Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu

Piyasa tatil havası nedeniyle düşük işlem hacmine paralel sakin seyrini korumaya devam ediyor

Batı alemi için Noel tatili öncesinde nerdeyse yılın son işlem günündeyiz

Bugün biraz 2017 beklentilerinden söz etmeye çalışacağız

Sterlin/TL’ye yönelik kısa vadeli yeni analizimi aşağıda görebilirsiniz

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

Artık bülten yazmanın zorlaştığı, piyasa hareketinin daraldığı, yılın yorgunluğunda ötürü bir çok piyasa aktörünün kar/zararın yazıp artık Noel ve yıl başı tatiline soyunduğu günlerden geçiyoruz. Küresel mali piyasaların dün de seyri ilk cümlede anlatmaya çalıştığım gibiydi. Noel tatil öncesinde, dün günün ikinci yarısında ABD’de açıklanan bir dizi makroekonomik veri, sakinliğin arasında göz ardı edildi. ABD’de yılın 3Ç ait GSYIH büyüme verisi % 3,3’ten % 3,5’e revize edilirken, ABD cephesinde büyümenin devam ettiğini teyit etti. Öte yandan, yıl başına nazaran, İtalyan Bankası Monthe Paschi’nin % 90 değer kaybeden hisse senetleri ve Banka’nınhükumet tarafından kurtarılmak durumunda kalabileceği ve bu bağlamda 5 milyar Euro’luk sermaye artırım teklifine gelen yetersiz talep bile Avrupa Bankacılık hisselerinde önemli bir etki doğurmadı. Her ne kadar gündemi belirleyecek çok da bir gelişme bulamıyor olsak da, 2017 yılın girdiğimizde bu gelişmelerin dikkate alınacağını düşünüyoruz.

Malum 20 Ocak tarihinde, Trump koltuğa oturuyor. Trump’ı diğer ABD başkanlarından ayıran yegane faktör, seçim kampanyasını kendisinin finanse etmesi ve bu bağlamda lobilere “gebe” olmaması; bir de bakan olarak seçilen kişilerin milyarderler arasında gelen farklı ekol kişiler olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda, Trump’ın populist yaklaşım olarak görülen seçim meydanlarında atılan tutulan vaatleri nasıl olmasa göreve gelince uygulayamayacağı yada daha basit bir yaklaşımla, devlet etik ve kültür ve çıkarlarına bağlı kalarak bazı icraatlardan geri duracağı beklentisinin pek de hayat bulmayacağını düşünüyorum. Örneğin, Başkan Obama, 8 sene önce seçim vaatleri arasında İsrail Lobisine yakın durmak adına soykırımı tanıyacağını söylemiş, ancak göreve gelmesi ve geçirdiği 8 sene zarfında bunu yapamamıştı. Ancak, Trump her ne kadar kapalı kutu olarak görülse de, vaatlerini yerine getirebileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, ilk 100 günde yapmayı planladığı alt yapı ve üst yapı anlamında yeni projeler ve fesih edilecek ikili anlaşmaların piyasalarda yaratacağı çalkantı yüksek frekanslı olabilir. Özellikle, para politikasından sıyılarak büyümeyi maliye politikaları ile sağlayacağı ve bu bağlamda trilyon doları bulacak alt yapı harcamaları ve vergi indirimleri ekonomide büyüme ve dolayısıyla enflasyonu yukarıya itebilir ki böyle bir gerçekleşme ABD’de faizlerin tahmin edilenden daha fazla artmasına neden olabilir. Bu bağlamda, 8 Kasım sabahı Trump’ın seçilmesi ardından % 1,70 seviyesinden neredeyse tam 1 puan artan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2017 yılında yönünün daha da yukarıya çevirebileceğini düşünüyoruz. FED’in Mart toplantısı kanımca yılın en kritik ve belirleyici toplantılarından biri olmaya adaydır.

İçerde ise, Mart sonu Nisan başı yapılacağı konuşulan referandum büyük önem arz ediyor. Referandumdan çıkacak olası bir mağlubiyet, iktidarın meşrutiyetini sorgulayacağından yeniden erken bir seçimi gündeme taşıyabilir. Bu bağlamda, yılın ilk çeyreği önem arz etmeye devam edecektir. FED’den gelecek olası hızlı adımlar, referandum öncesinde TCMB’yi de faiz oranlarını yükseltme zorunda bırakabilir ki böyle bir girişime siyasi otoritenin de seçim öncesinde yeşil ışık yakabileceğini düşünüyoruz. USD/TL kurunun, Türk insanının barometresi olması bağlamında, yüksek bir kur ve ekonomi hakkında bozuk bir algı ile seçime girmek istenmeyebileceğini düşünüyoruz. Öte yandan süresi Ocak ayında dolacak OHAL’in yeniden uzatılıp uzatılmayacağını takip edeceğiz.

Bugün yurtdışı piyasalar açısında Noel tatili öncesinde yılın son işlem günü. İşlem hacimlerinin bugün daha da düşmesini bekliyoruz. USD/TL kuru 3,51 seviyelerinde yatay görünümü koruyor. Makroekonomik veri takviminde, günün ilk yarısında İngiltere 3Ç büyüme verisi ve ABD’de açıklanacak yeni konut satışları ile Michigan tüketici güven endeksi takip edilebilir. Yukarda da izah etmeye çalıştığım üzere, bugünlerde yaşanan sakinlik yanıltıcı olmasın. 2017 yılının yeniden satış baskısı ile başlayabileceğini düşünüyoruz. Fitch’in 27 Ocak’ta Türkiye değerlendirmesinden sonra Türkiye’nin tek yatırım yapılabilir notunu da kaybedeceğini düşünüyoruz. Her ne kadar Moody’s kadar etkili olmayacak olsa da (fiyatlara girdi) şirket borçlanma maliyetlerini ve beraberinde bankaların karşılık ayıracakları rakamları etkileyecektir. Yılın ilk günlerinde Hazine’nin borçlanma ihalesinin de zor geçebileceğini düşünüyoruz. Temkinli ve tedbirli duruşumuz korumaya devam edelim. 2017 beklentileri ile yine devam edeceğiz…

Ø Sterlin / Türk Lirası cephesinde negatif uyumsuzluk dikkat çekiyor

Fiyatların yükseliş trendinde olduğunu ancak, göstergenin (RSI) aşağı yönlü olduğu durumlarda (negatif uyumsuzluk) ortaya çıkar. Uyumsuzluklar, piyasalarda trend dönüşlerini tespit etmek için kullanılır indikatörlerdendir.

Bu bağlamda, Türk Lirasının Dolar karşısında 3,51 seviyelerinde yatay hareketini korunması ve devamında GBP/USD cephesinde Sterlinin yeniden başlayan değer kaybı ile GBP/TRY kuru (USD/TL x GBP/USD) 4,30 seviyesine kadar geri çekildi…

Kaynak: Reuters

Teknik bir bakış açısı ile, Sterlin’de değer kaybının devam etmesi durumunda, aşağıda ilk etapta 4,1670 seviyesinin hedeflenebileceğini düşünüyorum.

Kaynak: Reuters

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