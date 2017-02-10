Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu

Türkiye cephesinde devam eden diploması atağına yakından bakmakta fayda görüyoruz

Trump’ın vergi indirmleri ile ekonomik canlanma yaratacağı haberi küresel hisse senedi endekslerini yukarıya itiyor

TCMB ortalama fonlama maliyeti Mayıs 2012’den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi

USD/TL kurunda haftalık grafik 3,64 – 3,66 aralığına doğru teknik bir harekete imkan tanıyor

Borsa Istanbul’da bir miktar daha yukarda alan olduğunu düşünüyoruz

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

Her ne kadar Türkiye Varlık Fonu ve referandum konusu satır başlarının önünde yer alsa da, diplomatik cephede hareketli günlerin yaşandığını görüyoruz. İngiltere Başbakanı May’in ABD ziyareti ardından direk Ankara’ya uçarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi, akabinde Merkel’in ziyareti, Trump – Erdoğan telefon görüşmesi, dün Ankara’ya gelen CIA Başkanı Pompeo derken, ABD ile ilişkiler yeniden eski düzlemine geri mi dönüyor heyecanının piyasaları sardığını görüyoruz. Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım’ın BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Eide ile görüşmesi ardından 2 gülük çalışma toplantısı için BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye’ye geliyor. Dün bu haber başlıkları arasında, son dönemlerde yakınlaştığımız Rusya’nın ani bir çıkışla PKK terör örgütü değildir açıklaması ve akabinde Rusya’nın El Bab’da Türk askerlerini bulunduğu bir binayı yanlışlıkla vurması sonucu 3 askerimizin şehit olması ve pek çok yaralı ister istemez diplomasinin yoğun bir şekilde gündemi meşkul ettiği izlenimi veriyor. CIA Başkan’nın ziyaretinde Suriye’nin Kuzeyi ve Gülen’in iadesinin konuşulduğu, Kıbrıs’ta çözüm isteğinin devam etmesine rağmen garantör ülkelerde bir miktar pürüzler ve Ege’de Kardak Kayalıklarında sınır ihlali yapan Yunanistan sahil güvenlik gemilerini bulmacanın bir parçası gibi bir araya getirdiğimizde, sanki diploması anlamında bir hareketliliğin yaşandığı izlenimine sahip oluyoruz. Kıbrıs konusu bir kenara, bozulan ABD – Türkiye ilişkilerinde bir kıvılcım ve devamında ilişkilerin yeniden eski düzleme oturabileceği yönünde algı, Türk mali piyasalarında özetle dün vuku buldu.

