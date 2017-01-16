En fazla Türkiye ve İngiltere’yi aradık

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) elektronik haberleşme raporunu yayınladı. KKTC’de toplam 645 bin 45 aktif mobil abone bulunuyor. Kayıtlı sabit şebeke kullanıcısı sayısı ise 90 bin 936

NİJERYA DİKKAT ÇEKİYOR: KKTC-Nijerya arasında telefon trafiğindeki yoğunluk dikkat çekiyor. 2016 yılı 3’üncü çeyreği itibari ile en fazla Türkiye, İngiltere, Nijerya, Pakistan ve Türkmenistan arandı. Mobil şebekelere ve sabit hatlara en fazla çağrı gönderen ülkeler Türkiye, İngiltere ve Nijerya olarak sıralanıyor

EN FAZLA KONUŞMA KAZANDIRDI: Konuşma gelirleri KKTCELL’in gelirlerinin yüzde 43.9’unu ve Telsim’in gelirlerinin yüzde 47.7’sini oluşturuyor. SMS-MMS gelirleri KKTCELL’in gelirlerinin yüzde 4.4’ünü ve Telsim’in gelirlerinin yüzde 5.9’unu oluşturuyor. İnternet Data gelirleri ise KKTCELL’de yüzde 29.1, Telsim’de yüzde 17.6 paya sahip

EN FAZLA İSTASYON GİRNE VE LEFKOŞA’DA: KKTC’de faaliyet gösteren mobil haberleşme sağlayıcıların kurulu bulunan istasyon sayısı, 2013 yılının ilk çeyreğinden günümüze kadar 521’den 620’ye çıktı. Bugün itibari ile Lefkoşa’da 191, Mağusa’da 117, Girne’de 190, Güzelyurt’ta 52, İskele’de 70 istasyon var

EN SIK 600, 155, 112, 192, 161 ARANDI: 2016 yılı 3’üncü çeyreğinde en sık 600 (KKTCELL müşteri hizmetleri), 155 (Polis), 192 (bilinmeyen numaralar), 112 (Acil servis) 161 (Telekomünikasyon Dairesi Arıza) ve 163’ü (Telekomünikasyon Dairesi borç sorgulama) aradı

Duygu ALAN

KKTC’de 2016 yılı itibari ile üniversitelerde yabancı öğrenci sayısı arttı. Ülkede nüfus artışına paralel mobil kullanım sayısı da arttı.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) verilerine göre, 2016 yılı 3’üncü çeyreği itibari ile KKTC’de toplam 827 bin 320 kayıtlı mobil abone ve 645 bin 45 aktif abone bulunuyor.

2016 yılı 3’üncü çeyreği itibariyle 90 bin 936 sabit şebeke abonesi bulunan ülkemizde penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre sabit kalmış olup 2015 yılının üçüncü çeyreğine göre yüzde 6.8 azalarak yaklaşık yüzde 26.6 seviyesine geriledi.

Mobil kullanım sayısındaki artış, mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcılarına yaradı.

BTHK verilerine göre, 2016 yılı 3’üncü çeyrek sonu itibariyle ülkemizdeki elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 47 yetkilendirilmiş elektronik haberleşme sağlayıcısı bulunuyor.

İlgili dönemde mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları ve sabit şebeke elektronik haberleşme sağlayıcılarının net satış gelirleri 69.73 Milyon TL olarak gerçekleşti.

İnternet servis sağlayıcılarının net satış gelirleri 2016 yılı 3’üncü çeyrekte yaklaşık 6.29 milyon TL oldu.

Çağrı taşıma işletmecilerinin gelirleri ise 570 bin TL olarak gerçekleşti.

Aktif mobil abone sayısı 645 bin 45

2016 yılı 3’üncü çeyreği itibari ile KKTC’de yaklaşık yüzde 241 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 827 bin 320 kayıtlı mobil abone ve 645 bin 45 aktif abone bulunuyor.

Mobil haberleşme sektöründe yetkili olan iki haberleşme sağlayıcısı Kıbrıs Mobil Telekominikasyon Ltd. (K.K Turkcell) ve Vodafone Mobile Operations Ltd. (Telsim) şirketleri.

