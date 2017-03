Emre Değirmencioğlu’ndan günlük

Küresel piyasalarda deflasyon kaygısı yerini hızla enflasyon kaygısına çeviriyor

Trump’ın dün detay vermekten imtina ettiği ama destekleyici konuşması küresel risk iştahını destekledi

“Big trade” olarak adlandırılan tahvil sat hisse senedi al rallisi bu bağlanmda dün daha da hızlandı (bakınız grafik)

Dün bir tarafta ABD’de Mart ayına yönelik faiz artırm beklentisinin % 80’e yükselmesi; diğer tarafta Suriye’de artan jeopolitik riskler ile içerde kur beklediğimiz 3,68 hareketini yaptı

Her ne kadar FED’den beklenen faiz artırımına 2 haftalık bir zaman kalsa da, uzun vadeli faizlerde ciddi bir bozulma olmaması şimdilik piyasaları dengede tutuyor

İTO enflasyon verisi ardıdan yarın açıklanacak TÜİK enflasyonunun da biraz daha ılmlı sonuçlanması bekleniyor

İyi bir enflasyon ile Hazine’nin bu ay düzenleyeceği yoğun ihalelere yabancı talebi gelmesi, Türk Mali piyasalarında yeniden iyimserliği destekleyebilir

Sterlin cephesinde Hard Brexit ve devamında İskoçya referandumu söylentileri ile aşağı yönlü riskler artmaya başladı. Paritede 1,20 seviyesinin altı yeniden hedeflenebilir

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

Dün Türk Mali piyasaları günün her iki yarısında farklı bir eğilime sahne oldu. Sabah saatlerinde Trump’ın elini taşına altına koymadan ve detay vermeden yüzeysel olarak Kongre’ye yapmış olduğu konuşma piyasalarda pek de anlaşılamadı. Yine de Trump’ın ekonomik teşviklerle ilgili detay vermemesine rağmen göreceli olarak ılımlı ve kapsayıcı bir uslüp kullanması küresel piyasalarda günün ilerleyen saatlerinde olumlu bir etki doğurdu. Borsa Istanbul günü 89,320 puan seviyesinden % 2’nin üzerinde bir artış ile tamamlarken, Türk Lirası dolar karşısında günün ikinci yarısında ABD’de açıklanan verilerin gölgesinde satıcı bir görünüm arz etti. Sabah saatlerinde 3,6250’li seviyelere kadar gevşeyen kurun, günün ikicini yarısında 3,68 seviyesine dayandığını gördük. Trump’ın detay içermeyen konuşması belki de FED’in bekle ve gör stratejisine geçebileceği yönünde bir algı yaratarak küresel hisse senetlerinde de alımları destekledi. Avrupa borsaların % 2’nin üzerinde prim yaparken, ABD borsaları da geceyi % 1,5 artılar ile tamamladı. Ancak, yukardaki satıları okuyanlar kadar bizim de kafamız pek net değil keza sabah saatlerinde Trump’ı çözemeyen sonra küresel bir alım dalgası ile coşan borsalara rağmen içerde USD/TL kuru neredeyse günü en çok değer kaybeden para biri olarak tamamladı. Edindiğimiz bilgiye göre, Suriye’nin kuzeyinde Membiç şehir yakınlarında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PYD/YPG güçlerinin çatışmaya başlaması Türkiye cephesinde negatif bir ayrışmaya neden oldu. Her ne kadar Suriye’nin kuzeyinde yaşanan insalık dramına rağmen küresel güçlerin satranç oyunu bizim bültenimizin kapsamını aşsa da, ÖSO’yu destekleyen Türkiye’nin PYD/YPG’ye karşı harekete geçtiği algısı dün kur cephesindeki bozulmayı bir yere kadar anlatmaya yettiğini düşünüyorum.

Elbette, jeopolitik risklerin yanısıra, ABD cephesinde söz sahibi olan FED Başkanlarını ağız birliği yaparcasına son günlerde 15 Mart faiz toplantısını masa üzerinde koyması ve dün açıklanan güçlü makroekonomik verilerin de yardımı ile faiz artırım beklentisi birden % 33’lerde % 80 seviyesine yükselirken; dolar cephesinde kuvvetlenmeye neden oldu. ABD cephesinde faiz artışının yakın olduğu algısı ekonomide işlerin yolunda gittiği ve devamında büyümenin ve şirket karlarının artacağı algısını pekiştirerek ABD hisse senetlerinde alımları daha da yukarılara taşdı. Bu bağlamda faizlerde de yükseliş görüldü.

