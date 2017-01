İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu:

Nefesler tutuldu… Doktorun bugün hastaya ilaç vermesi bekleniyor. Randevu TSİ14:00’de

Verilecek ilaç güçlü bir antibiyotik mi olacak yoksa aspirin tedavisi devam edecek mi?

TCMB özelinde olası senaryo analizlerimizi ekte bulabilirsiniz

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

*TCMB faiz artırmaz (en sert fiyatlama senaryosu)

Düşük büyüme ve yüksek işsizlik nedeniyle kalıcı faiz artırımından endişe eder

Enflasyonun yükselmesini bir miktar sineye çekmek ister

Mevcut likidite adımlarını devam ettirir

Fonlamayı geç likidite penceresinden yapar

Swap işlemlerine devam eder

USD/TL kuru kuvvetle muhtemelen 3,94 zirvesini aşar ; borsa düşer ; tahvil faizleri yükselir

*TCMB faiz artırmaz ama politika metnine şahin ibareler koyar

Düşük büyüme ve yüksek işsizlik nedeniyle kalıcı faiz artırımından endişe eder

Enflasyonun yükselmesini bir miktar sineye çekmek ister

Mevcut likidite adımlarını devam ettirir

Fonlamayı geç likidite penceresinden yapar

İleriye dönük sınırlı da olsa faiz artırımına kapı açar

Swap işlemlerine devam eder

USD/TL kuru kuvvetle muhtemelen 3,85 – 3,94 arasında salınır; borsa bir miktar geri çekilir ; tahvil faizleri hafif yükselir

*TCMB politika faizinde ve borç verme faiz oranında (< 75 baz puan) sınırlı artırıma gider

USD/TL kuru kuvvetle muhtemelen 3,75 – 3,80 arasında salınır; borsa ve tahvil faizleri sınırlı düşer / yatay kalır

*TCMB politika faizinde ve borç verme faiz oranın (> 75 baz puan) artırır

USD/TL kuru kuvvetle muhtemelen 3,64 – 3,65 seviyesini hedefler; borsa endeksi yükselir; tahvil faizleri düşer

*Baz Senaryo

TCMB’nin her daim faiz “olayları” büyük bir gürültü ile piyasa yansıması buluyor. Artırım zamanı faizlerde montanlar yüksek, indirim zamanı ise oldukça kademeli hareketler / beklentiler görüyoruz. Faizleri örtülü artırsa açık bir şekilde artıramadığından, fazla artırsa ekonomiyi soğuttuğundan, az artırsa enflasyonun gerisinde kaldığından, enflasyonu gözetse büyümeyi ihmal ettiğinden, her daim “bağımsız” olduğunda söz edilir. TCMB’nin işi gerçekten kolay değil. Düşünün ki, bir merkez bankası için her gün bir kişi “TCMB bağımsızdır” derse zaten bağımsızlığı sorgulanır. Piyasalar, TCMB’den bugün hamle bekliyor. Hamlenin boyutu ise şu anda en büyük soru işareti. Kanımca, TCMB bugün politika faizinde ve faiz koridorunun üst bandında sınırlı adımlar atmayı ancak geç likidite penceresini daha çok artırarak piyasaya mesaj verme niyetinde olacağını düşünüyorum.

Reel getiri anlamında, 2016 yılında % 8,53 enflasyona rağmen % 8,50 borç verme faiz oranı ile negatif reel getiri sunan TCMB’nin bu politikasını bir miktar değiştirmesi gerektiğinin de altını çizmek gerekiyor. Ancak, kısa vadede doktor devreye girecek olsa da, hastanın da yapması gerek pek çok ev ödevi olduğu kuşku götürmüyor. Politik ajandamız halen daha çok kalabalık. Son senelerde devamlı gündem siyaset ve siyaset ekonominin önüne geçmiş durumda. İşsizlik oranı yükseliyor. Türkiye’nin yapısal reform ajandasına bağlı kalarak orta vadede sürdürülebilir büyümeye ve ülkeye döviz girişini sağlayacak politikalara geri dönmesi gerekiyor. Aksi takdirde, geniş spekturumlu antibiyotik gibi TCMB’nin her derde her zaman deva olmasını beklemek gerçekten haksızlık olacaktır.

Ø TCMB ortalama fonlama maliyeti

TCMB’nin likidite önlemleri sayesinde TL ortalama fonlama maliyeti dün itibarı ile % 9,01 seviyesinde oluştu. Ortalama fonlama maliyetini yukarı çeken yegane unsur, fonlamanın bir kısmının geç likidite penceresinden (GLP) yapılıyor olması. Tanım itibarı ile, GLP en son borç veren (lender of last resort) TCMB bu kanaldan zora düşen veya gün içinde hesap kitabını iyi yapamamış bankalara kullandığı bir kanal olarak görülmekle birlikte, bu kanalı kullanan bankalara da kötü gözle bakılıyordu. TCMB, TL’nin faiz koridorunun üst bandını (emniyet kemerini grafik pembe çizgi) Mart 2016 ile Ekim 2016 arasında 250 baz puan indirmesi ardından, TL’ye yönelik spekülatif atağa karşı faiz silahı ile kuru savunacak en değerli cephaneden kendisini mahrum bıraktı. Emniyet kemerini bugünlerde mum ile arıyoruz. Mevcut faiz seti arasında en yüksek faiz oranının geç likidite penceresi olmasından hareketle, TCMB’nin bu kanalı aktif bir politika aracı olarak kullanmasının orta/uzun vadede başka sorunlar doğurabileceği endişesi ile bugün gözler faiz koridorunun üst bandında yapılacak artırıma çevrilecektir. Bu minvalde, son günlerde oluşan ortalama fonlama maliyetine bakarak, üs bantta en az 50 baz puan faiz artırımı görmemiz gerektiğini, daha az bir artırımın mevcut durumda TL ve TL cinsi yatırım araçları üzerinde var olan sancılı sürecin önüne geçemeyeceğini düşüyoruz.

Ekonominin zor bir dönemden geçiyor olması, son çeyrekte görülen daralma, artan işsizlik, terör nedeniyle zora giren 2017 yazı ve dolayısıyla turizm gelirlerinin bu senede cari açığa destek sağlayamayacak olması netice itibarı ile faiz oranlarında yüksek montanlı bir artırım, her ne kadar kuru dizginlemeye yetecek olsa da, reel sektöre ve beraberinde ekonomiye ilave bir darbe daha vuracağı görüşünden hareketle, faiz oranlarında kalıcı yükseliş yerine, yan tedbirler ve geç likidite pencresi gibi caydırıcı önlemlerle hamle yapılmasına daha yüksek ihtimal veriyoruz.

Kaynak: Reuters

Ø TCMB faiz oranları

Kaynak: TCMB

