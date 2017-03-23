Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu

Türk Mali piyasalarında var olan iyimser hava ivme kaybetmekle birlikte korunuyor

Dışarda ABD sağlık reformuna yönelik bugün yapılacak oylama dikkatle takip edilecektir

Tasarının Meclis’te kabul görmemesi, Trump rallisi diye adlandırılan ve ekonomiyi canlandıracak birçok beklentinin suya düşmesine neden olabilir

Böyle bir durumda, başta ABD piyasaları olmak üzere birçok enstrümanda kar satışalar görebiliriz

Aksi yönde bir karar ise, piyasalardaki iyimserliği yeniden katlayacağını düşünüyoruz. USD/TL kuru bu bağlamda yeniden 3,60 seviyesinin altını deneyebilir

İngiltere’de dün gerçekleşen terör saldırısı moralleri bozdu. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz

İngiltere cephesinde güçlü açıklanan enflasyon verisi ardından bugün perakende satışlar verisi büyük önemle takip edilecektir

Güçlü bir veri Sterlin’in olumlu görünümünü daha da kuvvetlendirebilir. 1,2570 üzerinde hareket serteşecektir (bakınız grafik)

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

ABD Başkanı Trump’ın seçim taahhütlerine paralel piyasaların satın almış oldukları büyüme beklentisinin yaratmış olduğu iyimserlik, geciken reformları nedeniyle yerini son günlerde endişeye ve bu nedenle de belirsiz bir görünüme terk etti. Aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere, Trump’ın Meclis’ten yeterince destek bulamayacağı beklentisinden hareketle, piyasaların trilyon dolarlık yatırım ve maliye politikaları önderliğinde (vergi indirimleri) satın almış oldukları Trump rallisinden geri dönmeye başladıklarını hissediyoruz. Her ne kadar olumlu havanın bittiği söylemek için çok erken olsa da, piyasaların risk göstergesi olan Japon Yen’i son 8 gündür sert bir değer kazanımının içine girdi. Yen’in değer kazanması, küresel anlamda risk iştahında azalma olduğuna iaşret ediyor. Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, Japon Yeni 115 seviyelerinden 110’lu seviyelere kadar satın alınırken (son dört ayın en değerli YEN seviyesi), benzer bir şekilde riskten kaçan yatırımcılar ise altına sığınmaya devam ediyor. Bu bağlamda, altının ons fiyatı da benzer dönemde 1,195 seviyesinden 1,250 seviyesine kadar yükseldi. Aynı zamandan, dolar endeksinin de 102 seviyelerinden 99,5 seviyesine kadar değer kaybederek son 7 haftanın en düşük seviyesine geldiğini not etmek gerekiyor. Peki bu 3 gösterge bize ne anlatıyor? Küresel piyasalarda risk iştahında son günlerde bariz bir şekilde azalma var. Bunların başlıca sebebi yukarda da söz ettiğimiz üzere, Trump’ın vaatlerinin bir türlü gerçekleşemiyor olması. Uzunca bir süredir iyimserliği satın alan hatta Trump’ın seçildiği günden bu hafta başına kadar kabaca % 15 değer kazanan ABD borsası S&P500, hafta ortası, risk iştahındaki azalmanın da etkisi ile oldukça sert bir satış ile karşı karşıya kaldı.

