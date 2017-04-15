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15 Nisan 2017

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Emrah Karaduman’dan aşk iddialarına yanıt

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Emrah Karaduman’dan aşk iddialarına yanıt
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Emrah Karaduman, Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlerine yanıt verdi.

 

Emrah Karaduman, Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlerine yanıt verdi. Aleyna Tilki’ye platonik aşık olan saldırgan Karaduman’ı karnından ve sırtından bıçaklamıştı. “Müzikle iyileşiyorum” diyen Emrah Karaduman Cumartesi Postası’na verdiği röportajda Aleyna Tilki ile sevgili oldukları yönünden ortaya atılan iddiaları da yalanladı.
Ünlü aranjör, “Sevgili değiliz, arkadaşız. Sürekli görüşüyoruz. Fikir alıyorum ondan. Sonuçta yeni jenarasyon, yeni kan…” dedi.
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