En mutlu öğrenciler Meksika’da, en mutsuzlar Türkiye’de

OECD, PISA 2015 kapsamında üçüncü raporu olan ‘Öğrenci Refahı’nı geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştı. 15 yaş düzeyinde programa katılan öğrencilerle yapılan yaşam memnuniyeti anket çalışmasına göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında son sırada yer aldı. Yani OECD’nin en mutsuz öğrencileri Türkiye’de…

OECD, ilk ikisini 6 Aralık’ta açıkladığı 2015 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) üçüncü raporu olan ‘Öğrenci Refahı’nda 72 ülkede 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin refah durumlarını inceledi. Öğrencilerle yapılan anket çalışmasıyla elde edilen sonuçlara göre Türkiye; verileri incelenen 28 OECD ülkesi içinde ‘yaşam memnuniyeti’ sıralamasında 10 üzerinden 6.12 puanla son sırada yer aldı. En mutlu öğrencilere sahip ülke 8.27 puanla Meksika oldu.

ÜÇ ÖĞRENCİDEN BİRİ ÇOK MUTSUZ

OECD, genel puanların yanı sıra öğrencilerin yaşam tatmin düzeylerine göre de veriler paylaştı. Türkiye’de 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin 28.6’sı hayatından hiç memnun olmadığını belirtti. Türkiye bu oranla OECD’nin yüzde 11.8’lik ortalamasını neredeyse üçe katladı. Hayatından çok memnun olduğunu söyleyen öğrenci oranıysa OECD’nin yüzde 34.1’lik ortalamasının gerisinde kalarak, yüzde 26.3 oldu.

ASYA’DA MEMNUNİYET DÜŞÜK

Yaşam memnuniyeti sıralamasında PISA 2015’te çok iyi performans göstermesine rağmen Japonya 6.80 puanla sondan üçüncü ve Güney Kore 6.36 puanla sondan ikinci oldu. Bu iki ülkede hayatından hiç memnun olmadığını söyleyen öğrencilerin oranı yüzde 20’yi buldu.

KUZEY AVRUPA’DAKİLER MEMNUN

Sıralamada sürpriz sonucu Meksika elde etti. PISA 2015’te OECD ülkeleri arasında Türkiye ile birlikte matematik, fen ve okuma testlerinde oldukça düşük bir performans gösteren Orta Amerika ülkesi ‘Refah Raporu’nda ilk sırada kendine yer buldu. Kuzey Avrupa ülkeleri de listenin üst sıralarında temsil edildi. Avrupa’nın PISA’da en iyi performans gösteren ülkelerinden biri olan Finlandiya 7.89 ile ikinci sıraya yerleşirken, Hollanda 7.83 ile üçüncü oldu. PISA 2015’teki başarısıyla adından söz ettiren Estonya ise 7.50 puanla 8’inci sırada yer aldı.

TÜRKİYE’DE KAYGI DA YÜKSEK

PISA 2015’te Türkiye sıra kaybederek matematikte 49, fen bilimlerinde 52 ve okumada 50’nci sırada yer almıştı. Raporda ele alınan başlıklar arasında sınav kaygısı da var. Türkiye’de ‘sınava iyi hazırlanmasına rağmen çok kaygı duyduğunu’ söyleyen öğrenci oranı 58.8 olurken, yüzde 56 ise ‘ders çalışırken stres yaşadığını’ belirtti. Türkiye, İtalya’nın ardından OECD ülkeleri arasında öğrencilerin ders çalışırken en fazla kaygı duyduğu ikinci ülke oldu. Bu anlamda en az kaygı ise Hollanda’da.

YÜZDE 18.6 ZORBALIĞA UĞRUYOR

Program kapsamında son yıllarda özellikle lise düzeyinde büyük bir sorun haline gelen zorbalıkla ilgili olarak da 15 yaş düzeyindeki öğrencilerle görüşüldü. Türkiye’de ‘bir ayda birkaç kez herhangi bir zorbalığa maruz kaldığını’ söyleyen öğrenci oranı yüzde 18.6 oldu. Türkiye bu oranla OECD’nin 18.7’lik ortalamasının altında bir sonuç elde etti. Letonya yüzde 30.6 ile en çok zorbalığın yaşandığı ülke olurken, Yeni Zelanda, Çek Cumhuriyeti, Avustralya ve İngiltere’de de bu oran yüzde 20’nin üzerinde.

OKULA AİDİYET ZAYIF

Ayrıca Türkiye’de öğrencilerin yüzde 61.4’ü kendilerini okula ait hissettiklerini belirtti. Türkiye bu oranla yüzde 73’lük OECD ortalamasını yakalayamadı. Fransa yüzde 41 ile öğrencilerin kendini okula en az ait hissettiği ülke olurken, İspanya yüzde 87.2 ile ilk sırada yer aldı.