Yukarda da anlatmaya çalıştığım üzere, yatırımcılar, Trump’ın siyasi geleceği dahil, geçirmeye çalıştığı sağlık yasa tasarısı için Kongre’de yeterli destek toplayıp toplayamayacağını bugün yakınen takip edecektir. Trump’ın destek bulmakta zorlanması haliyle son günlerde var olan olumsuz havayı daha da pekiştirebilir. Obama döneminin sağlık sigortasını (Obamacare) kısmen kaldırılması için öne sürdüğü yasa tasarısı için yapılması planlanan oylamada destek bulması halinde, küresel piyasalarda var olan son günlerdeki satıcılı seyir yerini yeniden iyimserliğe terk edebilir. Böyle bir durumda, YEN’in tekrar değer kaybetmesi, altının kazanımlarının bir kısmını geri vermesi, hisse senetlerinde alımların etkili olmasın ve artacak risk-on modundan ötürü gelişmekte olan ülke para birimlerinin de olumlu yönde nemalanmasın bekleyebiliriz. Her ne kadar Türkiye cephesinde son dönemlerde artan riskler görünümün tatsız ve belirsiz olmasına neden olsa da ve bu riskler kredi derecelendirme kuruluşlarının raporlarına yansısa da, şu anda TCMB’nin iş gören faiz oranı olarak adlandırdığımız ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin son 5 senenin zirvesinde salınması (dün % 11,28), olası iyimserlik halinin TL’ye de yansıyacağını ve kurun yeniden 3,60 seviyesinin altına doğru sarkabileceğini düşünüyoruz. Özellikle, elektronik cihazlar konsundaki yasak sonrası dün güne satıcılı bir başlangıç yapan Türk Mali piyasalarının, günü dirençli ve güçlü tamamladığını görüyoruz. 3,5890 seviyesine hafta başında temas eden USD/TL kuru, dün 3,64 seviyesinin üzerini test etse de, bunda başarılı olamayarak bu satırları yazdığımız yeni gün başlangıcında yeniden 3,61 seviyesinin altına sarktı. Kurun 3,60 seviyesinin altına sarkıp yeniden 3,55 seviyesini hedeflemesi için ABD cephesinde bugün iyimser haberler görmemiz ve yeniden risk iştahının canlanması gerektiğinin altını çizerek bugünlük bültenimizi noktalıyorum.

Ø Japon Yen’i ve Altın riskten kaçısı (risk off) destekliyor

Küresel piyasaların modunun nasıl olduğunu ölçmeye yarayan yegane iki indikatör Japon Yen’i ve Altın’dır. Özellikle, risk-on veya risk-off modu için faizi % 0 olan Japon Yeni’ne bakmak lazım. Hava olumlu olduğunda yatırımcılar JPY borçlanıp yüksek getirili varlıklara yatırım yaparlar (yani JPY değer kaybeder – bu grafikte yukarı gider); küresel hava bozulduğunda ise bu pozisyonlar kapanır ve JPY borç geri ödenir (yani JPY değer kazanır – bu grafik aşağı gelir). Aşağıdaki grafikten görüleceği üzere, Japon Yen’i son sekiz gündür değer kazanırken, benzer bir şekilde grafiğin alt kısmındaki Altın ise değer kazanıyor.

Ø GBP/USD cephesinde hedefleri aşan enflasyonu teyit etmesi için bugün TSİ12:30’da açıklanacak perakende satışlara bakmakta büyük fayda börüyoruz

İngiltere’de Brexit belirsizliği her ne kadar korunmaya devam etse de, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) tarihi düşük seviyelere çektiği faiz oranı ve rekor değer kaybeden Sterlin nedeniyle enflasyon BoE hedef seviyesinin üzerine yükseldi. Enflasyonda yükseliş ve öncesinde BoE üyesi Forbes’in faiz artırım yönünde oy kullanması, piyasalarda Sterlin’in yeniden büyüteç altına alınmasına neden oldu. Elbette, enflasyon verisine destek olacak ölçüde öneme sahip perakende satışlar verisi ekonomik aktivitenin ne kadar canlı olduğunun bir göstergesi olarak bugün yakından takip edilecektir. Verinin beklentileri aşması, Sterlin pozitif olarak adlandırılacaktır.

Sterlin’e teknik olarak baktığımızda, fincan kulp formasyonunu tamamlamaya çalışan paritede bugün açıklanacak olası güçlü bir veri, pariteyi hızlıca 1,2570 seviyesine itebilir.