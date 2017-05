Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu

Uzun haftasonu tatilinden dönen piyasaların bu hafta gündemi yoğun görünüyor

Türkiye cephesinde İTO rakamları ardından yarın TÜİK tarafından açıklanacak resmi enflasyon rakamlar önemle takip edilecek (Reuters anketi aylık % 1,30 artış)

Yurtdışı cephede ise FED’in bugün başlayacak ve sonucu yarın açıklanacak faiz toplantısından herhangi bir değişiklik beklenmiyor

Macron’un ilk turu önde tamamlaması, Türkiye cephesinde sakinleyen siyasi dil ve devamında TCMB’nin proaktif duruşu ile kur cephesinde 3,55 civarlarında dip arayışı devam ediyor

EUR cephesinde Macron etkisi ile önümüzdeki günlerde 1,10 seviyesine doğru olası bir ralliyi EUR sat fırsatı olarak okuyacağız

TCMB’nin 02 Ocak tarihinde açıklanan resmi kur ile reeskont kredilerinin TL olarak ödenmesine imkan veren 3,5338 seviyesi, aşağıda takip edilecek ilk seviye olarak görülebilir

Kısa vadede hava ılımlı ve yurtdışı kaynaklı döviz girişi varken, dövize açık riskli pozisyonların hafifletilmesi için kurun gelmiş (geleceği) seviyeleri kollamakta yarar olduğunu düşünüyorum

Siyasi cephede ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisine dönme süreci bugün başlıyor

Kabine cephesinde erken bir revizyon ihtimali, hükumet sözcüsü Kurtulmuş’un dünkü açıklamaları ardından gündemden çıktı

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

Küresel mali piyasalar 1 Mayıs tatili ile birleşen uzun haftasonundan yoğun gündemli haftaya başlıyor. Manşetlerde de belirttiğimiz üzere, anayasa referandumu ardından siyasi cephede dilin bir nebze de olsa yumuşaması, akabinde jeopolitik risklerde görülen sakinleme ve dahası bu haftasonu yapılacak Fransız ikinci tur seçimlerinin sorunsuz bir şekilde atlatılabileceği beklentisinin yarattığı olumlu hava ile sakin seyir korunmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız haftanın ve ayın son iş gününde, USD/TL kuru, uzunca bir süredir dile getirdiğimiz 3,55 seviyesini test ederken, yabancı kaynaklı girişlerin de yardımı ile 3,54 seviyelerine varan bir gerileme kaydetti. Türk insanının barometresi kur olunca, TL’de kaydedilen olumlu görünüm borsa ve tahvil piyasalarına da sirayet etti. BİST100 endeksi haftanın son işlem gününü % 0,4 yükselişle 94,655 puan ile tüm zamanların zirvesinden tamamlarken, 10 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi gerileme ardından % 10,4 seviyelerinde göreceli yatay bir seyir izledi. Cuma günü ABD cephesinde açıklanan zayıf büyüme rakamlarının ışığında FED’in bugün başlayacak ve yarın sonuçlanacak olağan FOMC toplantısını takip edeceğiz. Piyasa beklentisi bu toplantıya yönelik herhangi bir değişiklik öngörmüyor. Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamının beklentilerin altında % 0,7 ile üç yılın en düşük düzeyinde gerçekleşmesine, FED üyelerinin nasıl bir tepki vereceğini yarın akşamki toplantı ardından yayımlanacak kısa politika metninde göreceğiz. Makroekonomik verilerde yaşanan bozulmanın devamının gelmesi durumunda, haliyle ABD kaynaklı büyüme hikayesinin yarattığı olumlu fiyatlama davranışı da yerini satış baskısına terk edebilir.

