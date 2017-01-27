27 Ocak 2017

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Emre’den yeni rekor

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Emre’den yeni rekor
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Bro Team triatleti Emre Ironman 70.3 Dubai’de yarıştı

27 Ocak 2017 Cuma günü  yapılan Ironman 70.3 Dubai yarışında Bro Team triatleti Emre Özbilge, bu mesafede kendine ait olan KKTC rekorunu  4. 50.26 ile yeniden kırdı…

Geçtiğimiz yıl Gloria IM70.3 Türkiye’de 4 saat 55 dakika ile KKTC rekorunu kıran Emre, Ironman 70.3 Dubai’de 4. 50.26 süresiyle yeni KKTC rekorunun sahibi oldu.

Kısa bir süre önce triatlona başlayan Emre Özbilge, kendini kısa sürede geliştirerek büyük başarılara imza attı.

Emre Özbilge

1829 kişi katıldı

30-34 yaş gurubunda sıralamada 39. olan Emre, genel klasmanda isr 1829 kişi arasında  264. sırada yarışmayı tamamladı.

İlk 70.3 mesafesini 2016 yılının haziran ayında bitiren Emre, o tarihten sonra kendi zamanını 14 dk kadar geliştirdi ve KKTC rekorunu kırarak bu mesafedeki en iyi zamana imzasını attı…

 

 

Zor yarış oldu

Ironman70.3 Dubai yarışına, 100 farklı ülkeden 1829 kişi katıldı. İlk kez bu kadar farklı ülkeden triatletin katıldığı yarışmada bisiklet parkurunda kuvettli esen rüzgar yarışmacılara zor anlar yaşattı. Koşu sırasında havanın nemli olması 28 derece olan sıcaklığının etkisini bir hayli artırmasına neden oldu.  Rüzgarın etkisiyle bisiklet parkuruna savrulan kumların bir kazaya sebebiyet vermedi ve yarışma kazasız tamamlandı.

 

 

 

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Havadis Gazetesi

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