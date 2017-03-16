İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu:

FED beklentilere paralel 25 baz puan faiz artırımına giderken, 2017 ve 2018 için 5 faiz artırımı öngörüsünü korudu

FED’in güvercin duruşu küresel piyasalarda büyük bir coşku ile karşılandı

İçerde ise gündem bugün TCMB PPK’nin yılın ikinci olağan toplantısına çevrilmiş durumda

FED’in hamlesi ardından TCMB’nin GLP faiz oranını 100 yerine 50 baz puan artıracağının öngörüyoruz

TCMB’den hamle gelmesi durumunda USD/TL kuru 3,67 seviyesini aşağı yönlü geçerek ilk etapta 3,64 seviyesini hedefleyecektir (bakınız grafik)

Korkulanın aksine Hollanda seçimlerinde faşist Wilders’in istediği oy oranını alamaması, EUR/USD paritesinde yukarı yönlü isteği artıyor (Avrupa olumlu)

Teknik olarak EUR/USD paritesinde 1,08 seviyesinin üzerinde gecelik kapanış ilk etapta 1,10 seviyesini radar menziline sokabilir (bakınız grafik)

Ø Piyasa Özeti ve Yorumu

Dün akşam geç saatlerde sonuçlanan FED’in olağan FOMC toplantısından dün bültenimizde öngördüğümüz doğrultuda bir sonuç çıktı. FED faiz oranını 25 baz puan artırarak % 0,75 – 1 seviyesine yükseltti. Aslında, özellikle Şubat ayının ortasından itibaren faizlerin artması beklentisi fiyatlara girmiş, hatta FED Başkan ve üyelerinin açıklamaları ile artırım beklentisi son günlerde % 100 ihtimalle fiyatlanmıştı. Toplantının detaylarına indiğimizde ise, FED bölge başkanlarından Kashkari artırım yönünde oy kullanmayarak karara şerh düşmüş. Karar ardından yayımlanan politika metninin yumuşak bir ton içerdiğini, faiz arıtım patikasının değişmeyerek yılın geriye kalanında 2 kez, 2018’de ise 3 kez olacağı görüşünün aynen korunduğunu görüyoruz. Elbette, dün bültenimizde, her ne kadar FED’in kredibilite kaybetmemek adına 2017 ve 2018 faiz patikasını değiştirmeyeceğini beklediğimizi ve karar ardından piyasaların rahatlayacağını öngörmüş olsak da, yine de akşam heyecanla kararı takip ettik. Özellikle, tahvil alımları ile bilançosunu 4,5 trilyon dolara yükselten FED’in bilanço küçültmesi için acelesi olmayacağı yönündeki mesajı da piyasalar üzerinde ciddi bir rahatlama yarattı. Özetlemek gerekirse, dün aynen bültenimizde beklediğimiz tüm detayların gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebilirim: FED beklentilere paralel 25 baz puan faiz artırırken, 2017 ve 2018 faiz artırım tahminini 5 x 25 puan olmak üzere sabit tutulmuş, bilanço küçültmesi gündeme gelmemiş, politika metni olabildiğinde güvercin tutulmuş ve iletişim konusunda Başkan Yellen piyasaları üzmemiş.

Elbette, FED öncesinde dün bültenimizde belirttiğimiz fiyat / davranış beklentilerinin de ilk kısımları gerçek oldu. FED’in faiz artırımı ardından güvercin duruşunu koruması ile USD/TL kuru dün sabah 3,7450 seviyesinden beklentilerimize paralel 3,70 seviyesinin altına gelerek en düşük 3,6740 seviyesi test etmiş. EUR/USD paritesi Hollanda seçimlerinde endişe edilenin olmaması ile 1,0750 seviyelerine kadar tırmanmış. Kendisinden sonra 6 ticaret partnerine göre değerini gösteren dolar kur sepeti (USD endeksi .DXY) % 1 düşüşle 100 seviyesinin kıyısına kadar gerilediğini de not etmek gerekiyor (dolar geniş bantta değer kaybetmiş). Elbette bu olumlu görünümüm hafif çapta kar alma isteğine rağmen bugün devam edeceğini düşünüyorum.