2016 yılı 3’üncü çeyrek dönemi itibari ile KKTCELL yüzde 59.9, Telsim’in ise yüzde 40.1 Pazar payına sahip.

En fazla gelir payı konuşmada

Konuşma gelirleri KKTCELL’in gelirlerinin yüzde 43.9’unu ve Telsim’in gelirlerinin yüzde 47.7’sini oluşturuyor.

SMS-MMS gelirleri KKTCELL’in gelirlerinin yüzde 4.4’ünü ve Telsim’in gelirlerinin yüzde 5.9’unu oluşturuyor.

İnternet Data gelirleri ise KKTCELL’de yüzde 29.1, Telsim’de yüzde 17.6 paya sahip.

En fazla Türkiye ile konuştuk

2016 yılı 3’üncü çeyreğinde en fazla trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Pakistan ve Türkmenistan olurken mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler Türkiye, İngiltere ve Nijerya olarak sıralanıyor.

En fazla aranan kısa numaralar ise 600 (KKTCELL müşteri hizmetleri), 155 (Polis imdat), 192 (bilinmeyen numaralar) ve 112 (Acil servis).

Akıllı telefon kullanımı arttı

Abonelerin akıllı kullanım oranında 2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı bulunurken 3 yıllık sürede yüzde 178’lik artışla 2016 3’üncü çeyreği itibari ile 319 bin’e yaklaştı.

Cepten internet tüketimi

Cep telefonundan internet kullanımına bakılacak olursa, aboneler tarafından en fazla tüketim yüzde 29.3’lük oran ile 1-4 GB ve yüzde 16.5 ile 250 MB-1 GB kullanım aralıklarında yapıldığı görülüyor.

Mobil bilgisayarlardan internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı ise şu şekilde; 50 MB ve altı kullanımı olan abonelerin oranının yaklaşık olarak yüzde 40.7. En az kullanımı gösteren 50-100 MB aralığında ise abonelerin yüzde 2’si bulunuyor.

En fazla istasyon Lefkoşa ve Girne’de

Ülkemizde faaliyette bulunan mobil haberleşme sağlayıcıların kurulu bulunan istasyon sayılarına ve ilgili istasyonların ilçe bazında dağılımlarına bakıldığında; istasyon sayısının 2013 yılının ilk çeyreğinden günümüze kadar 521’den 620’ye çıktı.

Lefkoşa’da 191, Mağusa’da 117, Girne’de 190, Güzelyurt’ta 52, İskele’de 70 istasyon var.

Sabit şebeke kullanıcısı sayısı azaldı

2016 yılı 3’üncü çeyreği itibari ile KKTC’de yaklaşık yüzde 26.6 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 90 bin 936 kayıtlı sabit şebeke kullanıcısı bulunuyor.

KKTC Telekomünikasyon Dairesi’nin sabit telefon gelirleri yaklaşık 12 bin 94 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup bir önceki döneme göre yüzde 3.8 oranında arttı.

2016 yılı 3’üncü çeyreği itibariyle 90 bin 936 sabit şebeke abonesi bulunan ülkemizde penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre sabit kalmış olup 2015 yılının üçüncü çeyreğine göre yüzde 6.8 azalarak yaklaşık yüzde 26.6 seviyesine geriledi.

Ülkemizin ortalama hane halkı büyüklüğünün 2.95 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin azalmakla birlikte halen önemli bir kesime ulaştığı gözlemleniyor.

Sabit telefonla en fazla Türkiye ve İngiltere arandı

2016 yılı üçüncü çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesi hatlarından en fazla trafik gönderilen ülkeler Türkiye ve İngiltere oldu.

Telekomünikasyon Dairesi hatlarına en fazla çağrı gönderen ülkelere bakıldığında ise ilk sırayı Türkiye ve İngiltere aldı.

Sabit telefonlardan 2016 yılının üçüncü çeyreğinde en fazla aranan kısa numaralar ise 192 (bilinmeyen numaralar), 161 (Telekomünikasyon Dairesi Arıza) ve 163 (Telekomünikasyon Dairesi borç sorgulama)