Elbette cereyan eden diplomatik atağın yanısıra, TCMB Başkanı Çetinkaya’nın Londra sunumu da dün TL ve TL cinsi yatırım araçlarının günü olumlu tamamlamasına neden oldu. Hatırlanacağı üzere, Türk Lirası’nın 1 aylık zımmi volatilite endeksini (dalga boyu) TCMB’nin kırmızı çizgisi olan 20 seviyesini aşması ve Ocak ayında 25 seviyesine yükselmesi ile (bakınız grafik) TCMB devreye girmişti. Bir süredir % 8 seviyesindeki politika faizinden fonlamayı kesen ve üst banttan da fonlamayı sınırlayan (% 9,25) TCMB, bankaları geç likidite penceresine (% 11) yönlendirerek piyasa faizlerini yukarı çekti. Aşağıda, TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti grafiğinden de görüleceği üzere, TCMB’nin son haftalardaki sıkı duruşu ve bu duruşu gerektiği kadar devam ettireceği yönünde isteği dün Londra’da J.P. Morgan Turkey Macro and Credit Conference’daki “Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası” başlıklı sunumda tekrar ifade edildi. Başkan Çetinkaya, Türkiye ekonomisi son yıllarda yaşanan farklı nitelikteki şoklar karşısında dayanıklılığını koruduğunu, öncü göstergelerin iktisadi faaliyette 2016 yılının üçüncü çeyreğinde gözlenen daralmanın kalıcı olmadığının ve ekonominin ılımlı bir toparlanma sürecine girdiğine işaret ettiğini söyledi. Enflasyonun kısa vadede bir miktar daha yükseldikten sonra kademeli olarak düşerek yılsonunda % 8 düzeyinde gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi. TCMB yakın dönemde döviz piyasasında gözlenen oynaklığın fiyatlama davranışı üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla kapsamlı ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaptığını ve özellikle mevcut sıkı para politikası duruşunun enflasyon dinamiklerinde belirgin bir iyileşme gözlenene kadar devam edeceğine vurgu yapması, dün TL ve TL cinsi yatırım araçlarında olumlu havayı destekledi. Türk Lirası, dolar karşısında günün ilk yarısında 3,7225 seviyelerindeki önemli direnç bölgesinde işlem görmesi ardından, Başkan Çetinkaya’nın sıkı duruşun devam edeceği yönünde yapmış olduğu vurgu ve ortalama fonlama maliyetinin 2014 Ocak ayında 425 baz puan faiz artışı ardından gelen seviyenin de üzerine yükselmesinin yardımı ile USD/TL kuru günün ikinci yarısında 3,6750 seviyesine varan bir geri çekilme kaydetti. Borsa Istanbul cephesinde dolu dizgin süreç dün de korunurken, endeks günü yükselişle 88,830 puan seviyesinden tamamladı. Her ne kadar günün son işlem saatlerinde Rus uçağının yanlışlıkla Türk askerlerini vurması sonrası canımız yansa da, kurun kısa bir süreliğine 3,70 seviyelerine doğru yaptığı atak başarısız olarak geceyi 3,68 seviyesinin etrafında tamamladı.

ABD’nin çiçeği burnunda Başkanı Trump’ın 100 günlük icraat paketi kapsamında piyasalara müjdelediği vergi kısıntılarına ilişkin bir programın yakında açıklanacağı haberi, küresel piyasaları iyimserliğe itti. ABD borsalarının geceyi yükselişle tamamlaması ardından Asya kanadında da sabah erken saatlerde iyimser bir hava hakim. Gösterge endeks Nikkei % 2,5 yukarda işlem görürken, iyimserlik genele yayılmış durumda. Bu bağlamda, bugün Türk mali piyasalarının da iyimserliğe eşlik etmesini bekleyebiliriz. USD/TL kurunda, aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, teknik anlamda 3,65 seviyesinin altına doğru bir sarkma görebiliriz. Borsa Istanbul’un yükseliş eğilimli seyrini korumasını bekliyoruz. Yaklaşan referandum süreci ve diplomatik cenahta devam eden hareketli seyir nedeniyle, iyimser havanın uzun süre kalıcı olamayabileceğinin de altını çizmek gerekiyor.

Ø TCMB ağırlıklı fonlama maliyeti Mayıs 2012’den bu yana en yüksek seviyede!

Kaynak: Reuters

Ø Türk Lirası 1 ay vadeli volatilite (oynaklık göstergesi)

TCMB’nin son dönemde almış olduğu önlemleri ile volatilite % 24,80 seviyesinden % 13,65’e kadar geriledi.

Kaynak: Reuters

Ø USD/TL kurunda (haftalık grafik) 3,64 – 3,66 aralığı dolar alım yönünde bekeleyen yatırımcılar tarafından kollanabilir

Günlük karmaşadan bir miktar kendimizi soyutlayarak, aşağıdaki USD/TL haftalık grafikten yola çıkarsak, kurun teknik olarak 3,64 – 3,66 aralığındaki bölgeyi test emte ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Opsiyon cephesinde de, söz konusu 3,60 – 3,65 geniş aralığına pek çok opsiyonun yazılmış olduğu görüşünden hareketle, kura yönelik talebinde söz konusu seviyelerden gelebileceğini düşünüyoruz.

Kaynak: Reuters

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