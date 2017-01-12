İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu:

Cenevre’den iyimser haberler geliyor

TL’de değer kaybı sürat kesmeden devam ediyor

TCMB’nin kırmızı çizgisi nerede? Rezervler döviz piyasasına müdahale edecek kadar güçlü mü? (bakınız grafik)

Sterlin TL karşısında adını dün tabeleya yazdırdı: 4,7706

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

Maalesef, son aylarda, ilk paragraf, biraz felaket tellallığı tarzında oluyor. Dün Türk Lirasın’da değer kaybı artık farklı bir boyut kazandı. Güne 3,82 seviyesinden başlayan USD/Tl kuru, saniyeler içerisinde 3,8950 seviyesini test etmesi ardından, piyasa kapanışından önce 3,94 seviyesini aşıp 3,87’li seviyelerde günü tamamladı. Benzer bir volatilite EUR ve GBP cephesinde de yaşandı. EUR/TL kuru 4,12 seviyelerine yükselirken, GBP/TL kuru da benzer bir şekilde 4,77 seviyesini aşarak rekor kırdı. TL’nin değer kaybetmesine paralel yabancıların yoğun olarak pozisyonlarının olduğu 10 yıl vadeli gösterge bileşik faizi % 12 seviyesine yükselirken, dolar bazında çok düşük seviyelere gelen Borsa Istanbul günü hafif çapta değer artışı ile tamamladı.

Yukardaki ilk paragrafın her geçen gün yerini daha yüksek seviyeler ile koruma ihtimalini artık göz ardı etmiyorum. Keza, TCMB’yi faiz artırımına zorlamak için, piyasa cephesinde döviz alıcıları alım yönünde geminin bir tarafına yüklenmeye devam ediyor. Devamında ise, şirketlerin döviz borçları nedeniyle devam eden talepleri, serveti hergün eriyen bireysel müşterinin döviz talebine geçmesi ve devamında dün ciddi psikolojik seviyelerin peş peşe egale edilmesi ardından opsiyon bağlantılı döviz talepleri kurun yükslemesi ardından ana etmenler oldu. Bu olgunun her geçen gün kendi kendini besleyen fasit bir daireden çıkması için, kuşkusuz siyasi ve güçlü bir söylem veya TCMB’den ben burdayım tarzında bir açıklama / aksiyon duymamız gerekiyor. Aksi takdirde, geçmiş dönemlerde olduğu üzere kur üzerinde baskı kuzeye işaret etmek suretiyle devam edebilir.

TCMB fobiasından sıyrılıp biraz da siyasi cephedeki gelişmelere odaklanmak istiyorum. Anayasa değişiklik paketine yönelik görüşmeler devam ediyor. TV kanallarıda tartışmaların sert bir üslup ve beraberinde fiziki temas ile de devam ettiğini görüyoruz. Dün başlayan görüşmelerde ilk beş madde kabul edildi. BloombergHT’nin web sitesinde rastaldığımız bir habere göre, MHP Başkanı Bahçeli dün gece geç saatlerde Anayasa değişiklik paketinin Meclis’ten geçmemesi durumunda erken seçime gidilebileceğini söyledi. Bu haberi küçümsememek gerekiyor. Türkiye’nin şu anda en az arzu edeceği senaryo yeniden seçim sürecidir. Yeniden artacak politik belirsizlik, TL ve TL cinsi yatırım araçları üzerinde kuşkusuz ilave baskı kuracaktır.

Dün akşam Genç TV Stüdyolarında konuk olarak katıldığım Basın Odası programında canlı olarak Cenevre’den gelen haberleri izleme ve sürece ekonomik cephesinden katkı koyma şansı buldum. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği yönünde her ne kadar teyit edilmeye muhtaç pek çok haber akışı görsek de, bu sabah TC Dışişleri Bakanlığı’dan gelen açıkalam Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini yönünde. Elbette senelerdir devam eden sorunun adil bir çözüme kavuşması, bu kadar negatif tarafta kümelenen beklentileri şüphesiz kıracak ve ileriye dönük ümit ışığı olacaktır.

