03 Ocak 2017

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En iyisi Yenicami En kötüsü Mormenkeşe

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En iyisi Yenicami En kötüsü Mormenkeşe
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Havadis Gazetesi Spor Servisi, 2016-2017 futbol sezonu K-Pet Süper Ligi’nde 15 haftadan oluşan ilk devrenin tüm detaylarını siz değerli okurları için hazırladı

HAZIRLAYAN-OKAN KARADEMİR

futbol İlk devrenin “En”leri

Kıbrıs Türk futbol tarihinde ilk kez 16 takımla 30 hafta üzerinden oynanan 2016-2017 sezonu K-Pet Süper Lig maratonunda 15 haftadan oluşan ilk devre 2 erteleme maçı dışında tamamlanırken Havadis Gazetesi Spor Servisi, KTFF Futbol Bilgi Sistemi’nin yayınlamış olduğu bilgilerden de faydalanarak ilk yarının tüm istatistiklerini siz değerli okuyucuları için derledi.

futbol İlk devrenin “En”leri

  1. haftada oynanmayan 2 maçta göz önünde bulundurularak derlenen istatistiklere göre 15 haftadan oluşan ilk devre sonunda Yenicami 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 38 puan toplayıp zirvede yer aldı. GAÜ Çetinkaya ilk devreyi zirvenin 9 puan gerisinde 29 puanla ikinci sırada kapattı.

Bu sezon Play-Out’un olmayacağı Süper Lig’de sezon sonunda son 3 sırada yer alan takımlar direkt olarak1.Lig’e düşecek.  İlk devre sonunda bu potada son şampiyon Mağusa Türk Gücü ile birlikte Değirmenlik ve Mormenekşe yer aldı.

Lider Yenicami birçok istatistikte en iyi “En”lere sahip olurken son sıradaki Mormenekşe de en kötü “En”leri elde etti.

 futbol İlk devrenin “En”leri

 

 

 

İşte 2016-2017 Futbol Sezonu K-Pet Süper Lig İlk Yarı İstatistikleri;

 

 

GENEL İSTATİSTİKLER

Hafta sayısı: 15

En fazla galip gelen takım: Yenicami (12)

En az galip gelen takım: Mormenekşe (2)

En fazla mağlup olan takım: Mormenekşe (11)

En az mağlup olan takım: Yenicami (1)

En fazla berabere kalan takım: Yalova (7)

En az berabere kalan takım: Türk Ocağı (1)

İç sahada en fazla galip gelen takım: Yenicami (8)

İç sahada en az galip gelen takım: MTG-Binatlı-K.Kaymaklı-G.Gücü-Değirmenlik-Mormenekşe (2)

Dış sahada en fazla galip gelen takım: GAÜ Çetinkaya (5)

Dış sahada en az galip gelen takım: Mormenekşe (0)

İç sahada en fazla mağlup olan takım: Değirmenlik-Mormenekşe (5)

İç sahada en az mağlup olan takım: Yenicami, Lefke-Cihangir (0)

Dış sahada en fazla mağlup olan takım: MTG-Mormenekşe (6)

Dış sahada en az mağlup olan takım: Yenicami (1)

İç sahada en fazla berabere kalan takım: MTG (4)

İç sahada en az berabere kalan takım: Yenicami-T.Ocağı, Baf ÜY, Mormenekşe (0)

Dış sahada en fazla berabere kalan takım: Yalova (5)

Dış sahada en az berabere kalan takım: Çetinkaya- G.Gücü, MTG (0)

İç sahada en çok puan toplayan takım: Yenicami (24)

İç sahada en az puan toplayan takım: Mormenekşe (6)

Dış sahada en çok puan toplayan takım: Çetinkaya (15)

Dış sahada en az puan toplayan takım: Mormenekşe (2)

İç sahada takımların en başarılı oldukları hafta: 1, 6 ve 7. Haftalar (5 takım galip geldi)

İç sahada takımların en başarısız oldukları hafta: 10 ve 12. Haftalar (6 takım mağlup oldu)

Dış sahada takımlarının en başarılı oldukları hafta: 9, 10 ve 13. Haftalar (4 takım galip geldi)

Dış sahada takımlarının en başarısız oldukları hafta: 4, 6, 7 ve 14. Haftalar (7 takım mağlup oldu)

En fazla beraberlik görülen hafta: 4. Hafta (4 maç berabere bitti)

En az beraberlik görülen hafta: 6. Hafta ( Berabere biten maç olmadı)

 

 

GENEL PUAN DURUMU

Takımlar                             O            G            B             M            A             Y             AV          P

1.YENİCAMİ                      15           12           2             1             43           8             35           38

2.ÇETİNKAYA                   15           9             2             4             29           15           14           29

3.CİHANGİR                      15           7             6             2             26           16           10           27

4.LEFKE                               15           8             3             4             27           27           0             27

5.DOĞAN TB                      14           8             2             4             24           13           11           26

6.T.OCAĞI                           14           8             1             5             27           16           11           25

