06 Ocak 2017

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Emrah ve Fulin’le eğlence

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Emrah ve Fulin’le eğlence
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Girne’nin beğenilen eğlence mekanı Almahara’da bu akşam eğlence doruklarda yaşanacak. Ünlü dj Emrah İş ve Türkiye’nin beğenilen kadın seslerinden Fulin , sahnede eğlence severlerle buluşacak.

40 milyon kez izlenen “Private Love” , Türkiye’de büyük yankı uyandıran “I Love İstanbul”,2014 yaz aylarında peş peşe çıkarttığı  “Ole” ve “Ajanta” şarkıları ve son cıkarttığı “In The Club” şarkısı  ile bilinen ,Turk Dj & Produktor Emrah İş kabin başında olacak.

Pop müziğin yeni yeteneği Fulin ise “Firardayım” isimli maxi singe çalışmasıyla büyük beğeni topladı. FULİN, sesiyle, dansıyla ve güzelliğiyle adından çok bahsettirecek gibi görünüyor.

Gecede Resident djler  Barış Pulat & Barış Turna da setleriye kabin başında olacaklar.

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Havadis Gazetesi

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