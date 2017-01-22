22 Ocak 2017

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Emiroğluları’nın sağlık durumu iyiye gidiyor

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Emiroğluları’nın sağlık durumu iyiye gidiyor
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Mağusa eski milletvekillerinden Mustafa Emiroğluları’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi koroner yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor

 

Nadire BAHADİ

Mağusa eski milletvekillerinden TKP kurucu üyesi Mustafa Emiroğluları için kritik 48 saat bugün sona eriyor. Emiroğluları’nın koroner sendrom ön tanısı ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor. Kalp damarında ciddi tıkanıklık saptanarak anjiyo yapılmasının ardından koroner yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Emiroğluları’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bugün servise alınabilir

Mağusa Devlet Hastanesi’nden koroner sendrom ön tanısı ile önceki gün 14:20 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Emiroğluları’na ciddi damar tıkanıklığı nedeni ile anjiyo yapıldı. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’dan edinilen bilgiye göre Emiroğluları için öngörülen kritik 48 saat bugün doluyor. Koroner yoğun bakım servisinde tedavi gören Emiroğluları’nın sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Dizdarlı, bir sorun yaşanmaması halinde Emiroğluları’nın bugün servise alınmasının planlandığını açıkladı.

 

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