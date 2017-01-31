31 Ocak 2017

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En pahalı 10 kent belli oldu

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En pahalı 10 kent belli oldu
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13 yıldır gezegenimizin en pahalı kentlerini belirleyen Demographia International Housing Affordability Survey, 2017’nin en masraflı kentlerini belirledi. Listenin ilk sırasındaki kent 7’nci defa koltuğunu korudu. İşte yaşamanın en pahalı olduğu kentler…

  • 10- Bournemouth – İngiltere
  • 9- San Francisco – ABD
  • 8- Los Angeles – ABD
  • 7- Honolulu – ABD
  • 6- Melbourne – Avustralya
  • 5-San Jose – ABD
  • 4- Auckland – Yeni Zelanda
  • 3- Vancouver – Kanada
  • 2- Sydney – Avustralya
  • 1- Hong Kong – Çin
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