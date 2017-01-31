İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu:

Fitch’in not indirimi Türk mali piyasaları adeta bayram sevinci ile karşılandı

USD/TL kuru gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak günü % 2 değer kazancı ile tamamladı

Borsa cephesinde bankacılık sektörü öncülüğünde alımlar endeksi 86,260 puan seviyesine taşıdı (Nisan 2016’dan beri en yüksek seviye)

Özetle, piyasaların altın kuralı “beklentiyi al gerçekleşmeyi sat” dün gerçekleşti

USD/TL cephesinde 3,7710 seviyesi 200 günlük ortalamaların geçtiği bölge. Olumlu hava ile kırılması durumunda 3,7550 seviyesini hedefleyeceğiz (bakınız grafikler)

TCMB’nin devam eden sıkı duruşu ve dün ağırlıklı fonlama maliyetini % 10,31 ile 2012 den bu yana en yüksek seviyeye yükseltmesi, TL ve TL cinsi yatırım araçlarını destekliyor

TCMB’nin bugün emniyet kemerini yine sıkıp sıkmayacağına (11:00 swap ihalesi) ve yılın ilk enflasyon raporunu takip edeceğiz bakacağız (10:30)

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

Dün Türk Mali piyasaları adeta Fitch’in notumuzu indirmesini bayram sevinci ile karşıladı. Piyasa yorumlarının pek çoğunda kısa vade için TL’de en kötünün geride kalmış olabileceğine vurgu yapıldığını görüyoruz. Beklenti alınır, gerçekleşme satılır prensibinden hareketle, S&P ve Moody’s ardından Fitch’in de not indirebileceği beklentisini satın alan piyasalar, not indirimi ardından dün kar alma iç güdüsü ile Türk Lirası varlıklarda adeta ralli yaşanmasına neden oldular. Borsa Istanbul 100 endeksi, bankacılık sektörü öncülüğünde % 2,88 yükselerek (bankacılık endeksi % 5,29 yükseldi) günü 86,237 puan seviyesinden Nisan 2016’dan bu yana en yüksek tamamladı. TCMB’nin swap ihalesi ile sıkı para politikası duruşunun da desteklediği TL cephesinde USD/TL kuru sabah saatlerinde test ettiği 3,88 seviyesinden yönünü sert bir şekilde aşağıya çevirerek günün sonlarında 3,7710 seviyesine varan bir geri çekilme kaydetti. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil Cuma günü spot kapanışta % 11,4 seviyelerinden dün yaklaşık 20 baz puan düşüşle % 11,2 seviyesine geriledi. TL’nin uzun bir sıradır çirkinlik yarışmasına hep ilk sıralarda olmasına alışmamız ardından, dün olumlu aryışmak suretiyle güzellik yarışmasında en ön sıraya yerleşti. TCMB’nin repo ihalelerini iptal ederek, faiz koridorunun üst bandından piyasaya vermiş olduğu likiditeti de kısması ve dün yine 50 milyar TL’nin üzerinde geç likidite penceresinden % 11 ile bankaların para borçlanmasının da yardımı ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti % 10,31 seviyesine yükselerek 2012 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Elbette, uzunca bir süredir negatif ayrışan ve pek çok sorunla boğuşan Türkiye cephesinde sorunların tamamen bittiğini söylemek pek de akıllıca bir duruş olmayacaktır. Hele, notumuzun yatırım yapılabilir seviyeden düşerek spekülatif cetvele düştüğü bir ortamda. Yine de, TCMB’nin ekonominin soğuduğu bir ortamda kalıcı olarak faiz yükünün altında kalmaktansa, örtülü olarak da olsa faiz cepehsinde 200 baz puanlık artış etkisi yaratacak önlemler alması, Türk Lirası’nın volatilitesini ölçen oynaklık oranınu 25 seviyelerinden dün 17 seviyesinin altına çekti. TCMB’nin önlemleri ile volatilitenin düşmesi, Türk Mali piyasalarına, her ne kadar kalıcılığını kestiremesem de, şimdilik huzur getirdiğini söyleyebiliriz.

