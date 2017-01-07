07 Ocak 2017

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En hırçını G.Birliği

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En hırçını G.Birliği
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TOPLAM KART SAYISINDA ZİRVEDE: Süper Lig’de futbolcuları 44 sarı kart ve 4 kırmızı kart görerek toplamda 48 kartı bulunan Gençler Birliği ilk devrenin en hırçın takımı oldu. İlk devrenin toplam kart grafiğinde en üstte Gençler Birliği yer alırken Değirmenlik kırmızı kartlarda Küçük Kaymaklı ise sarı kartlarda ilk sırada yer alıyor

 

Hüseyin KÖPRÜLÜ

 

Süper Lig’in ilk devresinde en hırçın takım Gençler Birliği olarak göze çarptı. Gençler Birliği futbolcuları gördüğü sarı ve kırmızı kart toplamında 48’e ulaşarak toplam kart sayısında zirvede yer aldı. Gençler Birliği’ni toplamda 47 kart gören Küçük Kaymaklı ve Mormenekşe takımları izledi. Türk Ocağı ve Baf Ülkü Yurdu toplamda 30 kart ile bu listenin en alt sırasında yer aldı.

 

Kırmızıda Değirmenlik, sarıda Kaymaklı

 

İlk devrenin toplam kart grafiğinde en üstte Gençler Birliği yer alırken Değirmenlik kırmızı kartlarda Küçük Kaymaklı ise sarı kartlarda ilk sırada yer alıyor.

Değirmenlik takımı ilk devrede toplam 7 kırmızı kart görerek bu alanda ilk sırada bulunuyor. Yeşil beyazlı takımı 4’er kırmızı kart ile Gençler Birliği ve Yalova izliyor.

Sarı kartlarda ise zirve Küçük Kaymaklı’nın. Yeşil siyahlı ekip futbolcularının gördüğü 46 sarı kart ile sarı kart kategorisinde ilk sırada yer aldı. İkincilik ise 45 sarı kart ile Mormenekşe’de bulunuyor.

 

Takımların kart karnesi:

Kulüp                                             Sarı Kart  Kırmızı Kart  Toplam

GENÇLER BİRLİĞİ                      44              4                      48

KÜÇÜK KAYMAKLI                   46              1                      47

MORMENEKŞE                          45              2                      47

DEĞİRMENLİK                           36              7                      43

BİNATLI                                        40              2                      42

DUMLUPINAR                           41              1                      42

LEFKE                                            39              3                      42

GENÇLİK GÜCÜ                         39              2                      41

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ           34              3                      37

YALOVA                                       33              4                      37

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ            33              3                      36

GAÜ ÇETİNKAYA                      33              3                      36

CİHANGİR                                   34              1                      35

YENİCAMİ                                   30              1                      31

BAF ÜLKÜ YURDU                    29              1                      30

TÜRK OCAĞI                              29              1                      30

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