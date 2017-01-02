Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu

Kabus gibi geçen 2016 yılı ardından 2017 yılına temiz bir sayfa ile ve umutla bir başlangıç yapma isteğimiz çok güçlüydü

Ancak, Türk mali piyasaları yıla güvenlik endişelerinin gölgesinde maalesef moral bozukluğu ile başlıyor

İçerde düzenelenecek Hazine ihaleleri, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamları ve ABD tarım dışı istihdam verisi hafta boyunca takip edilecektir

USD/TL kurunda 3,55 seviyesinin üzerinde gecelik kapanış hareketin sertleşmesine neden olacaktır (bakınız grafikler)

Piyasa Özeti ve Yorumu

Maalesef terör eylemleri canımızı yakmaya devam ediyor. Yılbaşı kutlamasını kana bulayan hainler, onlarca masum hayatı aldı götürdü. Arkada ise, en temel hakkı yaşamak olan birçok insanın yıla karamsar bir şekilde başlaması kaldı. Halbuki, yıla bembeyaz bir sayfa ile başlayacaktık, çok çalışacaktık, kenetlenecektik ve en önemlisi umudumuz kaybetmeyecektik. Bu inanışların bir çoğu yılın ilk saatlerinde kabusa dönse de, yılmayacağız. Yaralılara acil şifalar, ailelere sabır dileyerek zor bir günün bültenine kısaca müsadenizle başlamak isterim.

Kuşkusuz yıla pek de olumlu bir başlangıç yapmıyoruz. Yurtdışı piyasalarda Aralık aynının ikinci yarısında başlayan yılı bitirme heyecanı ve devamında Noel ve yıl başı tatili ile düşen işlem hacminin, bu haftanın ilk günlerinde de devam etmesini bekliyoruz. İçerde ise bugün ve yarın, Hazine’nin düzenleyeceği 4 borçlanma ihalesi önemle takip edilecektir. Yurtdışı piyasaların bir çoğunun kapalı konumda olması veya yatırımcıların uzatmalı tatilde olmasından ötürü, ihaleye lokal oyuncuların destek vermesi bekleniyor. Yabancı yatırımcıların talep göstermemeleri veya itfadan gelecek olan paranın dövize kanalize olması, hem faiz cephesinde borçlanma maliyetlerini yükseltebilir, hem de kur cephesinde düşük işlem hacmine paralel kuru yukarıya itebilir. İhale sonuçlarına iyice bakmakta fayda olduğunun düşünüyorum.

Haftasonu İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul için açıkladığı ve geçen yılın aynı dönemine göre gıda kaynaklı yüksek sonuçlanan enflasyon verisi ardından yarın TÜİK’in açıklayacağı resmi enflasyon rakamlarına bakacağız. Reuters anketine göre Aralık ayında TÜFE artışının % 0,93 olacağı tahmin ediliyor. Böyle bir gerçekleşme enflasyonun 2016 yılında % 8 seviyesinin kıyısında sonuçlanmasına neden olacaktır. Elbette, Aralık veya 2016 enflasyonu geride kaldı. İleriye bakmak gerekirse, yüksek döviz kurunun ithal girdi maliyetleri üzerinden yaratacağı geçişkenlik (pass through) önümüzdeki aylarda enflasyona negatif yönde etki yaratacaktır. Bu minvalde, 2017 yılının ilk çeyreğinde enflasyonun yeniden çift hanelere yükselebileceğini düşünüyoruz.

Türk mali piyasalarında moral bozukluğu; Batı aleminde ise yılbaşı dinginliği nedeniyle bugün küresel piyasaların sakin bir gün geçirme ihtimali yüksek görünüyor.

Ø USD/TRY (günlük grafik kısa bakış). 3,55 seviyesinin üzerinde 3,72 seviyesini takip edeceğiz

USD/TL kurunda yükseliş eğilimli seyir kendini hissetirmeye devam ediyor. Teknik analizde, istatistiksel anlamda en başarılı sonuçları verdiğine inanılan ters üçgen formasyonu devam ediyor. 3,55 seviyesinin üzerinde formasyon teyit edilecektir. Böyle bir durumda kurda 3,72 seviyesine varan bir yükselişe teknik anlamda imkan tanıyoruz. Grafiğin içerisine EUR/USD paritesinde yaşanan ters üçgen formasyonun kırılış anını, örnek teşkil etmesi bağlamında kopyaladım. Öte yandan, formasyonun geçersiz kalması durumunda, aşağıda, 3,50 seviyesine doğru bir hareketi de göz ardı etmemek gerekiyor.

Kaynak: Reuters

Ø USD/TRY (günlük grafik) 3,55 seviyesinin üzerinde gecelik kapanış, 3,72 seviyesini hedef sahasına alacak

2,79 – 3,0970 – 2,92 hareketinin devamı bağlamında 3,41 seviyesinin ötsinde bir sonraki teknik bölgenin 3,72 seviyesinde olduğunu görüyoruz.

Kaynak: Reuters

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