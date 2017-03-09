Elma tipi vücut böbrek için riskli

Tüm vücudu etkileyen obezitenin hedefindeki organlar arasında böbrekler de var. Fazla kilo, böbrek hastalığı riskini artırıyor, özellikle de elma tipi vücut yapısına sahip olanların daha dikkatli olması öneriliyor.

“KİLONUZ FAZLAYSA BÖBREK HASTASI RİSKİNİZ ARTIYOR”

Şişmanlığın tüm dünyada önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıktığını belirten Sezer, “Toplum olarak kilo almaya devam ediyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“5 yılda Türk toplumunun vücut ağırlığı 2.2 kg arttı, uzunluğu değişmedi, bel çevresi 3.4 cm kalınlaştı ve beden kitle indeksi 26.3 kg/m2’den 27.1 kg/m2’ye yükseldi.”

Sezer obezitenin; artmış hipertansiyon, kardiyovasküler sorunlar, diyabet, uyku apnesi, kanser, eklem hasarı, safra kesesi hastalığı ve Alzheimer ile ilişkisi olduğuna dair birçok veri bulunduğunu aktardı.

ELMA TİPİ VÜCUT DAHA RİSKLİ

Kilolu olmanın dışında, alınan kilonun vücuttaki dağılımının da obezitenin getirdiği hastalık riski için belirleyici olduğuna dikkat çeken Sezer şunları söyledi:

“Gövdesel kilo almak -elma tipi bir vücut yapısına sahip olmak böbrek yetmezliği riskini işaret etmektedir. Erkeklerde 102 cm, kadında 88 cm’den fazla bel çevresi kalınlığı metabolik sendrom, insülin direnci ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda kalın bel, böbrek hastalığı gelişimi riskini %40 arttırmaktadır. Kilolu kişilerde dikkat edilen diğer bir ayrıntı da iç organ yağlanmasının olup olmadığıdır. İç organ yağlanmasının ana nedeni insülin direncidir. İç organ yağlanmasına en kolay tanı ultrasonografik yöntemle karaciğer yağlanması tespiti ile konabilir ve karaciğer testlerinde bozulmaya yol açabilir. Böbrekte de karaciğer gibi yağlanmaktadır. Hastada tespit edilen iç organ yağlanması varlığı, gelişecek kalp ve böbrek hastalıklarının riskini işaret eder.”

“HAREKETSİZ YAŞAM BİR HASTALIKTIR”

Egzersizin kilo kontrolü programlarında önemli yer aldığını belirten Sezer, “Dünya Sağlık Örgütü fiziksel hareket eksikliğini dördüncü önemli ölüm neden saymıştır. Hareketsiz yaşam artık kendi başına bir hastalık olarak kabul edilmektedir ve her 10 ölümden biri hareketsiz yaşam tarzına bağlanmaktadır” şeklinde konuştu.

AŞIRI TUZ BÖBREK VE KALP DÜŞMANI

BÖBREK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT

1-Hareketnizi arttırın, kilonuzu koruyun.

2-Kan şekerinizi kontrol edin.

3-Kan basıncınızı ölçtürün, yüksekse uygun tedavi için hekime başvurun.

4-Sağlıklı beslenin.

5-Düzenli ve yeterli sıvı alımına dikkat edin, en iyi sıvının su olduğunu unutmayın.

6- Sigara içmeyin.

7-Rastgele ilaç kullanımından veya bitkisel ürünlerden uzak durun.