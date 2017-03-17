İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu:

TCMB’den dün üstü örtülü de olsa 75 baz puan Geç Likidite Penceresi aracılığıyla faiz artırım yönünde hamle geldi

TCMB’nin % 10,82 seviyesinde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini (iş gören faiz) bugün % 11,30 – 11,40 seviyesine kadar yükselteceğini öngörüyoruz

USD/TL kurunda yön güneyi gösteriyor. Hedef menzilinde 3,55 seviyesi olsa da sert esecek rüzgara karşı durmak gerekiyor

EUR/USD paritesinde ECB Nowotny’den gelen açıklamalar sonrasında 1,08 seviyesinin üzerine doğru bir hareket bekliyoruz

Benzer bir şekilde İngiltere Merkez Bankası’nın dünkü hafif de olsa şahinleşen toplantısı ardından GBP/USD paritesinde de yukarı yönlü istek artabilir

Ø TCMB’den üstü örtülü de olsa faiz hamleleri devam ediyor

Dün sonuçlanan yılın ikinci olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beklentimize paralel bir adım çıktıi:

a) Borç alma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı) değişmedi % 7,25 b) Politika faizi (1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı) değişmedi % 8 c) Borç verme faiz oranı (faiz koridorunun üst bandı) değişmedi % 9,25 d) Geç Likidite Penceresi faiz oran % 11’den yüzde % 11,75’e yükseltildi

TCMB, kalıcı bir faiz artırım yerine, örtük de olsa, geç likidite penceresi gibi (işlevi ceza faiz olan) bir politika aracını arkasına sığınarak yılbaşına nazaran ağırlıklı ortalama fonlama faizini % 8,31 seviyesinden % 10,82 seviyesine kadar yükseltti (251 baz puan faiz artırımı). Önümüzdeki günlerde, likidite adımları kapsamında, repo ihalesi ve BIST kotasyon aracılığı ile borç verme faiz oranından ihale açmayarak ya da likiditeyi kısarak, ihtiyacın belirmesi durumunda, iş gören faizi % 11,60 seviyelerine kadar artırma imkanına erişti. Günlerdir % 9,25 seviyesindne fonlama sağlamayan Merkez Bankası, bugün sabah saatlerinde % 9,25 seviyesinden 5 milyar TL ihale açarak kuvvetle muhtemel ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini % 11,30 – 11,40 aralığına kadar çekecektir. Her ne kadar konvansiyonel bir adım olmasa da (örtük), TCMB’nin şahinleştiğini ve kararlı durduğunu görüyoruz. TL faizin yükseliyor olması, bir tarafta spekülatif olarak döviz almak isteyenlerin maliyetini artırırken, diğer tarafta TL’nin de koruma kalkanını da güçlendiriyor.

Kaynak: TCMB

Ø USD/TL kurunda yön aşağıda döndü. Hedefimiz 3,55. Ancak yol engebeli ve taşlı. Volatiliteye hazırlıklı olmak ve rüzgara karşı durmak gerekiyor

2,94’den gelen yani Eylül 2016‘dan başlayan uzun vadeli yükseliş trendi test ediliyor. Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, kritik bir noktaya kadar kurun gelip dayandığıı görüyoruz. Dün akşam 3,64 seviyesinin de altına sarkan USD/TL kuru kuru en düşük 3,61 seviyelerinden işlem gördü. TCMB’nin likidite kompozisyonuna göre TL’de güçlenme eğilimi devam edebilir. Referanduma kadar olan artık sayılı günlerde TL’nin yavaş yavaş 3,50 – 3,55 seviyelerine doğru süzülmesini beklentimi koruyorum ancak yol patikalı ve volatiliteye hazırlıklı olmak gerekiyor.

Kaynak: Reuters

Ø EUR/USD paritesinde 1,08 üzerine doğru hareket beklentimizi koruyoruz… Yükselişlerde satmak üzere siperdeyiz!

Geride bıraktığımız haftada ECB Başkanı Drahgi’nin biraz da olsa sertleşen duruşu ve akabinde FED’in bu hafta yumuşak geçen toplantısı ardından EUR/USD paritesinde yukarı yönlü isteğin artığını görüyoruz. Dün ECB üyesi Nowotny’nin politika faizinden önce eksi % 0,40 olan mevduat faizinin artırılabileceğini söylemesi EUR’yu destekledi. EUR/USD paritesine teknik olarak baktığımızda, günlük hareketin 1,08 seviyesinin üzerine geçmesi durumunda serteşebileceğini düşünüyoruz. Böyle bir durumda yukarda 1,1050 seviyesi hedeflenebilir.

Kaynak: Reuters

Ø İngiltere Merkez Bankasından değişiklik gelmese de hafif de olsa şahinleşmeye başlayan bir duruş görüyoruz. 1,2440 hedef sahasında olabilir

İngiltere Merkez Bankasının dünkü toplantısında her ne kadar faiz oranları ve tahvil alım programı sabit tutulmuş olsa da, 9 kişilik karar mercileri arasında 1 üyenin (8-1) faiz artırım yönünde oy kullanması sterlin üzerinde olumlu bir etki doğurdu. Saatlik grafiklerden konuya yaklaştığımızda, teknik analizin bayrak formasyonun yaşandığını görüyoruz.

Saatlik Grafik

Kaynak: Reuters

Günlük Grafik

Günlük grafiklere indiğimizde ise kırmızı kesik yükseliş trendinin üzerine yükselen Sterlin’nin bir sonraki hedefi 1,2440 seviyesi olabilir

Kaynak: Reuters

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