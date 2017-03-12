Emrah Karaduman’ı bıçaklayan zanlı serbest bırakıldı

Dün gece bir gece kulübünde sahne almak için Eskişehir’e gelen ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca, konakladıkların otelin önünde E.D. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

32 yaşındaki Karaduman ve Volkan Karaca’nın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam ediliyor.

Zanlı E.D. ise öğle saatlerinde Yunus Emre Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilmişti.

E.D.’nin çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı.