En popüler diziler

50 Law & Order: Special Victims Unit (1999) 8,1

49 Travelers (2016) 8,1

48 Criminal Minds (2005) 8,2

47 Sıkı Dostlar (1994) 9,0

46 Modern Family (2009) 8,5

45 Agents of S.H.I.E.L.D. (2013) 7,5

44 American Horror Story (2011) 8,2

43 Genç Kurt (2011) 7,7

42 Peaky Blinders (2013) 8,8

41 Bones (2005) 7,9

40 NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003) 7,9

39 House of Cards (2013) 9,0

38 The Mick (2017) 7,6

37 Suits (2011) 8,7

36 The Blacklist (2013) 8,1

35 Breaking Bad (2008) 9,5

34 Gilmore Kızları (2000) 8,1

33 Lucifer (2015) 8,3

32 Shooter (2016) 7,8

31 Arrow (2012) 7,9

30 It’s Always Sunny in Philadelphia (2005) 8,8

29 Vampir Günlükleri (2009) 7,8

28 The Magicians (2015) 7,5

27 Z: The Beginning of Everything (2015) 7,4

26 The Man in the High Castle (2015) 8,1

25 The 100 (2014) 7,8

24 Grey’s Anatomy (2005) 7,7

23 Doğaüstü (2005) 8,6

22 Six (2017) 6,7

21 Gotham (2014) 8,0

20 The Big Bang Theory (2007) 8,3

19 The Flash (2014) 8,2

18 The Crown (2016) 8,9

17 Emerald City (2016) 7,2

16 Stranger Things (2016) 9,0

15 The Young Pope (2016) 8,5

14 Homeland (2011) 8,4

13 Kara Ayna (2011) 8,9

12 Yürüyen Ölüler (2010) 8,6

11 Sneaky Pete (2015) 8,5

10 Victoria (2016) 8,3

9 Westworld (2016) 9,1

8 This Is Us (2016) 8,9

7 The OA (2016) 8,0

6 Utanmaz (2011) 8,7

5 Taht Oyunları (2011) 9,5

4 Vikingler (2013) 8,6

3 Taboo (2017) 9,2

2 Sherlock (2010) 9,2