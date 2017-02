Emre Değirmencioğlu’ndan Günlük Ekonomi Yorumu

CIA Başkanı Pompeo’nın bugün Ankara’ya yapacağı ilk yurtdışı ziyaret takip edilecek

Türkiye Valık Fonuna yönelik tartışmalar tam gaz devam ediyor

USD/TL kurunda baş döndürücü volatilite nedeniyle sepet kura bakmakta yarar görüyoruz (bakınız grafik)

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

Birkaç günlük eğitim ardından okuyucularımız ile buluşmanın sevinci ile güne başlıyoruz. Kısacık bir özet ardından gündemi yakalamaya çalışacağım…

Geride bıraktığımız haftanın son iş günü Türk mali piyasalarında dalga boyu gün içerisinde ciddi anlamda artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklamış olduğu ve aylık olarak % 2,46 artış gösteren ve yıllık TÜFE enflasyonunu % 9,22 seviyesine yükselten günün ilk yarısındaki veri ardından Türk mali piyasaları, tüm dünyanın merakla beklediği ABD istihdam verisini takip etti. TÜİK’in açıkladığı ve son bir yılın en yüksek enflasyonuna işaret eden verinin öncesinde Fitch’ten gelen not indirimini de düşünürsek, ilk intibanın oldukça olumsuz olmasını beklerdik. Keza, TCMB’nin 2018 yılı için % 5 hedeflediği enflasyonun yarısını bir ayda kaydetmemiz ve öncesinde yatırım yapılabilir notumuzu kaybetmemiz, Türk mali piyasalarında sanıldığı gibi negatif bir etki doğurmadı. Sabah saatlerinde olumsuz enflasyon verisi ardından günün ikinci yarısında takip edilen ABD tarım dışı istihdam raporunun hayal kırıklığı yaratması, TL ve TL cinsi yatırım araçlarında adeta ralli etkisi yarattı. Her ayın ilk Cuması ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan istihdam raporu, her zaman olduğu üzere piyasalara önemli ip uçları bıraktı. Her ne kadar tarım dışı istihdam artışı beklentileri aşarak 227 bin kişi artış gösterse de, yada işsizlik oranı hafifçe yükselerek % 4,8’e gelse de, piyasaların FED’in faiz artışına ihtimal tanıyacak en önemli ip uçlarından olan ortalama saatlik ücretlerin % 0,3 olan beklentiye karşın sadece % 0,1 artış kaydetmesi ve bir önceki aya yönelik verinin de aşağı yönlü revize edilmesini şu şekilde yorumladı: ABD’de enflasyon artışı FED’in faizleri hızlı bir şekilde artırmasına izin vermeyecek. Dolayısyla, küresel piyasaların ilk tepkisi dolar negatif oldu. Veri sonrasında FED’in Mart ayında faiz artırımına gitme ihtimali iyice azalmış olduğundan, gelişmekte olan ülke para birimlerinin genelinde Cuma günün ikinci yarısında başlayan ralli düne kadar devam etti.

Teknik anlamda, USD/TL kurunda ön plana çıkan 3,72 seviyesi, ABD istihdam raporu ardından aşağı yönlü kırılması ile, içinde bulunduğumuz haftanın ilk iş günü, stop loss niteliğindeki emirlerin de çalışması ardından 3,66 seviyesine varan bir düşüş kaydedildi. TL cephesindeki olumlu ralliye ayak uydururcasına, BİST100 endeksi, bankacılık sektörü öncülüğünde, 89bin seviyesinin üzerinde yükselerek Şubat 2015’den bu yana en yüksek düzeyi test etti. Tahvil ve bono piyasasının olumlu havaya pek de eşlik edemediğini görüyoruz keza yüksek sonuçlanan enflasyonun faiz üzerindeki baskıyı artırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan Türkiye’nin risk primin yansıtan 5 yıl vadeli CDS göstergesi 250 baz puanın altını test ederek Moody’s’in not indiriminden beri (23 Eylül 237 puan) en düşük seviyeyi test etti. TCMB cephesinde istisnai gün kapsamında repo ihaleleri düzenlenmeyerek fonlama geç likidite penceresi ve faiz koridorunun üst bandından sağlanarak ağırlıklı ortalama maliyeti % 10,36 seviyesine yükseldi. Türk Lirası’nın 1 ay vadeli dalgalanmasını gösteren ve TCMB’nin yakından takip ettiği volatilite göstergesi % 14 seviyesinin altına gevşeyerek (Ocak ayında % 25 seviyesine yükselmişti) Türk Mali piyasalarındaki sakinlemeyi teyit etti.

