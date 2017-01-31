En pahalı 10 kent belli oldu

13 yıldır gezegenimizin en pahalı kentlerini belirleyen Demographia International Housing Affordability Survey, 2017’nin en masraflı kentlerini belirledi. Listenin ilk sırasındaki kent 7’nci defa koltuğunu korudu. İşte yaşamanın en pahalı olduğu kentler…
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10- Bournemouth – İngiltere
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9- San Francisco – ABD
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8- Los Angeles – ABD
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7- Honolulu – ABD
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6- Melbourne – Avustralya
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5-San Jose – ABD
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4- Auckland – Yeni Zelanda
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3- Vancouver – Kanada
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2- Sydney – Avustralya
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1- Hong Kong – Çin
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