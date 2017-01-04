Emre Değirmencioğlu: Ciddi bir enflasyon artışı ile karşı karşıyayız

İktisat Bankası Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu ekonomi piyasalarındaki son durumu değerlendirdi.

Nereden bakarsak bakalım ciddi bir enflasyon artışı ile karşı karşıyayız.

İnsanların kafasında artık enflasyon % 8’in altına inemiyor algısı oturdu.

Beklenti yönetimi açısında oldukça riskli.

Yüksek işsizlik, ekonomik küçülme ve yüksek enflasyonun karşılığı “Stagflasyon”.

Doların yurt dışında değer kazancı, içeride OHAL’in uzatılması, TCMB’nin sorgulanan kredibilitesi ve Fitch’ten beklenen not indirimi TL’nin kırılganlığını artırıyor.

Kur cephesinde dikey yerine uzayan ve yana doğru görülebilecek yükselişler ile 3,65 seviyesine doğru ilerleme beklentimizi koruyoruz.

3,60 – 3,65 seviyesinin üzerinde ise gemi istenmeyen sulara sürüklenebilir

Piyasa Özeti ve Yorumu

Türk mali piyasaları, negatif havanın etkisi ile maalesef istenmeyen tarafta işlem görmeye devam ediyor. Yıla en zayıf performansla başlayan gelişmekte olan ülke para birimi yine TL oldu. Terör saldırılarının yarattığı güven kaybı ve akabinde sekteye uğrayacak 2017 turizmi, devamında doların küresel olarak değer kazancı, içerde yükselen işsizlik, son çeyrekte görülen keskin daralma (büyüyememe) ve akabinde dün açıklanan yüksek manşet enflasyon (TÜFE) ve Ocak 2014’de beri en yüksek ÜFE rakamları piyasalarda stagflasyon konuşmalarının artmasına neden olarak TL ve TL cinsi yatırım araçları üzerinde satış baskısı kurdu. Enflasyonun beklentilerin oldukça üzerinde açıklamasının yanısıra, OHAL’in 3 ay daha uzatılması ve ister istemez normalleşmenin bir türlü sağlanamaması, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli’nin enflasyon ile ilgili manşet yerine çekirdek enflasyona bakılması ve faiz konusunda TCMB’nin elini zorlaştıran açıklamaları aslında dünkü tablonun özeti mahiyetindeydi. USD/TL kuru 3,6040 seviyesini görerek rekor tazelerken, BİST100 endeksi gelişen ülke borsalarının iyi bir gün geçirdiği günde % 1,5 düşüşle negatif ayrışarak günü tamamladı. Faiz cephesinde ise her ne kadar Hazine Müsteşarlığının 4 borçlanma ihalesi sorunsuz tamamlansa da, faizlerin yükselmeye devam ettiğini görüyoruz.

İlk paragraf maalesef pek de güzel bir ton içermiyor. Türk mali piyasalarının yeni yıla olumsuz bir havada başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hele hele, küresel borsalarda dünkü performansın aksine TL’de negatif ayrışma dikkat çekiyor. Dün ABD, Avrupa gibi gelişmiş, Rusya ve Brezilya gibi gelişen ülke borsaları günü artıda tamamlarken, sabah saatlerinde iyimserlik Asya kanadından da kendini gösteriyor. Asya borsalarının gösterge endeksi Japonya Nikkei bu satıları yazdığımız dakikalarda % 2,5 yükselişle işlem görüyor. Açıklanan olumlu makroekonomik verilerin yardımı ile dünyanın yıla iyimser bir görünümle başladığı bir ortamda; BIST100 endeksinin % 1,5 ile en çok düşmesi ; kurun ise rekor kırmasını iyice değerlendirmek gerekiyor. Keza, dünyada satış baskısının oluşması durumunda (işlerin terse dönmesi), TL cephesinde sancılı süreç farklı bir boyut alabilir.

