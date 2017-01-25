Emre rekor peşinde

Bro Team triatleti Emre Özbilge kendisine ait olan KKTC rekorunu geliştirmek için Ironman 70.3 Dubai’de yarışacak.

27 Ocak Cuma günü saat 07.00’de başlayacak olan yarışma, dünyanın tek 7 yıldızlı oteli olan Burj Al Arab otelinin bulunduğu plajda 1.9 km yüzme, 90.1 km bisiklet ve 21.1 km’lik yarı maratonla bitecek.

Son iki senenin Kadınlar Ironman Kona Dünya Şampiyonu Daniela Ryf ve 5 sene üst üste ITU olimpik (1.5 km yüzme, 40 km bisiklet, 10 km koşu) mesafe Dünya Şampiyonu Javier Gomez de bu yarışta profesyonel kategoride aynı parkurda Bro Team triatleti Emre ile yarışacaklar.

KKTC rekoru Emre’nin

İronman 70.3 mesafesinde, 4 saat 55 dakika ile KKTC rekorunu kıran Bro Team Triatleti Emre Özbilge, kendine ait olan KKTC rekorunu geliştirmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Emre daha önce IM70.3 mesafesini geçtiğimiz yıl IM70.3 Budapeşte’de 5.05 saatte ve Gloria IM70.3 Türkiye’de 4.55 saate bitirmişti.