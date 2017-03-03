Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu

FED’in bizi biraz ters köşeye yatırdığını görüyoruz.

Makroekonomik veriler oldukça güçlü gelmeye devam ediyor. Mesele ekonomik aktivite için ön gösterge olan ISM verisi 2012 yılından bu yana en hızlı yükselişi kaydetti

FED Başkanlarının ağız birliği ile faiz artırım sinyalini sıcak tutması, yaklaşan 15 Mart FOMC toplantısında beklentiyi % 90 seviyesini yükseltti

ABD cephesinde bu yıl 3 değil 4 faiz artışının konuşulmaya başlanması ve Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler jeopolitik risk algısını tetikledi

Gelişmekte olan ülkelerin top yekün satış yaşadığı dünkü günden Türk Lirası en çok satılan para birimi oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “YPG Menbiç’ten çıkmazsa vururuz”

Ortadoğu bataklığında, küçük coğrafyada küresel güçlerin satranç oyununda Türkiye’nin ABD ve Rusya ile karşı karşıya gelebilme ihtimali piyasaları ürkütmeye başladı

Korkan paranın güvenli liman aramaya başlamasını doğal karşılamak lazım!

Bugün sabah TÜİK’in açıklayacağı Şubat ayı enflasyon rakamları; akşam ise FED Başkanı Yellen ve yardımcısı Fischer’in konuşmasını takip edeceğiz

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

Elbette neyin ne ölçüde Türk Lirasındaki iyimser havayı bozduğunu peşinen kestiremiyoruz. Geride bıraktığımız hafta, ana argümanımız şu beklentileri içeriyordu: Avrupa cephesinde yaklaşan seçimler ve artan sağ oyların getirdiği siyasi baskını EUR üzerinde kuracağı baskı, öte yandan TCMB’nin piyasada otoritesini orta koyarak tansiyonu düşürmesi, küresel risk on modunda olan piyasalardan akan paranın ucuzlayan Türkiye varlıklarına da akması ile özellikle EUR sat TL al tradenin artmasına bağlı olarak TL ve TL cinsi yatırım araçlarının en azından Mart sonu / Nisan başına kadar olan dönemde iyimser bir tarafta kalmasını bekliyorduk. TCMB’nin agresif faiz artırımı hariç piyasaya tüm gücü ile müdahil olması ve enflasyonun daha da bozulmaması için kuru dengede tutma isteği, öte yandan ekonominin soğumaması ve yavaşlayan motorun durmaması adına hükumetin almış olduğu birçok destekleyici önlem ve piyasaların Anayasa referandumundan evet çıkacağı ve erken seçime gidilmeyeceği yönündeki beklentisi ile TL ve TL cinsi yatırım araçlarında kısa soluklu da olsa ralliye sahne oldu. Bu beklentileri ışığında, 3,55 seviyesine kadar gerileyen USD/TL kuru, son günlerde tutarı 2,5 milyar dolar aşan döviz talebine bağlı olarak dün akşam 3,7360’e varan bir yükseliş kaydetti. Döviz cephesindeki bu yükselişe rağmen, ilişkisi borsa ile kopan kurun son günlerde artan olumsuz havadan hiç de etkilenmediğini görüyoruz. Dün gün içerisinde kur yeniden alevlenirken, BIST100 endeksi 90bin seviyesinin üzerini denedi. Tahvil cephesinde ise haftaya düzenlenecek yüklü ihaleler öncesinde bir miktar da olsa yeni ihraçlara yer açmak veya yabancıların daha iyi bir noktadan pozisyon açmak için hem kuru hem de faizi yukarı itmeye başladığını da söyleyebiliriz. Haftaya düzenlenecek ihalelerin toplamı 13,5 milyar TL’lik iç borç geri ödemesini içeriyor.

Dün bu kafa karışıklığı içinde, özellikle Suriye’nin kuzeyinde Menbiç şehrine yönelik açıklamalar piyasalara yeniden jeopolitik riskleri hatırlattı. Müttefikimiz Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Menbiç vilayetinin nahiyelerinde bazı köyleri YPG’den almak için saldırıya geçmesi ve TSK’nın da topçu ateşi ile destek vermesi haberi Çarşamba günü patlak verdi. Şu küçükcük çoğrafyaya dünyanın topu tüfeğinin girmesi ve satranç oyunu gibi Esad güçleri, YPG/PYD, ABD, Suriye ve Türkiye’nin boy göstermesi endişelere neden oluyor. Hatırlarsanız, geride bıraktığımız haftalarda Rusya, Türk askerlerini yanlışlıkla vurmuştu. Böylesi bir ortamda Rusya, Türkiye ve ABD’nin karşı karşıya gelmesi endişesi piyasaları tedirgin etmeye başladı. Dün bu bağlamda Dışişleri Bakanı Sn. Çavuşoğlu’nun açıklamaları da biraz tedirginlik yarattı. Çavuşoğlu, kırmızı çizgileri olan ve terör örgütü olarak gördükleri PYD/YPG’nin Fırat’ın Doğusuna geçmesi konusunda sert bir uslüp ile bir kez daha uyararak müttefikimiz olan ABD’nin tarafını seçmesini ve bu bağlamda Arap şehri olan Menbiç’ten Kürlerin çıkmaması halinde YPG/PYD’yi vuracaklarını yineledi. Aslında, Ankara’nın Trump’ı kürtleri ile işbirliği yapmaması için uyardığını söyleyebiliriz. Hatırlarsanız, bu hafta içinde Senato’ya yaptığı konuşmada, Trump, DAEŞ’i Müslüman müttefiklerimizin yardımı ile temizleyeceğini söylemişti. Elbette güvenlik konuları, jeopolitik riskleri, siyaset bilimi bu bültenin çok dışında olsa da, bu kanallardan akan bilgiler, ister istemez piyasaları doğrudan ilgilendirdiğinden bizler de kayıtsız kalamıyoruz.

