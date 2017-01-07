En çok penaltı golü Binatlı ve Ocak’tan

5’ER PENALTI GOLLERİ VAR: Süper Lig’de 43 penaltı golünün atıldığı ilk devrede Binatlı ve Türk Ocağı 5’er golle listenin zirvesinde yer alıyor

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’in ilk devresinde 43 kez penaltıdan gol olurken en çok penaltı atışından yararlanan takımlar Binatlı ve Türk Ocağı oldu.

Güzelyurt bölgesi takımlardan Binatlı ve Girne bölgesi ekiplerinden Türk Ocağı 5’er kez penaltıdan rakip fileleri sarsarak bu alanda zirvede yer aldılar. Binatlı ile Türk Ocağı’nda sonra en fazla penaltı golü olan takımlar ise Yenicami ve Lefke oldu. İlk devrenin lideri Yenicami ve Lefke 4’er penaltı golü ile zirvenin takipçisi oldular.

Gençlik Gücü, Mağusa Türk Gücü, Cihangir ve Doğan Türk Birliği takımları ise sadece 1’er penaltı golü ile listenin en altında yer aldı.

Takımların kazandığı penaltı sayısı:

BİNATLI (5)

TÜRK OCAĞI (5)

YENİCAMİ (4)

LEFKE (4)

GAÜ ÇETİNKAYA (3)

MORMENEKŞE (3)

YALOVA (3)

BAF ÜLKÜ YURDU (3)

KÜÇÜK KAYMAKLI (3)

DEĞİRMENLİK (2)

DUMLUPINAR (2)

GENÇLER BİRLİĞİ (2)

GENÇLİK GÜCÜ (1)

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ (1)

CİHANGİR (1)

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ (1)