Türkiye’de bulunduğum günlerde her ne kadar referandum konusu gündemin bir numarası olduğu beklentimi teyit etse de, hafta sonu kanun hükmünde kararnameler ile ekonomiye ilişkin atılan önemli adımlar, piyasaların bir numaralı gündeminden ziyade tartışma konusu oldu. Aralarında Ziraat Bankası, Borsa İstanbul, THY gibi ön plana çıkan birçok kamu kurumu ve Hazine’ye ait birçok taşınmazın Türkiye Varlık Fonu’na devredildiğini gördük. Dünydaki örneklerine baktığımız zaman, İngilizcede Bağımsız Varlık Fonları (Sovereign Wealth Funds) olarak kabul gören ulusal varlık fonunun arkasında emtia ihracatçısı olan ülkelerin elde ettikleri bütçe fazlası gelirleri, ileriki nesillere aktarmak adına fon aracılığıyla değerlendirilme fikri yatıyor. Dünya üzerinde yaklaşık 80 ülkenin varlık fonu bulunuyor. Toplam büyüklüğü 7,4 trilyon dolar olarak hesaplanan fonların her geçen gün büyüdüğünü görüyoruz. Türkiye cephesinde ise, varlık fonu konusunda ciddi anlamda tartışmaların hakim olduğunu görüyoruz. Keza, emtia ithalatçısı olan Türkiye’nin gerek bütçe açıkları gerekse cari açığı nedeniyle fazla veremediği bir ortamda, Hazine’nin gelirlerinin Varlık Fonuna aktarılması, ister istemez gelirlerin azalmasına ve borçlanmasının artması sebebiyle faizlerin yükselmesine neden olabilir. Konunun bu boyutu elbette iktisat teorisine dayanıyor. Ancak, benim elde ettiğim izlenim, Türkiye Varlık Fonu’nun tüzüğü gereği başka misyonları da olacağına işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Baş Danışma Cemil Ethem’in açıklamalarından elde edilen izlenim, fonun içerisinde bir de piyasa masası olacağı ve TL’ye yönelik spekülatif ataklara karşı fonun da dengeleyici bir rol üstleneceğini anlıyoruz. Bu bağlamda, TCMB’nin yanısıra, Türkiye Varlık Fonu’nun da piyasaya “müdahil” olarak derinlik yaratması amaçlanacak gibi görünüyor. Bu konu uzun uzadıya tartışılmaya devam edilecek. Önümüzdeki günlerde konuyu detaylandırmaya devam edeceğim.

Birkaç gün piyasadan uzak kalmamız ardından yukarda vermeye çalıştığım yüzeysel özet ardından kademeli olarak dün ve bugüne dönmeye çalışayım. Haftabaşında 3,66 seviyesine kadar gerileyen USD/TL kuru, dün yüksek oynaklığını baş döndürürcesine korunarak, gün içinde 3,76 seviyesine varan bir yükseliş kaydedildiğine tanık olduk. Gün içerisinde 3,72 civarında bulunan önemli teknik seviyenin aşılması ile 3,76 seviyesine varan yükseliş, günün son saatlerinde 3,70 seviyesinin altının test edilmesi ile devam etti. Elbette, hareket ardında çok da somut bir neden veya haber bulamadık. Kur cephesinde yaşanan yüksek dalga boyunda ziyade, Borsa Istanbul dün günü % 0,9 yükselişle tamamlarken, tahvil piyasası dün daha dengeli bir seyir kaydetti. Referandum, Türkiye Varlık Fonu derken, gözler dünkü Erdoğan – Trump konuşması ardından bugün ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak CIA Başkanı Pompeo’a çevrildi. İngiltere Başbakanı May, devamında Merkel şimdi Pompeo ile devam eden siyasi ve diplomatik temasların nasıl bir düzleme oturacağını önümüzdeki günlerde izleyeceğiz. ABD – Türkiye ilişkilerinde olası iyi yönde parlayacak bir kıvılcım, mali piyasalarda da aynı oranda yankı bulabilir. Elbette, birçok yatırımcı, USD/TL kurunun geçen haftalarda 3,94 seviyesini test etmesi ardından yaşanan geri çekilmenin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Yatırım yapılabilir notu kaybetmemiz ardından, spekülatif fonların hızlı giriş ve çıkış işlemleri ile son günlerde yaşanan volatiliteye alışmamız gerekiyor. Bu minvalde, TL’nin değer kazanmaya devam etmesi için, sepet bazında kura bakmakta fayda görüyoruz.

Ø Sepet kur cephesinde (½ USD/TL + ½ EUR/TL) 3,8250 seviyesine dikkat etmek gerekiyor

TL’nin sepet karşısında değerini gösteren sepet kur, haftabaşında 3,80 seviyesine kadar gerilemiş (USD/TL en düşük 3,66 seviyesini gördü) ve akabinde 4 numaralı bölgeden aldığı destek ile yükselişe geçti. TL üzerindeki baskının hafiflemesi için sepetin 3,8250 seviyesinin altında gecelik kapanış yapması gerekiyor. Mevcut şartlarda, EUR/USD paritesinin 1,07 ; USD/TL kurunun ise 3,70 seviyesinin altında gecelik kapanış yapması durumunda, sepet kurun da 3,8250 seviyesinin altında gecelik kapanış yaparak daha aşağı seviyeleri hedefleyeceğini düşünüyoruz. Mavi kesik çizgi teknik grafikte yükselişi gösteriyor. Aşağı yönlü kırılması, TL’nin değerlenmesine neden olacaktır.