7.G.BİRLİĞİ                       15           6             4             5             21           20           1             22

8.K.KAYMAKLI 15           5             5             5             17           22           -5            20

9.YALOVA                          14           4             7             3             24           21           3             19

10.BİNATLI                        15           4             5             6             27           30           -3            17

11.G.GÜCÜ                          14           5             2             7             13           20           -7            17

12.DUMLUPINAR             15           4             3             8             22           30           -8            15

13.BAF ÜY                          15           4             2             9             21           33           -12          14

14.MAĞUSA TG 15           3             4             8             19           24           -5            13

15.DEĞİRMENLİK           15           3             2             10           10           32           -22          11

16.MORMENEKŞE           15           2             2             11           15           38           -23          8

 

İÇ SAHA PUAN DURUMU

Takımlar                             O            G            B             M            A             Y             AV          P

1.YENİCAMİ                      8             8             0             0             33           3             30           24

2.T.OCAĞI                           8             6             0             2             19           6             13           18

3.LEFKE                               7             5             2             0             14           5             9             17

4.CİHANGİR                      7             4             3             0             11           4             7             15

5.ÇETİNKAYA                   7             4             2             1             12           5             7             14

6.G.BİRLİĞİ                       8             4             2             2             13           11           2             14

7.DOĞAN TB                      6             4             1             1             13           6             7             13

8.YALOVA                          6             3             2             1             11           9             2             11

9.DUMLUPINAR               8             3             1             4             14           10           4             10

10.MAĞUSA TG 8             2             4             2             14           11           3             10

11.BİNATLI                        8             2             3             3             16           16           0             9

12.BAF ÜY                          7             3             0             4             13           15           -2            9

13.K.KAYMAKLI              8             2             3             3             10           14           -4            9

14.G.GÜCÜ                          7             2             2             3             6             7             -1            8

15.DEĞİRMENLİK           8             2             1             5             6             17           -11          7

16.MORMENEKŞE           7             2             0             5             9             12           -3            6

 

DIŞ SAHA PUAN DURUMU

Takımlar                             O            G            B             M            A             Y             AV          P

1.ÇETİNKAYA                   8             5             0             3             17           10           7             15

2.YENİCAMİ                      7             4             2             1             10           5             5             14

3.DOĞAN TB                      8             4             1             3             11           7             4             13

4.CİHANGİR                      8             3             3             2             15           12           3             12

5.K.KAYMAKLI 7             3             2             2             7             8             -1            11

6.LEFKE                               8             3             1             4             13           22           -9            10

7.G.GÜCÜ                            7             3             0             4             7             13           -6            9

8.YALOVA                          8             1             5             2             13           12           1             8

9.G.BİRLİĞİ                       7             2             2             3             8             9             -1            8

10.BİNATLI                        7             2             2             3             11           14           -3            8

11.T.OCAĞI                        6             2             1             3             8             10           -2            7

12.BAF ÜY                          8             1             2             5             8             18           -10          5

13.DUMLUPINAR             7             1             2             4             8             20           -12          5

14.DEĞİRMENLİK           7             1             1             5             4             15           -11          4

15.MAĞUSA TG 7             1             0             6             5             13           -8            3

16.MORMENEKŞE           8             0             2             6             6             26           -20          2

 

 

 

 

GOL İSTATİSTİKLERİ

Toplam maç sayısı: 118

Toplam atılan gol sayısı: 365

Maç başına gol ortalaması: 3.09

Hafta başına gol ortalaması: 24.3

En çok gol atılan hafta: 13. Hafta (35)

En az gol atılan hafta: 1. Hafta (17)

En çok gol atılan dakikalar: 45+ (11), 85 (10), 90+ (20)

En fazla gol atan futbolcu: John Ebuka (Yenicami) (21)

En fazla gol atan takım: Yenicami (43)

En az gol atan takım: Değirmenlik (10)

En fazla gol yiyen takım: Mormenekşe (38)

En az gol yiyen takım: Yenicami (8)

İç sahada en fazla gol atan takım: Yenicami (33)

İç sahada en az gol atan takım: G.Gücü-Değirmenlik (6)

Dış sahada en fazla gol atan takım: Çetinkaya (17)

Dış sahada en az gol atan takım: Değirmenlik (4)

İç sahada en fazla gol yiyen takım: Değirmenlik (17)

İç sahada en az gol yiyen takım: Yenicami (3)

Dış sahada en fazla gol yiyen takım: Mormenekşe (26)

Dış sahada en az gol yiyen takım: Yenicami (5)

En farklı galibiyet: 11.Hafta Yenicami-Lefke (9-0)

En çok gol atılan maç: 11.Hafta Yenicami-Lefke (9-0)

Ayakla atılan gol sayısı: 262

Kafayla atılan gol sayısı: 51

Penaltıdan atılan gol sayısı: 43

Kendi kalesine atılan gol sayısı: 9

 

