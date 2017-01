Emre Değirmencioğlu yorumladı:TCMB faiz kararı

Az önce sonuçlanan olağan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Ocak ayı toplantısı, sabah bültenimizde beklediğimiiz baz senaryomuza uygun sonuçlandı

“ TCMB’nin her daim faiz “olayları” büyük bir gürültü ile piyasa yansıması buluyor. Artırım zamanı faizlerde montanlar yüksek, indirim zamanı ise oldukça kademeli hareketler / beklentiler görüyoruz. Faizleri örtülü artırsa açık bir şekilde artıramadığından, fazla artırsa ekonomiyi soğuttuğundan, az artırsa enflasyonun gerisinde kaldığından, enflasyonu gözetse büyümeyi ihmal ettiğinden, her daim “bağımsız” olduğunda söz edilir. TCMB’nin işi gerçekten kolay değil. Düşünün ki, bir merkez bankası için her gün bir kişi “TCMB bağımsızdır” derse zaten bağımsızlığı sorgulanır. Piyasalar, TCMB’den bugün hamle bekliyor. Hamlenin boyutu ise şu anda en büyük soru işareti. Kanımca, TCMB bugün politika faizinde ve faiz koridorunun üst bandında sınrılı adımlar atmayı ancak geç likidite penceresini daha çok artırarak piyasaya mesaj verme niyetinde olacağını düşünüyorum. “

“Ekonominin zor bir dönemden geçiyor olması, son çeyrekte görülen daralma, artan işsizlik, terör nedeniyle zora giren 2017 yazı ve dolayısyla turizm gelirlerinin bu senede cari açığa destek sağlayamayacak olması netice itibarı ile faiz oranlarında yüksek montanlı bir artırım, her ne kadar kuru dizginlemeye yetecek olsa da, reel sektöre ve beraberinde ekonomiye ilave bir darbe daha vuracağı görüşünden hareketle, faiz oranlarında kalıcı yükseliş yerine, yan tedbirler ve geç likidite penceresi gibi caydırıcı önlemlerle hamle yapılmasına daha yüksek ihtimal veriyoruz “

TCMB PPK toplantısı ardından yayımlanan kısa politika metninde özellikle enflasyon konusunda tutumunu bir kademe daha sertleştirdiğini görüyorum

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlıolacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Ayrıca, döviz piyasasında iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde likidite araçları ile gerekli tedbirler alınacaktır.

Alınan karar:

a) Faiz koridorunun üst bandı (borç verme) % 8,5’ten % 9,25’e yükseltilmiş (kırmızı) b) Faiz koridorunu alt bandı (borç alma) % 7,25 düzeyinde sabit tutulmuştur (mavi) c) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) % 8’de sabit tutulmuştur (yeşil) d) Geç Likidite Penceresi % 10’dan % 11 seviyesine yükseltilmiştir (mor)

Kaynak: TCMB

TCMB kararı öncesinde, bugün düzenlenen swap ihalesine yüksek talep geldiğini görüyoruz. Bugün düzenlenen ihalede, TL fazlası olan bankalardan alacağı Lira’ya ödeyeceği haftalık faizi düne göre 50 baz puan daha artışla %10’a yükselttiğini görüyoruz. Hatırlanacağı üzere, TCMB ihalelere Çarşamba günü % 8 faiz oranı ile başlamıştı. TCMB bugün 300 milyon dolar tutarında ihale açtı ve ihaleye 825 milyon dolarlık önemli miktarda teklif geldi. Demek ki, faiz artıkça ihalelere yönelik ilginin de tırmandığını görüyoruz. Önemli bir sinyal.

TCMB’nin direk faiz artışı yerine, likidite adımları ve swap ihaleler ile faizi önümüzdeki günlerde %10’un daha da üzerine çekerek (direk faizi artışı dışındaki enstrümanlarla) TL’yi korumaya çalışacağını düşünüyoruz.

Karar öncesi 3,74 seviyesinin altını deneyen USD/TL kuru, karar sonrasında 3,83 seviyesine saniyeler içinde yükselse de, bu satırları yazdığımız dakikalarda yeniden 3,77 seviyelerine geriledi.

Kısa vadede 3,72 seviyesi büyük önem taşıyor. Olası bir şekilde aşağı yönlü kırılması durumunda, kur üzerinde ilave baskı oluşabileceğini düşünüyorum.

Kaynak: Reuters