Cuma gününden kalan diğer önemli bir satır başı da, TCMB’nin enflasyon raporu oldu. Sunumda konuşan Başkan Çetinkaya’nın en önemli mesajı, parasal sıkılaştırmanın gerekli görülmesi durumunda biraz daha güçlendirebileceği yönümde oldu. Enflasyonun gerisinden gelen Banka’nın Kasım 2016’ya göre Geç Likidite Penceresi üzerinden sağladığı sıkılaşma ile iş gören faiz oranının yükselişi 400 baz puanı bulmasına rağmen, TL’nin yılbaşına nazaran dolar karşısında halen daha değer kaybına maruz kalması soru işareti yaratıyor. Döviz kurunun yarattığı ithal mal üzerinden geçişkenlik ve enflasyonun % 12 seviyelerine yelken açtığı bir dönemde, işsizlik ve büyüme rakamlarının ekonomik aktivitede istenilen performanstan oldukça uzak kalındığına işaret etmesi, Kredi Garanti Fonunun (KGF) 114 mliyar TL’ye yükselmesi ve bankaların % 124 seviyesine olan kredi/mevduat rasyosu ile kaynak arayışına girdiği bir ortamda, % 14’lü seviyelere yükselen mevduat faiz oranları, kredi bacağında faizler % 18-20 bandında iterek ekonomide istenmeyen başka bir soruna da yol açtığı aşikar. Vergi indirimleri ve KGF ile ekonomiye can suyu bağlamında nefes aldırmaya çalışan ekonomi yönetiminin “motoru durdurmama” isteğini oldukça mantıklı karşılıyoruz. Keza yavaşlayan motora destek atmak için sağlanacak enerji ile duran motoru çalıştırmak için harcanacak enerji kesinlikle aynı olmayacaktır. Yine de, ekonomiye yönelik “hormonlu” büyüme sağlayan bu önlemlerin geri çekilmeye başlandığı durumda, ekonomi kendi ayakları üzerinde durabilecek mi, önemle takip edeceğiz. Bu minvalde, haftasonu Acapulco Hotel’de Final Universitesi’nin sunumunda konuşan Başbakan Yardımcısı Sn. Mehmet Şimsek’in sunumunun ortak paydası: Reform ve eğitim üzerine oldu. Sayın Bakan’ın sınıf atlamak ve dünyada halen daha var olan bol likiditeyi ülkeye geri çekmek için ev ödevlerimizi yapmanı ve sınıf atlamanın şart olduğunu hemen hemen her cümlede vurguladı. Türkiye ekonomisinde, siyasi cephede yaşanacak sakinlemenin, alt ve üst yapı anlamında reform ile desteklenmesi ve bunun inandırıcılık yaratacak bir şekilde yabancı yatırımcıya anlatılması durumunda, TL ve TL cinsi varlıklar için daha da iyimser konuşabileceğiz. Gelinen noktada ise, TL’nin artan faiz getirisine rağmen, risklerin daha ağır basması, yatırımcıları döviz satmak yerine nerden alırıma yöneltmeye devam ediyor. Bu bağlamda, 21 Nisan ile biten haftada, yurtiçi yerleşiklerin kıymetli metal ve maden dahil yabancı para toplam mevduat ve fonları 156 milyar dolara yükselerek bir önceki haftaya göre 1,1 milyar dolar ; 30 Aralık tarihine göre 10,5 milyar dolar artış göstermesi de görüşlerimizi desteklemeye devam ediyor.

Yeni gün, hafta ve ay başlangıcında, günün ilk yarısında Avrupa ve Türkiye’de açıklanacak imalat sanayi PMI verileri; gününü ikinci yarısında ise ABD’de şirket bilançoları (teknoloji) takip edilecek. Manşetlerde de belirttiğimiz üzere, yarın TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ve FED toplantısı; haftasonu ise Fransa seçimleri ana başlıklar olarak takip edilecektir. EUR cephesinde Macron rallisinin 1,10’lu seviyelerde dirençle karşılanacağını tahmin ediyoruz. TL cephesinde ise 3,55 seviyesinin altında 3,5338 seviyesini takip edeceğiz.