Ø Türk Lirası karşısında Sterlin de dün tabeleya adını yazdırdı: 4,7706 yeni rekor

Uzun bir süredir, Brexit riski nedeniyle baskı altında olan Sterlin, dün Türk Lirasında meydana gelen erimeyle beraber, TL karşısında rekor tazeledi. İngiltere yüksek mahkemesinden gelecek Brexit konusundaki haberleri bekleyen Sterlin’nin önümüzdeki günlerde ciddi bir volatilite sergilemesi kaçınılmaz görünüyor. Bu bağlamda, her ne kadar ana faktör TL’de değer kaybı olsa da, gözümüz İngiltere’den gelecek haberlere çevrilmiş durumda.

Kaynak: Reuters

Ø Hükümetin Brexit davasını kaybetmesi durumunda, Sterlin cephesinde bir yükseliş görebileceğimizi düşünüyoruz

Gözler İngiltere Yüksek Mahkemesinden gelecek kararı bekliyor. Hükümetin Brexit davasının kaybetmesi durumunda, Brexit riski nedeniyle ciddi anlamda baskı altında olan Sterlin’in tüm çaprazlar karşısında değer kazanacağını düşünüyoruz. Böyle bir durumda, TL’de zayıflığı da göz önüne alırsak, teknik grafik 5,30’lu seviyelerin görülebileceğine işaret ediyor.

Ø TCMB ne zaman agresif faiz artırımına gitmiş? Türk Lirasıu (1AY) zımmi oynaklık oranı

Türk Lirası’nın dalgalanmasını gösteren zımmi oynaklık, dün itibarı ile % 22.8 seviyesine yükselerek tüm para birimleri arasında en yüksek oynaklığa sahip para birimi oldu. 1 ay vadeli USD/TL volatilitesinin gelmiş olduğu seviyeleri, geçmiş tecrübemizden, TCMB’nin olaya el koyması için önemli bir gösterge olarak yorumluyoruz.

Kaynak: Reuters

Ø TCMB’nin döviz rezervleri 92 milyar dolar ama….

TCMB’nin kurdaki yükselişi frenlemek adına kullanabileceği iki tane ana silahı olduğunu biliyoruz. Birincisi piyasaya döviz likiditesi sunarak, talebe karşı arz yaratmak koşulu ile geminin bir tarafına yaslanan dengesizliği giderebilir. Böyle bir hamle için TCMB’nın şu anda rezervlerinin yeterli olmadığını ve döviz satım ihalesi veya doğrudan müdahalenin yetersiz kalmakla birlikte, elde olan sınırlı rezervlerin de heba olacağına hemen hemen herkes kesin gözüyle bakıyor. Demek ki, kurdaki yükselişe karşı döviz satmak çare değil. Yakın geçmişte, kabaca 150 milyar dolar satan ve rezervlerini 450 milyar dolardan 300 milyar dolar seviyesine indiren Rusya’nın çareyi agresif faiz artırımında bulduğunu hatırlayalım (kabaca faiz oranı % 5’lerden % 17’ye yükselmişti). TCMB’nin 2016 yılı sonunda 106 milyar dolarlık döviz rezervi bulunuyordu. Bugün rezervler 92 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamın da 14 milyar doları altın olmakla beraber, önümüzdeki aylarda ödenmesi gereken dış borçlar göz önüne alındığında, rezervlerin pekala yetersiz olduğunu görüyoruz. Rezerevlerin büyük bir kısmının bankaların TCMB’de tuttukları rezervlerden oluşması ardında kullanılabilir rezervlerin kabaca 35-40 milyar düzeyinde olduğunu not etmek gerekiyor. Özetle, TCMB’nin döviz piyasalarına müdahale edemeyecek kadar sınırlı cephanesi var. Bu bağlamda, işlerin istenmeye noktaya daha da sürüklenmesi durumunda, TCMB’nin devreye girerek faiz oranlarında yükseliş yapması ve kredibilitesini tesis etmesi kaçınılmaz görünüyor.

Kaynak: Reuters

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