYACAĞIZ’

Başbakan Binali Yıldırım, her iki projenin doğalgaz üretiminde yaşanan mevsimsel dalgalanmalara karşı önemli bir emniyet tedbiri olacağını söyledi. “Doğalgaz ihtiyacının yoğun olduğu dönemlerde arz güvenliğinde sorun yaşanmamış olacak” diyen Başbakan, “Her iki terminalin Aliağa’da kurulmuş olması da boğazlardan tehlikeli yük geçişini azaltmış olacak” ifadelerini kullandı. Türkiye’yi doğu-batı, kuzey-güney ekseninde transit ülke haline getirmeyi hedeflediklerini anlatan Yıldırım, elektrikte kurulu gücün 78 bin 500 megavata çıktığını, 2018’de doğalgaz olmayan il kalmayacağını kaydetti.

İKİNCİ GEMİ DE GELİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin ilk yüzer LNG depolama ve FSRU tesislerinin 6 ay gibi kısa bir sürede devreye alındığını belirtti. Albayrak, santralin yıllık 2.5 milyar metreküp kapasiteyle herhangi bir kesintiye karşı güvenlik sağladığının altını çizdi. “Bununla yetinmiyoruz” diyen Albayrak, “Bu kez BOTAŞ’ın günlük 20 milyon metreküp kapasiteye sahip ikinci yüzer LNG projesi için düğmeye bastık. 2017, inşallah daha büyük hedeflerle daha büyük yatırımları hayata geçireceğimiz yıl olacak” dedi.

50 BİN KONUTU ISITIYOR

İzmir Aliağa’da hizmete giren Türkiye’nin ilk yüzer LNG ile yeniden gazlaştırma tesisi Aliağa FSRU Gemisi; 238 metre uzunluğu, 44 metre genişliği ve 26 metre yüksekliğiyle 145 bin metreküp LNG kapasitesine sahip bulunuyor. Tesis, Kolin Grubu’nun kurduğu, Kalyon Grubu’nun da Eylül ayında yüzde 50 ortak olduğu Etki Liman İşletmeleri tarafından 6 ayda devreye alındı. Tesisle 50 bin konutun doğalgaz ihtiyacı karşılanabilecek.