FED’i artık geride bırakıp gözümüzü yılın ikinci olağan toplantısını bugün TSİ14:00’de tamamlayacak olan TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çeviriyoruz. Dün de bültenimizde detaylı bir şekilde ele aldığımız üzere, TCMB’nin şu anda kullanımda olan 5 adet faiz oranı var. Enflasyon beklentilerinde yaşanan bozulma ve daha yılının ikinci ayında çift haneye geçen TÜFE enflasyonu ve negatif baz etkisinin gölgesinde önümüzdeki aylarda % 11 seviyesinin de üzerinin görülebileceği bir ortamda, ana görevi fiyat istikrarını korumak olan TCMB’nin son dönmlerdeki gayretine rağmen bugün bir miktar da olsa faiz oranlarının üst bantlarında artırıma gidebileceğini düşünüyoruz. Her ne kadar dün TÜİK tarafından açıklanan ve % 12,70 ile Mart 2010’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan isşizlik oranına paralel ekonomiyi soğutmamak ve büyümeyi de gözetmek durumunda olan TCMB’den, özellikle FED’in dünkü kararı ardından % 11 seviyesinde olan geç likidite penceresinde 100 baz puan yerine ölçülü bir adım atacağını düşünüyoruz. Diğer bir deyişle, FED eğer akşamı bu kadar yumuşak geçmeseydi, bugün artık aktif bir politika aracı olan Geç Likidte Penceresinde 100 baz puanlık artış beklentimizi koruyacaktım. Ancak, enflasyon cephesinde görülen alevlenme ve referandum öncesinde başka bir toplantısı olmayan hatta şu anda iş gören faiz olarak kabul gören ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin % 10,80 seviyesinden olduğu düşünülürse, işlerin istenmeyen noktaya doğru herhangi bir nedenle gitmesi durumunda, TCMB’nin sıkılaştırma yapmak adına sadece 20 baz puanlık bir yeri kalmış gibi görünüyor. Kalıcı bir faiz baskısının altında kalmaması adına politika faizinde (% 8) herhangi bir değişim beklemediğimiz TCMB’den bu gün kendisine konfor alanı sağlamak adına en az 50 baz puan Geç Likidite Penceresinde artım bekliyoruz (%11’den % 11,50’ye). Elbette, TL faizin artacak olması, TL’nin de koruma kalkanın güçlendirecek ve Türk mali piyasalarındaki olumlu havayı destekleyecektir. TCMB’nin FED’in yumuşak üslubunun arkasına sığınıp hamle yapmaması durumunda ise, kuvvetle muhtemel, kur cephesinde hızlı bir şekilde yeniden 3,70 seviyesinin üzerine hamle yapmasını; beklentimizin korunması durumunda ise aşağıda ilk etapta 3,64 seviyesini hedefliyoruz.

Ø FED üyüleri ne öngörüyor

FED üyelerinin 2017 ve 2018 tahminlerin herhangi bir değişiklik olmadı. Meşhur nokta grafiğe göre (dot plot) 2017 yılında 2 ; 2018’de ise 3 artış beklentisi korunuyor.

Kaynak: FED

Ø EUR/USD paritesinde Hollanda seçimleri ve FED kararı ile birlikte yükseliş isteği devam ediyor

FED’in dün tahmin ettiğimiz üzere yumuşak tonu ve güvercin duruşuna paralel değer kaybeden doların etkisi ve devamında korkulanın aksine, Hollanda seçimlerinde aşırı sağcı hatta faşist parti PVV’nin lideri Wilders için hayal kırıklığı ile sonuçlanması, EUR/USD üzerindeki basınç kısmen de olsa aldı. Başbakan Rutte’nin partisi ilk sırada yer bulurken en az 3 parti ile koalisyon kuracak gibi görünüyor. Bu sonucu Avrupa açısından da olumlu olarak okuyoruz. EUR/USD paritesine teknik olarak baktığımızda, günlük hareketin 1,08 seviyesinin üzerine geçmesi durumunda sırası ile 1,10 ve akabinde 1,13 seviyesine kadar ilerleyebileceğini düşünüyoruz. 1,08 geçilmeden hamle yapmak erken davranmak anlamına gelebilir.

Kaynak: Reuters

Ø USD/TL cephesinde 3,67 seviyesinin diplerine kadar geldik. TCMB yardımcı olursa sırada 3,64 seviyesi var aksi takdirde yine 3,70 üzerini konuşacağız

4 saatlik grafik

Kısa vadeli grafikten de görüleceği üzere, USD/TL kurunun 3,5570 seviyesine kadar geri çekilmesi ardından başlayan yukarı yönlü hareket 3,7860 seviyesine kadar devam etti. 3,7860 seviyesinden başlayan yeni hareketin düzeltmesinin ise şimdilik 3,67 seviyesinde durulduğunu görüyoruz. 3,67 seviyesinin altına doğru bir hareketin önünü açmak adına bugün TCMB’nin piyasa beklentisine paralel hamle yapması gerekiyor. Olası bir artırım, kur cephesinde 3,67 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesine ve devamında ilk etapta 3,64 seviyesinin hedeflenmesine neden olacaktır. TCMB’den her hangi bir hamle gelmemesi durumunda kurun yeniden 3,70 seviyesinin üzerine çıkma isteği de göz ardı edilmemelidir.

Kaynak: Reuters

Günlük Grafik

Kaynak: Reuters

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