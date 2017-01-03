En iyisi Yenicami En kötüsü Mormenkeşe

Havadis Gazetesi Spor Servisi, 2016-2017 futbol sezonu K-Pet Süper Ligi’nde 15 haftadan oluşan ilk devrenin tüm detaylarını siz değerli okurları için hazırladı

HAZIRLAYAN-OKAN KARADEMİR

Kıbrıs Türk futbol tarihinde ilk kez 16 takımla 30 hafta üzerinden oynanan 2016-2017 sezonu K-Pet Süper Lig maratonunda 15 haftadan oluşan ilk devre 2 erteleme maçı dışında tamamlanırken Havadis Gazetesi Spor Servisi, KTFF Futbol Bilgi Sistemi’nin yayınlamış olduğu bilgilerden de faydalanarak ilk yarının tüm istatistiklerini siz değerli okuyucuları için derledi.

haftada oynanmayan 2 maçta göz önünde bulundurularak derlenen istatistiklere göre 15 haftadan oluşan ilk devre sonunda Yenicami 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 38 puan toplayıp zirvede yer aldı. GAÜ Çetinkaya ilk devreyi zirvenin 9 puan gerisinde 29 puanla ikinci sırada kapattı.

Bu sezon Play-Out’un olmayacağı Süper Lig’de sezon sonunda son 3 sırada yer alan takımlar direkt olarak1.Lig’e düşecek. İlk devre sonunda bu potada son şampiyon Mağusa Türk Gücü ile birlikte Değirmenlik ve Mormenekşe yer aldı.

Lider Yenicami birçok istatistikte en iyi “En”lere sahip olurken son sıradaki Mormenekşe de en kötü “En”leri elde etti.

İşte 2016-2017 Futbol Sezonu K-Pet Süper Lig İlk Yarı İstatistikleri;

GENEL İSTATİSTİKLER

Hafta sayısı: 15

En fazla galip gelen takım: Yenicami (12)

En az galip gelen takım: Mormenekşe (2)

En fazla mağlup olan takım: Mormenekşe (11)

En az mağlup olan takım: Yenicami (1)

En fazla berabere kalan takım: Yalova (7)

En az berabere kalan takım: Türk Ocağı (1)

İç sahada en fazla galip gelen takım: Yenicami (8)

İç sahada en az galip gelen takım: MTG-Binatlı-K.Kaymaklı-G.Gücü-Değirmenlik-Mormenekşe (2)

Dış sahada en fazla galip gelen takım: GAÜ Çetinkaya (5)

Dış sahada en az galip gelen takım: Mormenekşe (0)

İç sahada en fazla mağlup olan takım: Değirmenlik-Mormenekşe (5)

İç sahada en az mağlup olan takım: Yenicami, Lefke-Cihangir (0)

Dış sahada en fazla mağlup olan takım: MTG-Mormenekşe (6)

Dış sahada en az mağlup olan takım: Yenicami (1)

İç sahada en fazla berabere kalan takım: MTG (4)

İç sahada en az berabere kalan takım: Yenicami-T.Ocağı, Baf ÜY, Mormenekşe (0)

Dış sahada en fazla berabere kalan takım: Yalova (5)

Dış sahada en az berabere kalan takım: Çetinkaya- G.Gücü, MTG (0)

İç sahada en çok puan toplayan takım: Yenicami (24)

İç sahada en az puan toplayan takım: Mormenekşe (6)

Dış sahada en çok puan toplayan takım: Çetinkaya (15)

Dış sahada en az puan toplayan takım: Mormenekşe (2)

İç sahada takımların en başarılı oldukları hafta: 1, 6 ve 7. Haftalar (5 takım galip geldi)

İç sahada takımların en başarısız oldukları hafta: 10 ve 12. Haftalar (6 takım mağlup oldu)

Dış sahada takımlarının en başarılı oldukları hafta: 9, 10 ve 13. Haftalar (4 takım galip geldi)

Dış sahada takımlarının en başarısız oldukları hafta: 4, 6, 7 ve 14. Haftalar (7 takım mağlup oldu)

En fazla beraberlik görülen hafta: 4. Hafta (4 maç berabere bitti)

En az beraberlik görülen hafta: 6. Hafta ( Berabere biten maç olmadı)

GENEL PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P

1.YENİCAMİ 15 12 2 1 43 8 35 38

2.ÇETİNKAYA 15 9 2 4 29 15 14 29

3.CİHANGİR 15 7 6 2 26 16 10 27

4.LEFKE 15 8 3 4 27 27 0 27

5.DOĞAN TB 14 8 2 4 24 13 11 26

6.T.OCAĞI 14 8 1 5 27 16 11 25

7.G.BİRLİĞİ 15 6 4 5 21 20 1 22

8.K.KAYMAKLI 15 5 5 5 17 22 -5 20

9.YALOVA 14 4 7 3 24 21 3 19

10.BİNATLI 15 4 5 6 27 30 -3 17

11.G.GÜCÜ 14 5 2 7 13 20 -7 17

12.DUMLUPINAR 15 4 3 8 22 30 -8 15

13.BAF ÜY 15 4 2 9 21 33 -12 14

14.MAĞUSA TG 15 3 4 8 19 24 -5 13

15.DEĞİRMENLİK 15 3 2 10 10 32 -22 11

16.MORMENEKŞE 15 2 2 11 15 38 -23 8

İÇ SAHA PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P

1.YENİCAMİ 8 8 0 0 33 3 30 24

2.T.OCAĞI 8 6 0 2 19 6 13 18

3.LEFKE 7 5 2 0 14 5 9 17

4.CİHANGİR 7 4 3 0 11 4 7 15

5.ÇETİNKAYA 7 4 2 1 12 5 7 14

6.G.BİRLİĞİ 8 4 2 2 13 11 2 14

7.DOĞAN TB 6 4 1 1 13 6 7 13

8.YALOVA 6 3 2 1 11 9 2 11

9.DUMLUPINAR 8 3 1 4 14 10 4 10

10.MAĞUSA TG 8 2 4 2 14 11 3 10

11.BİNATLI 8 2 3 3 16 16 0 9

12.BAF ÜY 7 3 0 4 13 15 -2 9

13.K.KAYMAKLI 8 2 3 3 10 14 -4 9

14.G.GÜCÜ 7 2 2 3 6 7 -1 8

15.DEĞİRMENLİK 8 2 1 5 6 17 -11 7

16.MORMENEKŞE 7 2 0 5 9 12 -3 6

DIŞ SAHA PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P

1.ÇETİNKAYA 8 5 0 3 17 10 7 15

2.YENİCAMİ 7 4 2 1 10 5 5 14

3.DOĞAN TB 8 4 1 3 11 7 4 13

4.CİHANGİR 8 3 3 2 15 12 3 12

5.K.KAYMAKLI 7 3 2 2 7 8 -1 11

6.LEFKE 8 3 1 4 13 22 -9 10

7.G.GÜCÜ 7 3 0 4 7 13 -6 9

8.YALOVA 8 1 5 2 13 12 1 8

9.G.BİRLİĞİ 7 2 2 3 8 9 -1 8

10.BİNATLI 7 2 2 3 11 14 -3 8

11.T.OCAĞI 6 2 1 3 8 10 -2 7

12.BAF ÜY 8 1 2 5 8 18 -10 5

13.DUMLUPINAR 7 1 2 4 8 20 -12 5

14.DEĞİRMENLİK 7 1 1 5 4 15 -11 4

15.MAĞUSA TG 7 1 0 6 5 13 -8 3

16.MORMENEKŞE 8 0 2 6 6 26 -20 2

GOL İSTATİSTİKLERİ

Toplam maç sayısı: 118

Toplam atılan gol sayısı: 365

Maç başına gol ortalaması: 3.09

Hafta başına gol ortalaması: 24.3

En çok gol atılan hafta: 13. Hafta (35)

En az gol atılan hafta: 1. Hafta (17)

En çok gol atılan dakikalar: 45+ (11), 85 (10), 90+ (20)

En fazla gol atan futbolcu: John Ebuka (Yenicami) (21)

En fazla gol atan takım: Yenicami (43)

En az gol atan takım: Değirmenlik (10)

En fazla gol yiyen takım: Mormenekşe (38)

En az gol yiyen takım: Yenicami (8)

İç sahada en fazla gol atan takım: Yenicami (33)

İç sahada en az gol atan takım: G.Gücü-Değirmenlik (6)

Dış sahada en fazla gol atan takım: Çetinkaya (17)

Dış sahada en az gol atan takım: Değirmenlik (4)

İç sahada en fazla gol yiyen takım: Değirmenlik (17)

İç sahada en az gol yiyen takım: Yenicami (3)

Dış sahada en fazla gol yiyen takım: Mormenekşe (26)

Dış sahada en az gol yiyen takım: Yenicami (5)

En farklı galibiyet: 11.Hafta Yenicami-Lefke (9-0)

En çok gol atılan maç: 11.Hafta Yenicami-Lefke (9-0)

Ayakla atılan gol sayısı: 262

Kafayla atılan gol sayısı: 51

Penaltıdan atılan gol sayısı: 43

Kendi kalesine atılan gol sayısı: 9

TAKIMLARA GÖRE GOL TABLOSU

TAKIMLAR AYAK KAFA KENDİ KALESİNE PENALTI

YENİCAMİ 32 6 – 4

ÇETİNKAYA 21 4 – 3

CİHANGİR 22 3 – 1

LEFKE 18 3 – 4

DOĞAN TB 15 8 1 1

TÜRK OCAĞI 21 1 – 5

G.BİRLİĞİ 15 4 – 2

K.KAYMAKLI 13 1 2 3

YALOVA 16 4 – 3

BİNATLI 18 3 2 5

G.GÜCÜ 10 1 1 1

DUMLUPINAR 15 3 – 2

BAF ÜY 17 1 2 3

MAĞUSA TG 14 4 – 1

DEĞİRMENLİK 5 3 – 2

MORMENEKŞE 10 2 1 3

TÜRÜNE GÖRE GOL TABLOSU

Gol Türü Gol Sayısı

AYAK 262

KAFA 51

KENDİ KALESİNE 9

PENALTI 43

KART İSTATİSTİKLERİ

Toplam kart sayısı: 624

Toplam sarı kart sayısı: 585

Toplam kırmızı kart sayısı: 39

En fazla kart çıkan hafta: 2. Hafta (50)

En az kart çıkan hafta: 14. Hafta (28)

En fazla sarı kart çıkan hafta: 3. Hafta (47)

En az sarı kart çıkan hafta: 14. Hafta (26)

En fazla kırmızı kart çıkan hafta: 2 ve 15. Haftalar (6)

En az kırmızı kart çıkan hafta: 12. Hafta (0)

En fazla kart gören takım: G.Birliği (48)

En az kart gören takım: T.Ocağı-Baf ÜY Doğan TB (30)

En fazla sarı kart gören takım: K.Kaymaklı (46)

En az sarı kart gören takım: T.Ocağı–Baf ÜY (29)

En fazla kırmızı kart gören takım: Değirmenlik (7)

En az kırmızı kart gören takım: Yenicami, Cihangir, T.Ocağı, K.Kaymaklı, Dumlupınar, Baf ÜY (1)

En çok sarı kart gören futbolcu: Hasan Bahtıkara (Dumlupınar) (8)

En çok kırmızı kart gören futbolcu: Endurance Peter (Değirmenlik), Herve Amani (Değirmenlik) (2)

TAKIMLARA GÖRE KART TABLOSU

Kulüp Sarı Kart Kırmızı Kart

YENİCAMİ 30 1

ÇETİNKAYA 33 3

CİHANGİR 34 1

LEFKE 39 3

DOĞAN TB 33 3

TÜRK OCAĞI 29 1

G.BİRLİĞİ 44 4

K.KAYMAKLI 46 1

YALOVA 33 4

BİNATLI 40 2

G.GÜCÜ 39 2

DUMLUPINAR 41 1

BAF ÜY 29 1

MAĞUSA TG 34 3

DEĞİRMENLİK 36 7

MORMENEKŞE 45 2

HAFTALARA GÖRE KART TABLOSU

Hafta Sarı Kart Kırmızı Kart

Hafta 46 4 Hafta 44 6 Hafta 47 2 Hafta 43 1 Hafta 35 2 Hafta 32 3 Hafta 42 2 Hafta 40 3 Hafta 42 1 Hafta 34 1 Hafta 32 3 Hafta 42 0 Hafta 39 3 Hafta 26 2 Hafta 41 6

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OYUNCU HAREKETLERİ

Toplam oyuncu değişiklik sayısı:672

En çok oyuncu değiştiren takım: Yenicami, G.Birliği, Baf ÜY (45)

En az oyuncu değiştiren takım: Doğan TB (38)

15 hafta boyunca en çok süre alan futbolcu sayısı: 8 (1350 dk)

15 hafta boyunca hiç süre almayan futbolcu sayısı: 68

TAKIMLARA GÖRE OYUNCU DEĞİŞİKLİK TABLOSU

Kulüp Değişiklik Sayısı

YENİCAMİ 45

ÇETİNKAYA 44

CİHANGİR 39

LEFKE 44

DOĞAN TB 38

TÜRK OCAĞI 42

G.BİRLİĞİ 45

K.KAYMAKLI 42

YALOVA 39

BİNATLI 42

G.GÜCÜ 39

DUMLUPINAR 44

BAF ÜY 45

MAĞUSA TG 40

DEĞİRMENLİK 41

MORMENEKŞE 43