İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu:

ABD Başkanı Trump ile Çin lideri Xi arasında bugün başlayacak önemli görüşme merakla takip ediliyor. Endişe edilen diplomatik bir kriz çıkması

ABD cephesinde ise açıklanan sağlam makroekonomik veriler doların elini kuvvetlendirmeye başladı

Yarın ABD’de açıklanacak resmi istihdam raporu bu bağlamda piyasaların kısa vadede seyirini tayin edecektir

FED’in dün akşam açıklanan toplantı tutanakları şahince yorumlandı: 4,5 trilyon dolar büyüklüğünde devasa bilançonun daraltılması konusunun iyice tartışıldığını görüyoruz

Referandum öncesinde risk almak istemeyen yatırımcıların nötr posizyon yerine daha temkinli bir stratejiye geçmeleri ile kur cephesinde de yükseliş görülüyor

Teknik anlamda 3,7050 seviyesinin üzerinde 3,72 yatay direncine dikkat edeceğiz. Geçilmesi durumunda 3,78’li seviyeler gündeme gelebilir

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

Son günlerde, bugün başlayacak Trump – Xİ zirvesine işaret ederek, piyasalarda risk iştahının azaldığına vurgu yapıyorduk. Özellikle, Trump’ın Almanya lideri Merkel’in elini sıkmaması ardından ABD tahvil stoğunun devasa bir kısmını taşıyan Çin ile de diplomatik bir kriz yaşanabileceği, endişenin ana kaynağı olmuştu. Özellikle, Çin’i kur manipülasyonu ve devamında tek tarafı cari açık vermekle adeta sert bir şekilde eleştiren ve bunu bizzat tweeter hesabından yapan Trump, bugün başlayacak zirve öncesinde piyasalarda endişe ile takip ediliyor. Yurtdışındaki diplomasiyi yakından takip eden küresel piyasalara paralel, Türk Mali piyasaları da son günlerde içsel sorunların da yardımı ile sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Öncelikle, haftabaşı açıklanan ve son 7 yılın zirvesine çıkan enflasyona karşı TCMB’nin atmış olduğu adımların kalitesi ve etkinliği tartışılmaya başlandı. TCMB, her ne kadar enflasyon yükseldikçe, konvasiyonel olarak görülmese de, öyle veya böyle faiz artırım etkisi ile piyasayı sıkıştırıyor olsa da, enflasyon tehdidinin gerisinden gelmesi piyasa cephesinde hoşnutsuz bir şekilde takip ediliyor. Akabinde, enflasyonun koşar adım % 12 seviyesine doğru hareketlenmesi ve % 5 olan hedefe karşı yılı çift hanelerde bitirebileceği endişesinin belirmesi ve bu bağlamda ilave sıkılaştırma ihtiyacı, zaten büyüme ve istihdam konusunda zorlu bir süreçten geçen reel ekonomiyi daha da sık boğaz ederek ekonomik çarkların da ritmini kaybetmesinde neden olabileceğinden endişe ediliyor. Tüm bu makroekonomik gerçeklerin ana ilacı eskiyen Türkiye büyüme modelini yenilemek ve bunun için yapısal reform odaklı, ekseninde ekonomi olan politikalara yüzümüzü tekrar çevirmekten geçerken, bitmek bilmeyen seçim ajandası yatırımcıların iştahını azaltıyor. Referanduma artık günler kala, piyasaların daha sakin ve nötr diye tabir edebileceğimiz bir pozisyonlanma ile girebileceğini beklerken, son günlerde piyasa yansıması, beklentimizin pek de gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor. Enflasyonun açıklandığı haftabaşı 3,62 seviyelerinde olan USD/TL kuru, dün 3,70 seviyesinin üzerine yerleşerek önemli teknik seviyeleri de egale etti. Kur cephesinde görülen değer kaybı, borsa ve tahvil piyasalarına aynı oranda sirayet etmedi. Dün BIST100 endeksi günü % 0,5 yükselişle tamamlarken, faiz cephesinde de minimal yükselişler görüldü. Özellikle, TCMB’nin daha da sıkılaşan para politikası duruşu ve iş gören faizin % 11,47 seviyesine yükselmesine rağmen (son 5 yılın zirvesi), USD/TL kurunda yükseliş devam ediyor. Yılbaşına nazaran, Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülke para birimleri arasında % 4,4 değer kaybı ile ilk sırda yer aldığını da not edelim.

Dün Türk mali piyasalarında etkili olan olumsuz hava, gece geç saatlerde FED’in bir önceki toplantı tutanaklarının açıklanması ile bir kademe daha ileriye taşındı. Tutanaklarda, birçok FED üyesinin 4,5 trilyon dolar civarında olan devasa bilançoyu bu yılın sonuna doğru daraltmak isteyeceği konusunun tartışıldığını görüyoruz. FED’in piyasa kominikasyonunun oldukça başarılı olmasından hareketle, önümüzdeki günlerde bu iletişimin dozunun devamına dikkat edeceğiz. Keza, FED’in dolaşımdaki trilyonlarca doları geri çağırmaya başlaması, 2008’den beri devam edem ama hergün zorlaşan gevşek, ucuz ve bol para döneminin bittiğine işaret edecek ve sonuçları can acıtı olacaktır.

Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarına bugün başlayacak kritik zirve öncesinde olumsuz bir seyir hakim. Gösterge endeks Tokyo borsası % 1,4 aşağıda işlem görüyor. Zirveden çıkacak uzlaşı yönünde iyimser bir kare veya söylem piyasalarda var olan endişeleri giderebilir. İçerde ise stagflasyon kokan son verilerin yadımı ile TL zayıf seyrini sürdürürken, yaklaşan referandumun da sancılar her geçen gün hissedilmeye devam ediliyor. Yatırımcıları temkinli moda geri dönmeye davet ediyorum.

Ø USD/TL kurunda 3,7250 üzeri gecelik kapanış, 3,78 seviyesinin kapısını açabilir

USD/TL kurunda hava birden sert bir şekilde bozuldu. Pariteye teknik olarak bakarsak, 50 günlük hareketli ortalamadan destek alan kur, 3,94 zirvesinden gelen düşüş kanalının üzerine yükseldi. Gecelik kapanışın 3,70 seviyesinin üzerinde olması kaydı ile (4 numaralı bölge); teknik manada 3,78 seviyesine doğru yükselişin önü açılabilir.

Kaynak: Reuters