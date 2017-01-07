En hırçını G.Birliği

TOPLAM KART SAYISINDA ZİRVEDE: Süper Lig’de futbolcuları 44 sarı kart ve 4 kırmızı kart görerek toplamda 48 kartı bulunan Gençler Birliği ilk devrenin en hırçın takımı oldu. İlk devrenin toplam kart grafiğinde en üstte Gençler Birliği yer alırken Değirmenlik kırmızı kartlarda Küçük Kaymaklı ise sarı kartlarda ilk sırada yer alıyor

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’in ilk devresinde en hırçın takım Gençler Birliği olarak göze çarptı. Gençler Birliği futbolcuları gördüğü sarı ve kırmızı kart toplamında 48’e ulaşarak toplam kart sayısında zirvede yer aldı. Gençler Birliği’ni toplamda 47 kart gören Küçük Kaymaklı ve Mormenekşe takımları izledi. Türk Ocağı ve Baf Ülkü Yurdu toplamda 30 kart ile bu listenin en alt sırasında yer aldı.

Kırmızıda Değirmenlik, sarıda Kaymaklı

İlk devrenin toplam kart grafiğinde en üstte Gençler Birliği yer alırken Değirmenlik kırmızı kartlarda Küçük Kaymaklı ise sarı kartlarda ilk sırada yer alıyor.

Değirmenlik takımı ilk devrede toplam 7 kırmızı kart görerek bu alanda ilk sırada bulunuyor. Yeşil beyazlı takımı 4’er kırmızı kart ile Gençler Birliği ve Yalova izliyor.

Sarı kartlarda ise zirve Küçük Kaymaklı’nın. Yeşil siyahlı ekip futbolcularının gördüğü 46 sarı kart ile sarı kart kategorisinde ilk sırada yer aldı. İkincilik ise 45 sarı kart ile Mormenekşe’de bulunuyor.

Takımların kart karnesi:

Kulüp Sarı Kart Kırmızı Kart Toplam

GENÇLER BİRLİĞİ 44 4 48

KÜÇÜK KAYMAKLI 46 1 47

MORMENEKŞE 45 2 47

DEĞİRMENLİK 36 7 43

BİNATLI 40 2 42

DUMLUPINAR 41 1 42

LEFKE 39 3 42

GENÇLİK GÜCÜ 39 2 41

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 34 3 37

YALOVA 33 4 37

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 33 3 36

GAÜ ÇETİNKAYA 33 3 36

CİHANGİR 34 1 35

YENİCAMİ 30 1 31

BAF ÜLKÜ YURDU 29 1 30

TÜRK OCAĞI 29 1 30