Netice itibarı ile, bir müddettir TCMB’nin otoritesini ele alarak imkanları doğrultusunda piyasa tansiyonunu dindirmesi, yabancı kalemlerin TL öneren rapoarları ile Ocak ortası test edilen 3,94 seviyesiden 3,5565 seviyesine kadar gerileyen kur, FED ve Suriye ile yeniden düzeltme olarak gördüğümüz bir yükselişe geçti. Daha neredeyse geçen hafta piyasaların % 30 ihtimal ile fiyatladığı FED’in 15 Mart tarihinde sonuçlanacak olağan toplantısından faiz artırma beklentisi, dün akşam % 90 seviyesine yükselirken, göz ardı ettiğimiz jeopolitik risklerin de birden patlak vermesi döviz ve tahvil piyasasında satışlara neden oldu. Borsa cephesinde ise iyimser havanın devam etmesini küresel risk iştahına bağlamaya devam ediyoruz. Benzerlerine nazaran oldukça geride kalan BIST100 endeksi, ABD borsalarında devam eden yükseliş eğiliminin küresel borsalara da sirayet etmesinin bir yansıması olarak dün 90bin seviyesinin üzerini gün içinde test etse de, günü yükselişle 89,933 puan seviyesinden yani Şubat 2015’den beri en yüksek seviyede tamamladı. Borsada tüm zamanların zirvesinin Mayıs 2013’de 93,400 olduğunu not edelim. ABD cephesinde özellikle ekonomik aktivitenin canlanması ve FED’den beklenen faiz artırımı aslında işlerin yolunda gittiğine işaret ediyor. Bu bağlamda, ekonomik aktivitenin canlı olduğuna işaret eden makroekonomik verilerin de yardımı ile şirket karlarının da artacağı; öte yandan Trump’ın 1 trilyon dolarlık alt yapı yatırım taahüdünün tüm küreye olumlu anlamda (büyüme) yansıyacağını düşünüyoruz (finansmanı henüz belli olmasa da).

Biraz da yurtdışa bakalım… Dün Snapchat’ın halka arzı oldukça başarılı sonuçlandı. $14 seviyesinden birincil piyasada satılan hisse % 40 prim yaparak $25’dan işlem görerek 30 milyar dolarlık piyasa değeri ile Twitter’ı geçtiğini okuyoruz. FED’den beklenen faiz artırımı nedeniyle aşağı yönlü bir seyir izleyen EUR/USD paritesi 1,05’in kıyısına kadar geldi. Öte yandan, Brexit sarmalından kurtulamayan sterlinin dolar karşısında 1,22’li seviyelerin diplerine yöneliyor. İngiltere’de Lordlar Kamarası Başbakan Theresa May’in önerdiği Brexit tasarısını onaylamadı. Brexit sürecinin uzaması ve belirsizlğin korunması Sterlin’in dolar karşısında değer kaybını 1,20 seviyesinin altında kadar devam ettirmesine neden olabilir. Bugün yine gözler FED cephesinde olacaktır. FED Başkanı Yellen ve yardımcısı Fischer bu akşam TSİ 21:00’de konuşacak. Piyasalar artık 2017 yılında FED’den 3 değil 4 faiz artırımı beklemeye başladı. Doların son günlerde ciddi değer kazanması nedeniyle bugün Yellen’in biraz daha yumuşak bir ton kullanması beklenebilir. Türkiye cephesinde ise TÜİK’in bugün açıklayacağı Şubat ayı enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Ocak ayında % 2,46 yükselen enflasyon ardından hava şartlarının daha ılımlı geçmesi ve gıdanın yardımı ile bu ay aylık enflasyonun piyasa beklentileri ile % 0 – % 0,5 aralığında gelmesi bekleniyor. Geçen sene Şubat ayında % – 0,02 olan enflasyon nedeniyle her türlü aylık artış yıllık enflasyonu % 9,22 seviyesinin üzerine çekecektir. Bugün bir ihtimal de olsa enflasyonun beklentilerin altında kalması, faiz ve hisse senedi piyasasına olumlu yansıyabilir. Ancak, önümzdeki aylarda negatif baz etkisi ile enflasyonun yeniden çift hanelere çıkmasına kesin gözüyle bakıyoruz.

Ø USD/TL kurunda dün beklediğimiz 3,7350 hareketi nokta atış oldu!

Bugün için teknik göstergeler yukarda 3,7365 ve devamında 3,7750 seviyesini işaret ediyor. Aşağıda ise 3,6430 ve 3,6280 seviyeleri takip edilebilir

Kaynak: Reuters

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