Türkiye cephesinde dün USD/TL kuru gerek artan jeopolitik riskler gerekse kuvvetlenen dolardan nasibini alırken, gözler yarın açıklanacak TÜİK’in resmi enflasyon verisine çevridi. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) dün açıkladığı Şubat ayı rakamlarına göre İstanbul’da TÜFE aylık bazda % 0,33 artış kaydetti. İTO verilerinin gıda kalemini modeline koyan ekonomistlerin Şubat enflasyon beklentisi ise % 0,1 ile % 0,5 aralığında değiştiğini görüyoruz. Geçen senenin Şubat ayında % – 0,02 olan aylık enflasyon nedeniyle yarın gelebilecek herhangi bir aylık artış, yıllık enflasyonu % 9,22 seviyesinin üzerine taşıyacaktır. Enflasyonun önümüzdeki hafta Hazine’nin düzenleyeceği 6 ihaleye referans olacağını düşünüyoruz. Düşük bir enflasyon hisse ve tahvil cephesine olan yabancı ilgisini artırabilir ki böyle bir gerçekleşme son günlerde bozulan Türk Mali piyasalarında yeniden dengeleyici bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz.

Yeni gün başlangıcında Asya cephesinde dünden sarkan iyimserlik devam ediyor. Gösterge endeks Tokyo borsası % 1 yukarda işlem görüyor. Türkiye cephesinde ise bugün Suriye’den gelecek haberleri yarın ise resmi enflasyon verilerini takip edeceğiz. Olası gelecek iyimser haberler kur üzerindeki dünkü baskıyı alabilir. Yurdışı cephede bugün veri akışı oldukça sakin.

Ø USD/TL kurunda yukarda dün tahmin ettiğimiz üzere 3,68 seviyesi denendi.. Aşağıda ilk etapta 3,61 ; yukarda ise 3,7350 seviyesi takip edilecektir

Kaynak: Reuters

Ø Küresel deflasyon endişesi yerini küresel enflasyon kaygılarına terk ediyor

Son dönemlerde küresel anlamda açıklanan destekleyici verilerin ışığında ekonomik aktivitenin hız kazanmaya başladığını görüyoruz. Ekonomik büyümenin ileriye dönük şirket karlarını artıracağı beklentisi ile küresel hisse senedi endeksleri şaha kalkarken, güvenli liman olarak görülen tahvillerden çıkış ise devam ediyor. Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, ABD 10 yıl vadeli devlet tahvilleri enflasyon kaygısı ve artacak faiz beklentisi ile satışlara sahne olurken, ABD borsalarının gösterge endeksi Dow Jones dün akşam geceyi 21,115 puan seviyesinden % 1,5 artışla tamamladı. Yatırımcıların “big trade” yani tahvil sat hisse senedi al rallisine devam ettiklerini görüyoruz.

Kaynak: Reuters

Ø GBP/USD paritesinden Brexit ve İskoçya referandumu ağırlık yaratıyor

Brexit kapsamında sular bir türlü oturmuyor. Avrupa vatandaşlarının İngiltere’de çalışma iznine tabi olacağı yönünde düzenlemelerden söz edilmesi ve bu bağlamda Brexit’in sert bir geçiş ile gelecek olduğu söylemleri Sterlin cephesinde sıkıntı yaratmaya başladı. Devamında, AB’de kalmak isteyen İskoçya Başbakanı ile Theresa May’in haftasonu toplantısı yeni bir referandum dedikodularını artırdı. Sterlin 1,25’li seviyelerde tutunamayarak yönünü aşağıya çevirmek suretiyle dün doların da güçlendiği bir ortamda 1,2270 seviyelerine kadar gevşedi. Teknik bir bakış açısı ile 1,21 ve devamında aşağıda 1,1955 seviyeleri hedef sahasına girebilir.

Kaynak: Reuters