TAKIMLARA GÖRE GOL TABLOSU

TAKIMLAR                            AYAK                     KAFA      KENDİ KALESİNE                 PENALTI

YENİCAMİ                              32                           6                             –                              4

ÇETİNKAYA                            21                           4                             –                              3

CİHANGİR                              22                           3                             –                              1

LEFKE                                     18                           3                             –                              4

DOĞAN TB                            15                           8                             1                             1

TÜRK OCAĞI                         21                           1                             –                              5

G.BİRLİĞİ                               15                           4                             –                              2

K.KAYMAKLI                         13                           1                             2                             3

YALOVA                                 16                           4                             –                              3

BİNATLI                                  18                           3                             2                             5

G.GÜCÜ                 10                           1                             1                             1

DUMLUPINAR                      15                           3                             –                              2

BAF ÜY                                  17                           1                             2                             3

MAĞUSA TG                         14                           4                             –                              1

DEĞİRMENLİK                       5                             3                             –                              2

MORMENEKŞE                     10                           2                             1                             3

 

TÜRÜNE GÖRE GOL TABLOSU

Gol Türü                Gol Sayısı

AYAK                      262

KAFA                      51

KENDİ KALESİNE   9

PENALTI                 43

 

 

KART İSTATİSTİKLERİ

Toplam kart sayısı: 624

Toplam sarı kart sayısı: 585

Toplam kırmızı kart sayısı: 39

En fazla kart çıkan hafta: 2. Hafta (50)

En az kart çıkan hafta: 14. Hafta (28)

En fazla sarı kart çıkan hafta: 3. Hafta (47)

En az sarı kart çıkan hafta: 14. Hafta (26)

En fazla kırmızı kart çıkan hafta: 2 ve 15. Haftalar (6)

En az kırmızı kart çıkan hafta: 12. Hafta (0)

En fazla kart gören takım: G.Birliği (48)

En az kart gören takım: T.Ocağı-Baf ÜY Doğan TB (30)

En fazla sarı kart gören takım: K.Kaymaklı (46)

En az sarı kart gören takım: T.OcağıBaf ÜY (29)

En fazla kırmızı kart gören takım: Değirmenlik (7)

En az kırmızı kart gören takım: Yenicami, Cihangir, T.Ocağı, K.Kaymaklı, Dumlupınar, Baf ÜY (1)

En çok sarı kart gören futbolcu: Hasan Bahtıkara (Dumlupınar) (8)

En çok kırmızı kart gören futbolcu: Endurance Peter (Değirmenlik), Herve Amani (Değirmenlik) (2)

 

TAKIMLARA GÖRE KART TABLOSU

Kulüp                                   Sarı Kart              Kırmızı Kart

YENİCAMİ                           30                           1

ÇETİNKAYA                        33                           3

CİHANGİR                           34                           1

LEFKE                                   39                           3

DOĞAN TB                         33                           3

TÜRK OCAĞI                      29                           1

G.BİRLİĞİ                            44                           4

K.KAYMAKLI                      46                           1

YALOVA                              33                           4

BİNATLI                                               40                           2

G.GÜCÜ                               39                           2

DUMLUPINAR                   41                           1

BAF ÜY                                 29                           1

MAĞUSA TG                      34                           3

DEĞİRMENLİK                   36                           7

MORMENEKŞE                  45                           2

 

HAFTALARA GÖRE KART TABLOSU

Hafta                    Sarı Kart              Kırmızı Kart

  1. Hafta 46 4
  2. Hafta 44 6
  3. Hafta 47 2
  4. Hafta 43 1
  5. Hafta 35 2
  6. Hafta 32 3
  7. Hafta 42 2
  8. Hafta 40 3
  9. Hafta 42 1
  10. Hafta 34 1
  11. Hafta 32 3
  12. Hafta 42 0
  13. Hafta 39 3
  14. Hafta 26 2
  15. Hafta 41 6

 

 

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OYUNCU HAREKETLERİ

 

Toplam oyuncu değişiklik sayısı:672

En çok oyuncu değiştiren takım: Yenicami, G.Birliği, Baf ÜY (45)

En az oyuncu değiştiren takım: Doğan TB (38)

15 hafta boyunca en çok süre alan futbolcu sayısı: 8 (1350 dk)

15 hafta boyunca hiç süre almayan futbolcu sayısı: 68

 

TAKIMLARA GÖRE OYUNCU DEĞİŞİKLİK TABLOSU

Kulüp                                     Değişiklik Sayısı

YENİCAMİ                              45

ÇETİNKAYA                            44

CİHANGİR                              39

LEFKE                                     44

DOĞAN TB                            38

TÜRK OCAĞI                         42

G.BİRLİĞİ                               45

K.KAYMAKLI                         42

YALOVA                                 39

BİNATLI                                  42

G.GÜCÜ                                 39

DUMLUPINAR                       44

BAF ÜY                                   45

MAĞUSA TG                         40

DEĞİRMENLİK                       41

MORMENEKŞE                      43

 

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