İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu:

TCMB’nin piyasalar ile imtihanı pek de istenilen doğrultuda ilerlemiyor

Dün swap ihalesine gelen 1,2 milyar dolar talep ve % 11 faize rağmen USD/TL kuru yükselmeye devam ediyor

Sadeleştirme adımı ile yolan çıakn TCMB’nin para politikası daha da komplex bir hal aldı

Yurtdışı piyaslarda olumu havaya rağmen içerde satış baskısı hakim. Dışarda hava bozulursa içerde işler daha sıkıntılı bir hal alabilir

Kura yönelik spekülatif atağın artma ihtimalini TCMB’yi zorlama bağlamında göz ardı etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TCMB’ye 2 mesaj: Koridoru kaldır, faiz artırma (Sabah ve Hürriyet gazeteleri)

Gözler bugün gece geç saatlerde Türkiye değerlendirmesini açıklayacak Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’e çevirldi

Fitch’in yatırım yapılabilir notumuzu kıracağını düşünüyoruz

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

Türk mali piyasalarında tam anlamıyla kafa karışıklığı hakim. TCMB’nin Ocak ayı olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından politika duruşunun bir kademe daha karmaşık hale geldiğini görüyoruz. Piyasalar, TL faiz acaba bugün nerde olacak sorusuna cevap arıyor. Sabah saatlerinde 1 hafta vadeli repo ihalesi açılıp açılmayacağına (politika faizi % 8), akabinde faiz koridorunun üst bandından gecelik ne kadar fonlama yapılacağına (borç verme faiz oranı % 9,25), devamında piyasada var olan TL’yi haftalık vadede hangi faizden swap ile alıp USD satacağına (dün % 11) devamında saat 16:00’da geç likidite penceresinden (% 11) fonlama yapıp yapmayacağına bakıyoruz. Bunların ötesinde de, ağırlıklı fonlama maliyetinin nerede oluştuğunu izliyoruz (dün itibarı ile % 9,93). Para politikasında sadeleştirme niyeti ile Mart 2016’da yola çıkan ve TL’nin emniyet kemeri olarak görülen borç verme faiz oranını 250 baz puan gevşeten TCMB, gelinen noktada öngörü ve sadelik bir kenara “çorba” kıvamına dönen bir para politikasına maalesef sahip oldu. Dışarda Trump’ın yarattığı büyüme hikayesinden ivmelenen küresel borsaların adeta şahlandığı bir ortamda, içerde kurun yeniden yükselişe geçmesine de ayrı bir pencereden bakmak gerekiyor. Yurtdışında havanın olumsuza döndüğü günlerde TL üzerinde tahribat bir kademe daha aratabilir. Belki unutulmuştur ancak, TCMB’nin 28 Ocak 2014 gece yarısı ara bir PPK toplantısı ile faiz oranlarında 425 baz puan artırım yapmasından 1 hafta önce olağan bir şekilde toplanan TCMB, faiz oranlarını sabit bırakmış, % 7,75 seviyesinden olan borç verme faizi oranının politika metnine koyduğu bir ibare ile gerekirse istisnai günlerde % 9 seviyesine yükseltebileceğini belirtmişti. Devamında ise tabir caizse, TL volatilitesinin artması ile ara toplantı yaparak faiz oranlarında agresif artırıma gitmişti. Gelinen noktada, klasik koridor uygulanmaması yerine, alternatif araçlarla faizi yükseltme ihtiyacı piyasalarda kredibilite kaybı olarak görülerek güvensizlik yaratıyor. Piyasalar ile TCMB’nin imtihanı her geçen gün daha da istenmeyen bir noktaya doğru gittiğini düşünüyorum.

Elbette, dün swap ihalesinde faizi % 11 çeken TCMB, bir önceki günkü hatasını telafi etmesine rağmen, USD/TL kuru gün içinde bültenimizde belirttiğimiz 3,87 seviyesini test etti. Her cepheden ucuz olarak görülen BIST100 endeksi ise yatırımcıların kısmen de olsa ilgisini çekmek suretiyle günü yükselişle tamamladı. Elbette, TCMB’nin para politikası uygulamasının yanısıra, bu akşam piyasa kapanışı ardından kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in açıklayacağı kararının not indirimi şeklinde olam ihtimali de piyasaları germeye başladı. Moodys’in not indirimi ile süper ligden (yatırım yapılabilir seviye) bir alt kademeye inen Türkiye’nin cebinde şu anda sadece Fitch kartı kaldı. Fitch’in de negatif olan görünümün yanısıra yatırım yapılabilir notu da indirmesi durumunda ki bu ihtimal oldukça yüksek, Türkiye tamamen spekülatif cetvele inmiş olacak. Diğer iki kredi derecelendirme kuruluşundan kırık not alan Türkiye’nin son yatırım yapılabilir notunu kaybetme ihtimali, mevcut şartlarda, kuvvetle muhtemel fiyatlandığından, piyasa yansımasının da dehşet boyutta olmayacağını düşünüyorum.

Sabah saatlerinde Asya piyasalarında yine iyimser bir görünüm var. Mali piyasaların gündeminde ABD’de açıklanacak 2016 dördüncü çeyreğine ilişkin öncü büyüme verileri, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve tüketici güven endeksi takip edilebilir. Yukarda da değindiğim üzere, Türkiye cephesinde ise gece yarısı gelmesi muhtemel Fitch kararını takip edeceğiz. Gün iöçinde ise TCMB’nin bugünkü politika duruşunu takip edeceğiz.

Ø USD/TL kurunda sabah saatlerinde 3,87 seviyesinin üzeri test ediliyor… 3,87 seviyesinin üzerinde sıkıntılı süreç devam edebilir

Kaynak: Reuters

Ø GBP/USD paritesinde 1,2650 seviyesinden düşüş sinyalleri alıyoruz

Brexit’in parlamentodan geçeceği beklentimiz ile hedefimiz 1,20 seviyesinin altı

Kaynak: Reuters

