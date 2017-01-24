24 Ocak 2017

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En popüler diziler

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En popüler diziler
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Sinemalarda yeni film az ancak dizi rüzgarı tam gaz devam ediyor. Yabancı dizi hayranları için 2017’nin yeni ve en popüler dizilerini IMDb’nin son verilerine göre derledik. İşte listenin ilk 3 sırasında yeni başlayan 2 dizinin yer aldığı Ocak ayının en popüler 50 dizisi…

  • 50

    50
    Law & Order: Special Victims Unit (1999) 8,1

  • 49

    49
    Travelers (2016) 8,1

  • 48

    48
    Criminal Minds (2005) 8,2

  • 47

    47
    Sıkı Dostlar (1994) 9,0

  • 46

    46
    Modern Family (2009) 8,5

  • 45

    45
    Agents of S.H.I.E.L.D. (2013) 7,5

  • 44

    44
    American Horror Story (2011) 8,2

  • 43

    43
    Genç Kurt (2011) 7,7

  • 42

    42
    Peaky Blinders (2013) 8,8

  • 41

    41
    Bones (2005) 7,9

  • 40

    40
    NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003) 7,9

  • 39

    39
    House of Cards (2013) 9,0

  • 38

    38
    The Mick (2017) 7,6

  • 37

    37
    Suits (2011) 8,7

  • 36

    36
    The Blacklist (2013) 8,1

  • 35

    35
    Breaking Bad (2008) 9,5

  • 34

    34
    Gilmore Kızları (2000) 8,1

  • 33

    33
    Lucifer (2015) 8,3

  • 32

    32
    Shooter (2016) 7,8

  • 31

    31
    Arrow (2012) 7,9

  • 30

    30
    It’s Always Sunny in Philadelphia (2005) 8,8

  • 29

    29
    Vampir Günlükleri (2009) 7,8

  • 28

    28
    The Magicians (2015) 7,5

  • 27

    27
    Z: The Beginning of Everything (2015) 7,4

  • 26

    26
    The Man in the High Castle (2015) 8,1

  • 25

    25
    The 100 (2014) 7,8

  • 24

    24
    Grey’s Anatomy (2005) 7,7

  • 23

    23
    Doğaüstü (2005) 8,6

  • 22

    22
    Six (2017) 6,7

  • 21

    21
    Gotham (2014) 8,0

  • 20

    20
    The Big Bang Theory (2007) 8,3

  • 19

    19
    The Flash (2014) 8,2

  • 18

    18
    The Crown (2016) 8,9

  • 17

    17
    Emerald City (2016) 7,2

  • 16

    16
    Stranger Things (2016) 9,0

  • 15

    15
    The Young Pope (2016) 8,5

  • 14

    14
    Homeland (2011) 8,4

  • 13

    13
    Kara Ayna (2011) 8,9

  • 12

    12
    Yürüyen Ölüler (2010) 8,6

  • 11

    11
    Sneaky Pete (2015) 8,5

  • 10

    10
    Victoria (2016) 8,3

  • 9

    9
    Westworld (2016) 9,1

  • 8

    8
    This Is Us (2016) 8,9

  • 7

    7
    The OA (2016) 8,0

  • 6

    6
    Utanmaz (2011) 8,7

  • 5

    5
    Taht Oyunları (2011) 9,5

  • 4

    4
    Vikingler (2013) 8,6

  • 3

    3
    Taboo (2017) 9,2

  • 2

    2
    Sherlock (2010) 9,2

  • 1

    1
    A Series of Unfortunate Events (2017) 8,3
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