Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu

Maliye Bakanı Gordhan ve yardımcısını görevden alan G. Afrika Başkanı Zuma yerine içişleri bakanını atadı!

Afrika Randında dün Gordhan’ın görevde kalacağı beklentisi ile görülen değer kazancı yerini sert bir düşüşe terk etti (USD/ZAR’ın 4 günlük değer kaybı % 10,6)

Halen daha G. Afrika’nın yatırım yapılabilir nota sahip olduğunun da altını çizelim!

Dün ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Erdoğan, Yıldırım ve Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmenin soğuk bir havada geçtiğini görüyoruz. Önemli satır başlarında görüş ayrılıkları olduğu aşikar

TCMB verilerine göre 24/03 ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları $1,3 milyar artış göstermiş. Son 2 haftalık veri $5 milyar dolar artışa işaret ediyor!

Kurun aslında neden geriye gelemediğinin de açık bir göstergesi. Düştükçe alıyorlar (bakınız grafikler)

Dün de belirttiğimiz gibi, USD/TL cephesinde aşağıda 3,63 yukarda ise 3,66 – 3,67 aralığına dikkat edilmesi gerekiyor. Geçildiği yöne doğru hareket boyu artabilir

Veri akışı bugün oldukça yoğun: Türkiye ve İngiltere’de büyüme, Almanya’da perakende satışlar, AB enflasyon, ABD kişisel harcama endeksi ve tüketici güveni takip edilecek

KKTC Merkez Bankası, enflasyonun Nisan 2014’den bu yana en yüksek seviyeye yükselmesi ardından 23 aylık sessizliğini bozarak politika faizini % 6,50 seviyesinden % 7’ye yükseltti (bakınız grafik)

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

Son günlerde Güney Afrika Randı’nın dolar karşısında ciddi anlamda hırpalanmasının arkasında, maliye bakanı Gordhan’ın Başkan Zuma’dan izin almadan yatırımcılar ile görüşmek üzere yurtdışına çıktığı yönünde haberlere rastlıyorduk. Zuma’nın Gordhan’ın “eve dön” şeklinde uyarması, siyasi bir riskin fiyat davranışını etkilemesi ile ZAR cephesinde çift hanelere yakın bir değer kaybı görmüştük. Dün ise Gordhan’ın görevden alınması beklentisinin aksine koalisyon ortaklarının sahip çıkması ve dahası Zuma hakkında güvenoyuna gitme yönünde haberler ile ZAR günün ikinci yarısında % 2 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimlerinin de geneli üzerinde olumlu bir etki doğurdu. Ne de olmasa, globalleşen dünyada, finansın sınırları yok. Bir ülkede işler iyi gitmiyorsa ve risk iştahı düşüyorsa, bozulan hava bir anda riskden kaçmayı da beraberinde getirebiliyor. Dün bu minvalde, G. Afrika’dan gelen iyimser haberler ve ZAR’ın Dolar karşısında değer kazanması ile bir önceki gün Halkbank haberleri ile 3,66 seviyesine yükselen USD/TL kuru, günün ikinci yarısında 3,6250 seviyesine kadar gevşese de, gece geç saatlerde, Gordhan’ın ve yardımcısının görevden alındığı ve kabine revizyonu kapsamında hiç tecrübesi olmayan içişleri bakanının maliye bakanlığına atandığı haberine uyanıyoruz. Durum böyle olunca, ZAR’ın dolar karşısında son 4 gündür devam eden serbest düşüşü bu sabah daha da hızlanarak % 10,6 seviyesine varırken, USD/TL kuru da sabah saatlerinde yeniden 3,65 seviyesinin üzerini denediğini görüyoruz. Bugün ay sonu, haftanın son işlem günü dahası ilk çeyreğin son günü. Bu bağlamda, belli başlı işlemlerde vergi, fixing, bilanço içi düzenlemeler gibi USD/TL kurunda dalgalı bir seyir görülebileceğini not etmek gerekiyor. Aşağıda 3,63 ; yukarda ise 3,66-3,67 aralığına dikkat etmek lazım.

