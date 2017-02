İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu:

TCMB’nin kabaca 200 baz puan sıkılaştırma ile % 10,34 seviyesine çıkardığı ağırlıklı fonlama maliyeti, TL ve TL cinsi yatırım araçlarını desteklemeye devam ediyor

Borsa Istanbul kaçırdığı küresel ralliye ayak uydurmaya çalışarak son 19 günde % 14,8 primle yoluna devam ediyor

Benzer bir şekilde USD/TL kuru da 3,7720 seviyesindeki 100 günlük ortalamasını aşağıya kırmaya çalışıyor (radar menzilinde 3,75 ve devamında 3,72 seviyesi olabilir)

Ancak, İTO enflasyon verisi ardından yarın açıklanması beklenen yüksek enflasyon ve ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi iyimser havayı bozabilir

Dün akşam sonuçlanan FED FOMC olağan Ocak ayı toplantısından piyasaları rahatsız edecek bir gelişme çıkmadı

Gözler bugün İngiltere’de (süper Perşembe): İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor ve enflasyon raporunu yayımlıyor, akabinde Başkan Carney konuşacak

İngiltere Merkez Bankası, kıpırdanmaya başlayan enflasyon ve beraberinde güçlü verilere işaret ederek “rahatsızlığını” dile getirebilir

Güçlü sinyaller, Sterlin cephesinde yukarı yönlü hareketi destekleyebilir

Brexit sürecinde müzakere yetkisinin hükumete devredilmesini öngören yasa tasarısı Avam Kamarası’nda oylandı (süreç devam ediyor)

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

Türk mali piyasaların son günlerde TCMB’nin dizginleri ele alması ardından başlattığı iyimser seyri korumaya devam ediyor. TCMB’nn göreceli olarak 200 baz puanı bulan sıkılaştırma adımı ardından TL volatilitesinin çılgınlık seviyesinden sıyrılarak daha öngörülebilir bir patikaya oturmasına binayen özellikle Borsa Istanbul cephesinde alımların son günlerde ivme kazandığını görüyoruz. Dün endeks 86,847 puan seviyesine yükselirken, son 19 günlük performans yaklaşık % 15 prime işaret ediyor. TL volatilitesinde başlayan sakinleme nedeniyle, ku cephesinde de TL’ye yönelik ilginin arttığını söyleyebiliriz. Spekülatif uzun pozisyonların TL faizin swap ihalesinde % 11 seviyesine varması ardından çözülmesi ile USD/TL kuru dün 3,76’lı seviyelerin altını test etti. Her ne kadar, teknik olarak ön plana çıkan 3,7720 seviyesi kırılmaya çalışılsa da, akşam sonuçlanan FED toplantısı öncesinde gece bir miktar volatilite görüldü.

Salı günü başlayan ve dün sonuçlanan yılın ilk olağan FED FOMC toplantısında uzun uzadıya yazacak çok da somut bir gelişme veya piyasaları huzursuz edecek bir sonuç çıkmadı. FED faiz oranlarını aynen korumaya devam ederken bir önceki toplantı metnine göre sadece tüketici ve ekonomi güven göstergelerinin iyileşme kaydettiği vurgulandı. Politika metninde kademeli faiz artırımına yer verilmesi piyasalar açısında olumlu olarak karşılandı. Özetle, yılın ilk FED toplantısı hasarsız atlatıldı. Toplantı öncesinde olduğu üzere, FED’den olumsuz bir sinyal gelmemesine paralel Dolar bir miktar da olsa değer kaybetti.

FED toplantısının atlatılması ardından, TCMB’nin devam eden sıkı duruşuna paralel Türk mali piyasalarındaki iyimser havanın bugün de korunmasını bekliyoruz. USD/TL kurunda teknik göstergeler 3,7720 seviyesinin altında 3,75 ve devamında 3,72 seviyesini işaret ediyor. Teknik anlamda aşağı seviyeler mümkün görülse de, yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve akabinde TÜİK enflasyonuna paralel (enflasyonun İTO rakamlarından sonra yüksek geleceğini tahmin ediyoruz) kademeli alım yapılabileceğini düşünüyoruz.

Ø Sterlin cephesinde hareketli günler…Yukarı yönlü ivme devam edebilir. 1,2850 seviyeleri radar menziline girebilir…

Brexit sürecinde müzakere yetkisinin hükumete devredilmesini öngören yasa tasarısı Avam Kamarası’nda 498 kabul 114 red oyu ile kabul edildi. Edindiğimiz izlenime göre, tasarı yasalaşmadan önce önümüzdeki hafta Avam Kamarası’nda komisyon aşamasına gelecek. Bu aşamada muhalefetteki partiler, tasarıda yapılmasını istedikleri değişiklikleri tartışmaya açacak. Komisyon aşaması sonrası yasa tasarısı 3. kez Avam Kamarası’nda görüşülerek oylanacak ve parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası’na gönderilecek. Tasarı, Lordlar Kamarası ve Kraliçe’nin de onayından geçtikten sonra yürürlüğe girecek.

Öte yandan bugün gözler İngiltere Merkez Bankasına (BoE) çevrildi. İngiltere Merkez Bankası bugün hem faiz kararını açıklıyor hem de enflasyon raporunu yayınlıyor. BoE Başkanı Carney ise basın toplantısı düzenleyecek. İngiltere’de son dönemlerde açıklanan büyümeye yönelik verilerin güçlü seyir ve kıpırdanmaya başlayan enflasyon görünümü nedeniyle Başkan Carney’in konuşmasında verebileceği şahin açıklamalar sterlin üzerinde pozitif etki yapabilir. Öte yandan, Brexit sürecindeki belirsizlik nedeniyle dengeli bir konuşmaya da piyasaların imkan tanıdığını es geçmemek gerekiyor. Sterlin cephesinde hızlı bir değer kazanımı yerine temkinli bir seyir görülebileceğini düşünüyoruz. BoE açıklamaları kadar Brexit sürecinin de nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

İngiltere her durumda AB’den çıkıyor. Brexit is Brexit. Sadece merak edilen konu yumuşak bir geçiş dönemi mi öngörülüyor (soft brexit) yoksa keskin çizgilerle (hard brexit) ayrılık mı olacak. Süreci parlamentoya sunulan tasarının detayları bu soruya önümüzdeki günlerde cevap olacak. Sterlin cephesinde volatilite her iki yöne de artabilir. Dikkatli olmakta fayda görüyoruz.

Ø USD/TL cephesinde teknik göstergeler 3,75 ve devamında 3,72’li seviyeleri işaret etse de, yarın açıklanacak enflasyon verisi nedeniyle düşüş eğilimi kalıcı olmayabilir

