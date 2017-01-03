Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu

Gözler bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 2016 enflasyonuna çevrildi

Gıda enflasyonunun etkisi ile manşet enflasyonun bir miktar yüksek açıklanması beklenmiyor (genel beklenti aylık % 0,93 yıllık % 7,80)

Dün ABD ve İngiltere piyasaları tatil konumunda kapalı olması nedeniyle sığ işlem hacmi gün boyu hissedildi

Bugünden itibaren kademeli olarak işlem hacminin artmasını bekliyoruz

USD/TL kurunda 3,55 seviyesinin üzerinde gecelik kapanış hareketin sertleşmesine neden olacaktır

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

İstanbul’un en ünlü eğlence mekanlarından biri olarak gösterilen Reina’ya yapılan ve 39 masum canın katledildiği alçak terör saldırısının yarattığı şokun etkisi ile düne moralsiz bir başlangıç yapan Türk mali piyasaları, gün genelinde ABD ve İngiltere piyasalarının tatil konumunda olmasının da yardımı ile yatay bir görünüm arz etti. Hatırlanacağı üzere, yılın son 2 haftasını, Türk mali piyasaları, yurtdışı piyasalardaki Noel ve Yılbaşı heyecanın getirdiği dinginliğe paralel göreceli olarak aşağıda psikolojik 3,50; yukarda ise 3,55 teknik bölgesinin arasında sıkışarak yönsüz ve hacimsiz bir görünüm ile tamamlamıştı. Yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen elim terör olayı ardından yılın ilk işlem gününde, USD/TL kurunun yine 3,55 seviyesini aşmakta zorlandığı görülürken, Borsa Istanbul ise günü yaklaşık % 0,50 düşüşle 77,754 puan seviyesinden tamamladı. Geride bıraktığımı yıla baktığımızda, seneye 71,726 puan seviyesinden başlayan borsanın yılı 78,138 puan seviyesinde tamamlayarak kabaca % 9 değer kazancı ile bitirdiğini de not etmek gerekiyor. Dolar bazında bakıldığında ciddi anlamda gerileyen endeksin, TL bazında neredeyse enflasyon kadar getiri sağladığın ve hatta devlet tahvil getirisinin de altında kaldığını görüyoruz. Borsa her ne kadar ucuz görünümde olsa da, mevcut havaya paralel ucuzun da ucuz olabileceği görüşü göz ardı edilmemelidir.

Hazine Müsteşarlığının dün başlattığı ve bugün de devam edecek olan toplamda 4 adet borçlanma ihalesi göz ucuyla takip ediliyor. Dünkü ihalelere gelen talep ve oluşan faiz beklentiler düzeyinde oluşurken, bugün ise TSİ10:00’da TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayına yönelik enflasyon rakamlarını gündemin bir numarasına yerleşti. Enflasyon cephesinde, gıda kaynaklı artıştan ötürü, Aralık ayında meydan bazda % 0,93 olan beklentinin bir miktar ötesinde bir enflasyon gerçekleşmesi ile karşılaşabileceğimizi düşünüyoruz. Böyle bir gerçekleşme, yıllık enflasyonun da % 8 seviyesine yaklaşmasına neden olacaktır. Türkiye cephesinde, kutuplaşan halk, sosyal anlamda yaşanan huzur bozukluğu, siyasi ortamda yaşanan gergin hava ve gerek içsel gerek dışsal güvenlik endişelerine paralel sancılı seyri elbette yatırım ve tüketim davranışları üzerinde de etkili olmaya başladı. Tüketici, havanın karamsar ve belirsiz olması nedeniyle tüketim davranışı ertelemek hatta bir miktar tasarruf yapmaya yönelirken, yatırımcı da benzer bir şekilde, gerek portföy gerekse doğrudan yatırım olsun önünü göremediğinden ötürü frene basmayı tercih ediyor. Ekonomik aktivite üzerinde yavaşlamaya neden olan bu olgunun son dönemlerde açıklanan güven endekslerindeki yavaşlama ile de açık bir şekilde görebiliyoruz. Bu bağlamda, dün açıklanan ve büyümenin öncü göstergesi olarak görülen satın alma müdürleri endeksi (PMI) Aralık ayında 47,7’ye gerileyerek psikolojik eşik olan 50’nin altında açıklanarak küçülme/daralma sinyali verdi. Tüketici güveninin azaldığı, işsizliğin arttığı, ekonominin yavaşladığı ama bunlara rağmen enflasyonun tırmandığı bir ortamın ekonomi kitaplarında karşılığı stagflasyon olarak adlandırılıyor. Bültenlerimizde sıklıkla ifade etmeye çalıştığımız üzere, gerek sosyal hayattaki huzursuzluk ve kutuplaşma, gerek siyasi, diplomatik ve jeopolitik anlamda normalleşme sağlanmadan (bu kadar yüksek tansiyon iyi değil) Türk mali piyasalarında anlamlı bir toparlanmadan söz etmek oldukça güç görünüyor.

Küresel piyasaların tümü bugün açık konumda olacak. Yılın ilk işlem günü aslında bugün. Türkiye cephesinde birazdan açıklanacak enflasyon rakamları; ABD’de ise Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin piyasalara yön vereceğini tahmin ediyoruz. Dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, USD/TL kurunda 3,55 seviyesi oldukça büyük öneme sahip. Mevcut risklerin tırmandığı bir ortamda, kurun 3,55 seviyesinin üzerine gitme ihtimali de artmaya başladı. Teknik seviyenin yukarı yönlü aşılması, yükselişe ivme katabilir ki böyle bir durumda ilk etapta 3,61 seviyesinin üzerini test edebiliriz. Öte yandan, kurun aşağıya gelmesi durumunda ise 3,50 seviyesine bakmakta fayda var. Olası aşağı sarkmada 3,47 seviyesi ön plana çıkacaktır (bakınız grafik).

Ø USD/TL kurunda 3,55 seviyesi büyük önemle takip ediliyor

Kaynak: Reuters

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