Bugünün makroekonomik veri takvimi oldukça yoğun. Sabah saatlerinde TÜİK’in açıklayacağı 2016 yılının son çeyrek büyüme verisi ile 2016 yıl genelinin de büyümesini göreceğiz. Her ne kadar verinin bayat bir veri olduğunu bilsek de, yine göz ucuyla takip etmek gerekiyor. Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde, hain darbe girişimi, 9’ar günlük bayrak tatilleri, darbe ardından duran iş akışı ve sokaklarda geçen günlere paralel ekonomik aktivite ivme kaybetmiş, ekonomi 27 çeyrek sonra % 1,8 daralmıştı. 2016 son çeyreğinde yeniden yükselmeye geçmesi beklenen büyümenin, istihdam problemi yaratmayacak ölçüde ivme kazanmasının ise beklemiyoruz. Nüfus artışı % 1,3 olan, 3 milyon Suriye’li göçmeni ağırlayan Türkiye’nin büyüme modelini değiştirmesi, katma değer yaratan yeni bir modele geçerek yapısal reform öncülüğünde, seçim kalabalığından ve belirsizlikten kurtularak, inandırıcılığı olan bir yeni soluk veya enerjiye ihtiyacı var. Yeni seriye göre % 5’in altında büyüyen bir Türkiye’nin işsizlik rakamı daha da artacaktır. Bugün açıklanacak veri öncesinde medyan beklenti büyümenin 2016 yılında % 2,2 civarında olacağına işaret ediyor. Veri, beklentinin büyük çaplı dışında olmaması kaydı ile piyasa yansımasını da olmayacağını düşünüyoruz. Öte yandan, bugün İngiltere’de büyüme verileri açıklanıyor. 2016’nın son çeyreğinde % 0,7 ; yıl genelinde ise % 2 büyüme beklentisinin cevabını TSİ11:30’da alacağız. Brexit bilmecesi ile uğraşan Sterlin’de beklentilerin üzerinde bir büyüme verisi havanın birden değişmesini neden olabilir. Öte yandan, son günlerde Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) % – 0,4 olan mevduat faizini kıpırdayan enflasyona paralel artırabileceği yönünde sızan dedikodu ile 1,09 seviyesinin üzerini deneyen EUR/USD paritesi, son 2 gündür sert bir şekilde gerileme kaydetti. ECB toplantısından sızan bilgilerin yanlış anlaşıldığı, kısa bir vadede para politikasında sıkılaştırma anlamına gelecek bir adım atma niyetinde olmadığına dair bir takım ipuçlarına paralel EUR’da hava birden değişti ve bu sabah paritenin 1,0670 seviyelerine kadar gerilediğini görüyoruz. Şimdilik bir miktar kenardan izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bugün pariteleri ilgilendirecek düzeyde Almanya’da açıklanacak perakande satışlar verisi, AB enflasyon ve FED’in para politikasında önemli bir yer tutan kişisel tüketim harcamalar verisi (PCE ) yakından takip edilecektir.

Ø TCMB verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları artmaya devam ediyor

TCMB verilerine göre, 24 Mart haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları bir önceki haftaya nazara $1,3 dolar artış gösterirken, 17/03 – 24/03 haftasında artış $5 milyar dolar oldu. 30/12/2016 tarihinde nazaran söz konusu artış $7,2 milyar dolar olmuş.

Kaynak: TCMB

Ø TCMB’nin toplam rezervleri 107 milyar dolara, brüt rezervler ise 89,9 milyar dolara gerilemiş

Kaynak: TCMB

Kaynak: TCMB

Ø KKTC Merkez Bankası 2 senlik sessizliğini bozarak politika faizini 50 baz puan yükseltti

Enflasyonun Şubat ayında yıllık olarak % 13,85 seviyesine yükselerek son 2 senenin zirvesini test etmesi ardından, KKTC Merkez Bankası 23 aydır % 6,50 seviyesinde sabit tuttuğu politika faizini 50 baz puan artırarak % 7 seviyesine yükseltti.

Kaynak: DPÖ ve KKTCMB