Yüzümüzü biraz da yurtdışına çevirirsek… Sabah erken saatlerde sonuçlanan Japonya Merkez Bankası toplantısında tahmin edildiği üzere hem politika duruşunu hem de politika hedefleri sabit bıraktı. Japonya ardından FED’in 2017 yılının ilk olağan toplantısı bugün başlayacak ve karar yarın gece geç saatlerde açıklanacak. Toplantının “non-event” olması nedeniyle bir kademe uzaktan talip edilebilir. Yani, makro ekonomik tahminler ve FED yetkililerinin faiz öngörüleri sunulmayacak; Başkan Yellen ise basın toplantısı düzenlemeyecek. Bu bağlamda, toplantı ardından yayımlanacak politika metninin satır aralarına bakmakta fayda var. Özellikle, Trump politikalarının yaratacağı enflasyon bağlamında maliye politikalarına vurgu yapılması, FED’in rahatsızlığı olarak algılanabilir ki böyle bir gerçekleşme piyasalarda olumsuz bir etki doğurabilir. İngiltere cephesinde ise İngiltere Merkez Bankası’nın faiz toplantısı Perşembe günü sonuçlanacak. Son yılların en önemli toplantısı olarak görülen süper Perşembe’de İngiltere Merkez Bankası’nın Brexit, artan enflasyon ve bu bağlamda güçlü bir duruş sergileyen ekonomiye karşı sıkı para politikası yönünde sinyal vermesi beklenebilir. Her ne kadar Başkan Carney’in tutumunu kestiremiyor olsak da, dün Deutsche Bank’ın İngiltere Merkez Bankası hakkında yazdığı raporda, enflasyon cephesinde yükseliş nedeniyle Perşembe günkü enflasyon toplantısnda olmasa da, Mayıs toplantısında rahatsızlığını dile getirebileceğine yer verilmiş. Bu bağlamda, enflasyon beklentilerinde olası bir artış faiz cephesinde daha sıkı bir duruş ihtiyacı olarak yorumlanabilir. Cuma günü ise, her ayın ilk Cuması olduğu üzere, ABD cephesinde açıklanacak Ocak ayı tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecektir. Manşet istihdam artışından daha fazla, raporun alt detaylarında, enflasyon göstergesi olarak takip edilen saatlik ücret artışı daha ön planda olabilir. Aralık raporunda % 0.4 ile tahminlerin üzerinde artış kaydeden bu rakamın Ocak ayında daha da artması FED’in elini kuvvetlendirebilir.

Sabah saatlerinde Asya piyasalarında Japonya Merkez Bankası toplantısı ardından hafif çapta satıcılı bir seyir hakim. Gösterge endeks Tokyo borsası % 1,7 düşüşle işlem görüyor. İçerde ise TCMB’nin 2017 yılının ilk enflasyon raporunu 10:30’da takip edeceğiz. Dün Fitch sonrası esen sert ama olumlu yönde rüzgarın bugün de devam etme ihtimali var. Özellikle borsa cephesinin dün coşması ardından her ne kadar ufak çaplı kar satışlarına bugün ihtimal tanısak da, dünkü iyimser havanın birden kaybolmasını beklemiyoruz. Bu bağlamda, bugün TCMB’nin 11:00’de sıkı duruşunu devam ettirip ettirmeyeceğini takip edeceğiz. Sıkı duruşun devam etmesi durumunda, aşağıdaki grafiklerde de görüleceği üzere 3,75-3,7550 seviyelerine kadar kur cephesinde gevşemeye ihtimal tanıyoruz.

Ø USD/TL cephesinde gözler 3,77 seviyesine çevrildi. Aşağı geçilmesi durumunda sırası ile 3,7550 ve devamında 3,68 seviyesini konuşacağız

Dün sert düşüş 200 günlük EMA seviyesi olan 3,7710 da durdu. Peki 3,7710 aşağıya geçilirse düşüş nereye kadar devam edebilir?

Kaynak: Reuters

Ø USD/TL cephesinde gözler 3,77 seviyesine çevrildi. Aşağı geçilmesi durumunda 3,75 – 3,7550 takip edilebilir

Kaynak: Reuters

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