2016’da enflasyon bir kez daha % 8’in üzerinde sonuçlandı

Türkiye cephesinde TÜFE enflasyonun katılaşmaya başladığını görüyoruz. Maalesef son 3 senedir TÜFE enflasyonu % 8 seviyesinin üzerine sonuçlanıyor. Dün TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayına ait enflasyon rakamları, beklentilerin oldukça üzerinde sonuçlandı. Konsensusa göre, aylık enflasyonun % 0,93 ve yıllık enfşasyonun % 7,90 olması beklenirken, Aralık ayında TÜFE enflasyonu % 1,64 artış göstererek yılık enflasyonu % 8,53 seviyesine taşıdı. Enflasyonun TCMB’nin güncellediği veya beklentisinin de üzerinde sonuçlanması ardından (hedefin tutturulamaması), TCMB’nin Hükumete mektup yazarak gerekçelerini açıklayacak. Enflasyonun alt kalemlerinde, gıda fiyatlarında yaşanan % 3,3 artış ile alkollü içecekler ve tütün grubundaki % 7,3 yükselişin etkili olduğunu görüyoruz. Manşet enflasyonun yanısıra, TCMB’nin favori enflasyon göstergesi olan özel tanımlı “I” endeksi (çekirdek enflasyon) % 7,48 seviyesine yükselmiş (bir önceki ay % 6,99). Aslında, nereden ele alınırsa alınsın, yüksek veya yükseliş eğiliminde bir enflasyon ile karşı karşıyayız. Üretici cephesini ilgilendiren enflasyonun da Aylık ayında % 2,98 artışla yılık olarak % 9,94 seviyesine geldiğini ve 2014 Ekim ayından bu yana en yüksek seviyede açıklandığını not etmek gerekiyor). Dünkü gerçekleşme, öte yandan döviz fiyatlarındaki geçişkenlik, gerekse 2017 yılının ilk çeyreğindeki negatif baz etksinin de yardımı ile enflasyonun yılın ilk yarısında çift hanelere yükselmesi kaçınılmaz görünüyor. Enflasyonda yaşanan yükseliş ardından TCMB’nin faiz politikası daha da tartışılır bir hal aldı. Yükselişe geçen enflasyon karşısında ana görevi fiyat istikrarın savunmak olan TCMB’nin pasif duruşu, kredibilite kaybına neden olarak TL ve TL cinsi yatırım araçlarına ilave kırılganlık yaratabileceğini düşünüyoruz.

Kaynak: TÜİK

USD/TL kurunda 3,55 seviyesi büyük bir gürültü ile kırldı (ters üçgen fomasyonu çalıştı) (kısa cepheden bakış)

Günlerdir bültenlerimizde teknik analizde en güvenilir sonuçları veren ters üçgen formasyonunudan söz ederek, 3,55 seviyesinin yukarı yönlü aşılşması durumda, kurda sert bir yükselişin de başlayabileceğinden söz ediyorduk. Dün, gerek beklentilerin oldukça üzerinde sonuçlanan 2016 enflasyonu ve devamında OHAL’in 3 ay daha uzatılacağı haberi ile kurda beklediğimizi kırılış gerçekleşti. Günü 3,54 seviyesinin kıyısında başlayan USD/TL kuru, 3,55 seviyesinin aşılması ardından 3,6040 seviyesine varan bir yükseliş görüldü. TL açısından haberler negatif tarafta kümelenmeye devam ediyor. Teknik formasyon bir sonraki seviyesini 3,62 devamında ise 3,65 olabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Reuters

USD/TL kurunda 3,60 seviyesinin ötesinde keşfedilmemiş sular var. Bir müddet yana doğru uzayan ve 3,65’e varan hareketler görebileceğimizi düşünüyoruz (uzun cepheden bakış)

3,65 seviyesine kadar yatay ve yana doğru uzayan bir formasyon görebileceğimizi düşünüyoruz. Kurun dikey bir şekilde yükselmeye devam etmesi durumunda, yukarda seviye telafuz etmek oldukça zor. Teknik bir bakış açısı ile, geniş bant aralığının üst kısmı zorlanıyor. Aşağıda 3,15 ; yukarda ise 3,65 bant aralığında işlem gören kurun bandın dışına çıkması durumunda psikolojik 4 seviyesinin üzerini hedef tahtasına alabileceğini görüşünü pek de göz ardı etmek istemiyorum. Bazı yurtdışı raporlarda, psikolojik 4 seviyesi telafuz edilmeye başlandı. TL açık pozisyonların geç olmadan gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

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