Emre’den yeni “70.3” rekoru

Dün yapılan Ironman 70.3 Dubai yarışında Bro Team triatleti Emre Özbilge, bu mesafede kendine ait olan KKTC rekorunu 4.50.26 ile geliştirdi

Geçtiğimiz yıl Gloria IM70.3 Türkiye’de 4 saat 55 dakika ile KKTC rekorunu kıran triatlet Emre Özbilge, Ironman 70.3 Dubai’de 4.50.26 süresiyle yeni KKTC rekorunun sahibi oldu.

Triatlona yeni başlayan Emre Özbilge, kendisini kısa sürede geliştirerek büyük başarılara imza atıyor.

Dün yapılan Ironman 70.3 Dubai yarışında mücadele eden Emre 30­34 yaş gurubunda 39. olurken, genel klasmanda ise yarışmayı 1829 kişi arasından 264. sırada tamamladı.

İlk 70.3 mesafesini 2016 yılının haziran ayında bitiren Emre, o tarihten sonra kendi zamanını 14 dakika kadar geliştirdi ve KKTC rekorunu kırarak bu mesafedeki en iyi zamana imzasını attı.

Ironman70.3 Dubai yarışına, 100 farklı ülkeden 1829 kişi katıldı. İlk kez bu kadar farklı ülkeden triatletin katıldığı yarışmada bisiklet parkurunda kuvvetli esen rüzgar yarışmacılara zor anlar yaşattı. Koşu sırasında havanın nemli olması 28 derece olan sıcaklığının etkisini bir hayli artırmasına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle bisiklet parkuruna savrulan kumlar bir kazaya sebebiyet vermedi ve yarışma kazasız tamamlandı.