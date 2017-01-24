En popüler diziler

Sinemalarda yeni film az ancak dizi rüzgarı tam gaz devam ediyor. Yabancı dizi hayranları için 2017’nin yeni ve en popüler dizilerini IMDb’nin son verilerine göre derledik. İşte listenin ilk 3 sırasında yeni başlayan 2 dizinin yer aldığı Ocak ayının en popüler 50 dizisi…
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50Law & Order: Special Victims Unit (1999) 8,1
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49Travelers (2016) 8,1
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48Criminal Minds (2005) 8,2
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47Sıkı Dostlar (1994) 9,0
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46Modern Family (2009) 8,5
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45Agents of S.H.I.E.L.D. (2013) 7,5
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44American Horror Story (2011) 8,2
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43Genç Kurt (2011) 7,7
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42Peaky Blinders (2013) 8,8
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41Bones (2005) 7,9
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40NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003) 7,9
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39House of Cards (2013) 9,0
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38The Mick (2017) 7,6
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37Suits (2011) 8,7
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36The Blacklist (2013) 8,1
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35Breaking Bad (2008) 9,5
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34Gilmore Kızları (2000) 8,1
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33Lucifer (2015) 8,3
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32Shooter (2016) 7,8
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31Arrow (2012) 7,9
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30It’s Always Sunny in Philadelphia (2005) 8,8
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29Vampir Günlükleri (2009) 7,8
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28The Magicians (2015) 7,5
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27Z: The Beginning of Everything (2015) 7,4
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26The Man in the High Castle (2015) 8,1
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25The 100 (2014) 7,8
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24Grey’s Anatomy (2005) 7,7
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23Doğaüstü (2005) 8,6
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22Six (2017) 6,7
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21Gotham (2014) 8,0
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20The Big Bang Theory (2007) 8,3
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19The Flash (2014) 8,2
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18The Crown (2016) 8,9
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17Emerald City (2016) 7,2
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16Stranger Things (2016) 9,0
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15The Young Pope (2016) 8,5
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14Homeland (2011) 8,4
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13Kara Ayna (2011) 8,9
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12Yürüyen Ölüler (2010) 8,6
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11Sneaky Pete (2015) 8,5
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10Victoria (2016) 8,3
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9Westworld (2016) 9,1
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8This Is Us (2016) 8,9
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7The OA (2016) 8,0
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6Utanmaz (2011) 8,7
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5Taht Oyunları (2011) 9,5
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4Vikingler (2013) 8,6
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3Taboo (2017) 9,2
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2Sherlock (2010) 9,2
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1A Series of Unfortunate Events (2017) 8,3
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